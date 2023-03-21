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Компания «Молдовагаз» начала вновь закупать газ у «Газпрома»

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Компания «Молдовагаз» начала вновь закупать газ у «Газпрома»

«Молдовагаз» начала вновь закупать газ у «Газпрома» для потребителей, проживающих на правом берегу Днестра согласно действующему контракту (после трёхмесячного перерыва). Об этом в своём канале в Telegram написал глава компании Вадим Чебан.


Вот как чиновник прокомментировал ситуацию:

До конца марта 2023 года ежедневные объёмы поставляемого голубого топлива АО «Молдовагаз» от ПАО «Газпром» будут на уровне 0,7-0,8 млн м3, а от АО «Энергоком» - от 1,3 до 1,5 млн кубометров

В то же время Чебан напомнил и о том, что российский газовый холдинг ежедневно поставляет газ в объёме 5,7 млн кубических метров. По его словам всё это топливо было необходимо не только для производства электроэнергии, но и предназначалось для нужд потребителей левого берега Днестра. Из-за потепления, потребление голубого топлива в приднестровском регионе снизилось, что и побудило Кишинёв направить часть газа на правый берег.

Напомним, что в Республике Молдова (РМ) до сих пор действует режим ЧП, который был введён молдавским правительством по причине охватившего страну энергетического кризиса, вызванного дефицитом газа и общим ростом тарифов на энергоресурсы. В декабре 2022 года поставки электричества со стороны Молдавской ГРЭС, расположенной в ПМР были возобновлены, что стало возможным благодаря решению Кишинёва направить в Тирасполь весь получаемый от России газ, получая взамен электроэнергию по льготным ценам.

В рамках же контрактных обязательств ПАО «Газпром» перед АО «Молдовагаз», российский газовый гигант поставляет в РМ 176,7 млн кубометров голубого топлива ежемесячно.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.moldovagaz.md/rom
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4 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:51
    -1
    Компания «Молдовагаз» начала вновь закупать газ у «Газпрома»
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:56
    0
    а шо так, мамалыгу готовить не на чем?!
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:57
    0
    По максимальной цене, им! По максимальной. Чтобы последние штаны с себя сняли. Впредь- умней будут. Хотя… вряд ли…
  4. Privet
    Privet Сегодня, 14:37
    0
    Пусть газ, но за большие деньги, нечего на каждом углу про российскую агрессию кричать, твари продажные!