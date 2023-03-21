Экс-аналитик ЦРУ: «Украинская ловушка» может ослабить позиции США в качестве глобального лидера

«Украинская ловушка», в которую рискует угодить американский президент Джо Байден, может ослабить позиции США в качестве глобального лидера. Неправильная стратегия в отношении киевского режима способна существенно пошатнуть авторитет Соединенных Штатов.Такое мнение высказал экс-аналитик и главный эксперт ЦРУ по России Джордж Биб, в своей статье, опубликованной в журнале Responsible Statecraft, издающемся американским Институтом ответственного управления государством имени Квинси.Биб отметил, что от дальнейшего развития конфликта на Украине или его урегулирования зависеть судьба многих стран, в том числе и США. По мнению эксперта, га события на Украине решающее влияние оказывают три фактора.Первый из них – это обстановка на фронтах СВО. Биб отмечает, что в ближайшее время на Артемовском направлении возможен разгром крупной группировки ВСУ. Он предрекает, что это станет не единственным поражением вооруженных формирований Украины.Также на обороноспособность киевского режима в значительной степени могут оказать негативное влияние внутренние разногласия среди американских элит. В США растет число политиков, выступающих за прекращение поддержки Украины.Но самое опасное для Америки заключается в том, что к урегулированию украинского конфликта подключается Пекин, к мнению которого, считает Биб, внимательно прислушиваются и в Киеве, и в Москве. И если миротворческие усилия китайцев окажутся эффективными, это в значительной степени пошатнет авторитет Соединенных Штатов как мирового лидера.Исходя из этого, аналитик приходит к выводу, что Байдену срочно следует включиться в переговорный процесс с Россией по украинскому вопросу. В частности, он мог бы пообещать Путину отказаться от идеи приема Украины в НАТО.