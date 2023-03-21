На Украине погиб еще один новозеландский наемник

Стремительно растет количество иностранных наемников, погибающих в боях в зоне проводимой ВС РФ специальной военной операции. Так, американский телеканал CNN сообщил о гибели на Украине гражданина Новой Зеландии.Новозеландец по имени Кейн Те Тай некогда служил в Силах обороны Новой Зеландии. Видимо, с работой на родине было совсем плохо, или тяга к «приключениям» не отпускала бывшего военного. Кейн завербовался наемником на Украину.Интересно, что погибший оказался «долгоиграющим» наемником: он умудрился прослужить на Украине почти год. Но в конечном итоге и его ожидала закономерная участь.Кейн Те Тай, как сообщает американский телеканал, стал третьим по счету наемником из Новой Зеландии, погибшим на Украине. Интересно, что заставило выходца из находящейся на другом конце света маленькой островной страны отправиться воевать на Украину. Ведь рост потерь ВСУ предполагает, что любой иностранный наемник рано или поздно найдет неминуемую гибель на Украине.Боевые действия против российских войск – это не карательная операция против плохо вооруженных и обученных формирований где-нибудь в Сирии, Ираке или Афганистане. Вероятность погибнуть на Украине многократно выше, чем в любой другой «горячей точке» планеты.Видимо, Кейн Те Тай не учел этого обстоятельства и больше уже никогда не увидит свою далекую страну, затерявшуюся в Тихом океане. Может быть, участь этого новозеландца, как и других погибших на Украине его соотечественников, станет предостережением для других «романтиков войны», которые все еще горят желанием отправиться воевать против российской армии.