США пошли навстречу Польше, разместив на её территории первый постоянный военный гарнизон

Передовое командование V корпуса Сухопутных войск США, действующее на территории Польши с 2020 года, получило название "Лагерь Костюшко" в июле 2022 года. Его основная задача – координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО

Соединенные Штаты открывают восьмой постоянный гарнизон американской армии в Европе и первый в Польше, пойдя навстречу неоднократным просьбам Варшавы. Торжественная церемония открытия нового места постоянной дислокации американских военных пройдет в Познани. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.Церемония будет представлять собой переименование находящихся в Познани американских войск из региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон армии США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P). Фактически, просто закрепляется статус постоянного присутствия американцев на территории Польши. Данный гарнизон больше не относится к временным, перейдя в разряд постоянных на европейском пространстве.В Варшаве этому действительно рады, власти Польши не один год добивались размещения как можно большего количества американских войск на территории республики. Кроме того, поляки настаивали, что часть американских войск должна находится там на постоянной основе, даже предлагали построить военную базу за свой счет. И вот мечта, наконец-то, сбылась. Важность этого момента подчеркивает участие в переименовании министра обороны Польши Мариуша Блащака, так же занимающего кресло вице-премьера.Таким образом, на сегодняшний день у американской армии на территории Европы стало восемь постоянных гарнизонов, один из которых открыт в Польше.- заявил Блащак.Напомним, что на данный момент в Польше размещено порядка 10 тысяч американских военных. Польша и страны Прибалтики - это фортпосты США на восточном фланге НАТО, ближе всего расположенные к России.