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Экс-аналитик ЦРУ: «Украинская ловушка» может ослабить позиции США в качестве глобального лидера

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Экс-аналитик ЦРУ: «Украинская ловушка» может ослабить позиции США в качестве глобального лидера

«Украинская ловушка», в которую рискует угодить американский президент Джо Байден, может ослабить позиции США в качестве глобального лидера. Неправильная стратегия в отношении киевского режима способна существенно пошатнуть авторитет Соединенных Штатов.


Такое мнение высказал экс-аналитик и главный эксперт ЦРУ по России Джордж Биб, в своей статье, опубликованной в журнале Responsible Statecraft, издающемся американским Институтом ответственного управления государством имени Квинси.

Биб отметил, что от дальнейшего развития конфликта на Украине или его урегулирования зависеть судьба многих стран, в том числе и США. По мнению эксперта, га события на Украине решающее влияние оказывают три фактора.

Первый из них – это обстановка на фронтах СВО. Биб отмечает, что в ближайшее время на Артемовском направлении возможен разгром крупной группировки ВСУ. Он предрекает, что это станет не единственным поражением вооруженных формирований Украины.

Также на обороноспособность киевского режима в значительной степени могут оказать негативное влияние внутренние разногласия среди американских элит. В США растет число политиков, выступающих за прекращение поддержки Украины.

Но самое опасное для Америки заключается в том, что к урегулированию украинского конфликта подключается Пекин, к мнению которого, считает Биб, внимательно прислушиваются и в Киеве, и в Москве. И если миротворческие усилия китайцев окажутся эффективными, это в значительной степени пошатнет авторитет Соединенных Штатов как мирового лидера.

Исходя из этого, аналитик приходит к выводу, что Байдену срочно следует включиться в переговорный процесс с Россией по украинскому вопросу. В частности, он мог бы пообещать Путину отказаться от идеи приема Украины в НАТО.
Использованы фотографии:
Джо Байден
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9 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 11:40
    +2
    Вообще то этот капкан для России был сделан изначально. И вляпалась она по самые "помидоры"
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:44
    0
    В частности, он мог бы пообещать Путину

    Ага... а Темнейший пообещает закончить СВО на Украине, как только, так сразу... )))
    Где там учат на экспертов по России? Я хочу там преподавать laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:46
    +2
    может ослабить позиции США в качестве глобального лидера.

    Эти позиции ослабевают так или иначе. Неизбежный разгром ВФУ только ускорит это исторический процесс.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:49
    0
    В частности, он мог бы пообещать Путину отказаться от идеи приема Украины в НАТО.

    Ну - мы ему тоже можем много чего пообещать в ответ.. Интересно - имеются ли сейчас вообще страны, способные повестись на очередной гнилой базар Запада? После стольких-то откровенных кидков? Хотя... Судя по действиям наших верхов - как минимум одна есть..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:57
    0
    Экс-аналитик ЦРУ: «Украинская ловушка» может ослабить позиции США в качестве глобального лидера
    . Никто не хочет проиграть, по понятным причинам...
    Победитель вряд ли получит всё, но проигравший потеряет значимое, это факт.
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:57
    -1
    Американцы начинают подозревать, что вляпались в "ароматное амбре" по самые гланды.......
    Ну чтож - не рой яму другому, сам угодишь!
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: JonnyT
      Ну что ж - не рой яму другому, сам угодишь!

      К матрасникам и их шестеркам , подкрался северный зверек ! Писец называется . Еще Бисмарк им говорил - никогда не воюйте с Русскими ! США становятся страной третьего мира , они в полной , ну очень полной пи пи пи hi
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 12:17
    0
    "...он мог бы пообещать Путину отказаться от идеи приема Украины в НАТО".
    Пообещать? Как обещали, в своё время, не расширять НАТО на Восток?
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:18
    0
    Или наоборот - укрепить. Для этого этот кризис и предназначен. Ставки очень высоки и пока у США все идет идеально (если всерьез не воспринимать сказки про план краха российской экономики).