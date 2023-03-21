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США пошли навстречу Польше, разместив на её территории первый постоянный военный гарнизон

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США пошли навстречу Польше, разместив на её территории первый постоянный военный гарнизон

Соединенные Штаты открывают восьмой постоянный гарнизон американской армии в Европе и первый в Польше, пойдя навстречу неоднократным просьбам Варшавы. Торжественная церемония открытия нового места постоянной дислокации американских военных пройдет в Познани. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.


Церемония будет представлять собой переименование находящихся в Познани американских войск из региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон армии США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P). Фактически, просто закрепляется статус постоянного присутствия американцев на территории Польши. Данный гарнизон больше не относится к временным, перейдя в разряд постоянных на европейском пространстве.

В Варшаве этому действительно рады, власти Польши не один год добивались размещения как можно большего количества американских войск на территории республики. Кроме того, поляки настаивали, что часть американских войск должна находится там на постоянной основе, даже предлагали построить военную базу за свой счет. И вот мечта, наконец-то, сбылась. Важность этого момента подчеркивает участие в переименовании министра обороны Польши Мариуша Блащака, так же занимающего кресло вице-премьера.

Таким образом, на сегодняшний день у американской армии на территории Европы стало восемь постоянных гарнизонов, один из которых открыт в Польше.

Передовое командование V корпуса Сухопутных войск США, действующее на территории Польши с 2020 года, получило название "Лагерь Костюшко" в июле 2022 года. Его основная задача – координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО

- заявил Блащак.

Напомним, что на данный момент в Польше размещено порядка 10 тысяч американских военных. Польша и страны Прибалтики - это фортпосты США на восточном фланге НАТО, ближе всего расположенные к России.
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13 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:41
    +2
    Напомним, что на данный момент в Польше размещено порядка 10 тысяч американских военных.

    Пора ждать пакостей, к чему то готовятся.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:42
    +2
    Странно, что при наличии собственной армии, в перевооружение которой сейчас вваливаются большие бабки, страна приглашает на свою территорию оккупационный корпус. Трибалты понятно, но поляки? Больше ненавидят Россию или боятся?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:45
      +2
      Скорее - лелеют влажные мрии что таким образом они смогут втянуть своих хозяев в планируемые разборки с Россией.. Наивняк..
      1. boris ivanov
        boris ivanov Сегодня, 11:54
        +3
        Думаю ,у этих тоже будет свой Дюнкерк..
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:48
      +1
      Ничего странного. Лучше иметь у себя союзника, который если что сразу же замажется кровью и соскочить уже не сможет.
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:43
    +1
    Интересно, где должны высадиться американцы, чтобы наши власти проснулись? В Смоленске?
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:46
    -1
    Хм, ну тут прямо даже не знаю... все выглядит так, будто поляки себя и США воспринимают как единое целое. Ну, есть конечно кое-какие условности, но их ведь можно замазать желанием чтобы все было именно так... Отсюда и выверты во внешней политике, и желание построить мощнейшую в Европе армию, и всякие требований репараций :) Когда Польша осознает что все не так, как оно им кажется - вокруг будут исключительно враги, с которыми ей и надо будет разбираться самостоятельно.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:52
      0
      вокруг будут исключительно враги, с которыми ей и надо будет разбираться самостоятельно.

      Да нет. К тому моменту - это уже враги будут с ней разбираться.. Ибо панский пёсий брех - я так понимаю уже у всех соседей в печёнках сидит..
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 11:58
        0
        Это, собственно, одно и то же... я что-то такое и имел в виду :)
  5. B44
    B44 Сегодня, 11:51
    0
    Цитата: Uprun
    Странно, что при наличии собственной армии, в перевооружение которой сейчас вваливаются большие бабки, страна приглашает на свою территорию оккупационный корпус. Трибалты понятно, но поляки? Больше ненавидят Россию или боятся?


    Вы сами себе ответили, страха все меньше и все больше русофобии и ненависти к России. На данном этапе ядерное оружие, которое есть у России, является единственной гарантией, которая не позволит разгневанным полякам войти в Калининград и, возможно, в Беларусь. Америка смещает центр тяжести с Германии на Польшу, перекачивает ресурсы в армию, зная, что рано или поздно эта армия будет использована. На данный момент преимущество на нашей стороне, через несколько лет ситуация может быть намного хуже, когда все эти запланированные закупки будут реализованы в Польше. Планируют иметь 500 Химаров с ракетами дальностью 300 километров, это не оборонительное оружие а наступательная ударная группировка. И прямо у нас под носом.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:55
    0
    Поляки мечтают стать центровым и в гейропе...
  7. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 12:08
    0
    "В Варшаве этому действительно рады" - вот оно холопское счастье, чтобы плеть хозяина побольше была.
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:39
    0
    Собственно, лишь ядерное оружие удерживает на текущем этапе Польшу от прямого вступления в войну. И чем меньше будет уверенности, что Россия применит ядерное оружие, тем больше будет уверенности в странах НАТО, что можно рискнуть прямой конвенциональной войной против России. И разговоры на эту тему обостряются по мере того, как в западных дипломатических и элитных кругах снова набирает силу теза о возможном проигрыше НАТО в войне на Украине в текущем формате.

    Если смотреть на темпы и объемы закупки современных вооружений и кратное увеличение численности польской армии, выглядит это так, как попытка спешно достигнуть определенных количественных и качественных показателей к определенному периоду и обеспечить общее превосходство в людях и обычных вооружениях над текущими группировками ВС РФ и ВС Белоруссии, когда польская армия должна быть готова к прямой конвенциональной войне против России и Белоруссии с действиями на белорусской границе, на территории Украины (где польская армия и так уже действует под видом наемников) и против Калининграда.

    В эту же копилку и озвученные планы НАТО иметь на границе с Россией развернутую группировку в 300 000 человек, где 100 000 должны иметь постоянный уровень боеготовности, а остальные выступать в роли оперативного резерва с готовностью выступить вторым эшелоном в течение 7-10 дней.

    Разумеется, если они будут уверены, что в них сразу же при вступлении в войну полетят ядерные моноблоки, то в этом случае группировка на границах с РФ будет использоваться для сковывания части сил РФ самой угрозой нападения (Россия будет вынуждена часть своих сил тратить на оборонительные мероприятия и наращивание группировки в Белоруссии и в Калининграде, чтобы избежать критических диспропорций), а также для систематической передачи вооружений и военного имущества для продолжения операций на Украине.

    Данный сценарий выглядит столь же "невероятным", как еще считавшиеся "невероятными" сценарии взрыва "Северных потоков", объявления Путина в розыск, поставки западной бронетехники на Украину и т.д. и т.п.