Компания «Молдовагаз» начала вновь закупать газ у «Газпрома»

До конца марта 2023 года ежедневные объёмы поставляемого голубого топлива АО «Молдовагаз» от ПАО «Газпром» будут на уровне 0,7-0,8 млн м3, а от АО «Энергоком» - от 1,3 до 1,5 млн кубометров

«Молдовагаз» начала вновь закупать газ у «Газпрома» для потребителей, проживающих на правом берегу Днестра согласно действующему контракту (после трёхмесячного перерыва). Об этом в своём канале в Telegram написал глава компании Вадим Чебан.Вот как чиновник прокомментировал ситуацию:В то же время Чебан напомнил и о том, что российский газовый холдинг ежедневно поставляет газ в объёме 5,7 млн кубических метров. По его словам всё это топливо было необходимо не только для производства электроэнергии, но и предназначалось для нужд потребителей левого берега Днестра. Из-за потепления, потребление голубого топлива в приднестровском регионе снизилось, что и побудило Кишинёв направить часть газа на правый берег.Напомним, что в Республике Молдова (РМ) до сих пор действует режим ЧП, который был введён молдавским правительством по причине охватившего страну энергетического кризиса, вызванного дефицитом газа и общим ростом тарифов на энергоресурсы. В декабре 2022 года поставки электричества со стороны Молдавской ГРЭС, расположенной в ПМР были возобновлены, что стало возможным благодаря решению Кишинёва направить в Тирасполь весь получаемый от России газ, получая взамен электроэнергию по льготным ценам.В рамках же контрактных обязательств ПАО «Газпром» перед АО «Молдовагаз», российский газовый гигант поставляет в РМ 176,7 млн кубометров голубого топлива ежемесячно.