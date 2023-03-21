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На Украине погиб еще один новозеландский наемник

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На Украине погиб еще один новозеландский наемник

Стремительно растет количество иностранных наемников, погибающих в боях в зоне проводимой ВС РФ специальной военной операции. Так, американский телеканал CNN сообщил о гибели на Украине гражданина Новой Зеландии.


Новозеландец по имени Кейн Те Тай некогда служил в Силах обороны Новой Зеландии. Видимо, с работой на родине было совсем плохо, или тяга к «приключениям» не отпускала бывшего военного. Кейн завербовался наемником на Украину.

Интересно, что погибший оказался «долгоиграющим» наемником: он умудрился прослужить на Украине почти год. Но в конечном итоге и его ожидала закономерная участь.

Кейн Те Тай, как сообщает американский телеканал, стал третьим по счету наемником из Новой Зеландии, погибшим на Украине. Интересно, что заставило выходца из находящейся на другом конце света маленькой островной страны отправиться воевать на Украину. Ведь рост потерь ВСУ предполагает, что любой иностранный наемник рано или поздно найдет неминуемую гибель на Украине.

Боевые действия против российских войск – это не карательная операция против плохо вооруженных и обученных формирований где-нибудь в Сирии, Ираке или Афганистане. Вероятность погибнуть на Украине многократно выше, чем в любой другой «горячей точке» планеты.

Видимо, Кейн Те Тай не учел этого обстоятельства и больше уже никогда не увидит свою далекую страну, затерявшуюся в Тихом океане. Может быть, участь этого новозеландца, как и других погибших на Украине его соотечественников, станет предостережением для других «романтиков войны», которые все еще горят желанием отправиться воевать против российской армии.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Репортер Руденко"
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    0
    Правильно наши начали вести с информацией по иностранным наёмникам ,ни какой информации с нашей стороны.Только иностранные СМИ.Этому ушлепку повезло,тело осталось.Другим не везёт,только воронка- значит пропавший без вести.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:55
      0
      tralflot1832
      Правильно наши начали

      Давно начали. См., например, Антифашист.ком. Но:
      1. Эту инфу нужно как-то распространять на западе.
      2. Поштучно - это очень мало. Надо бы и общую ориентировочную цифру потерь наёмников каждый раз давать.
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:50
    0
    Стремительно растет количество иностранных наемников, погибающих в боях в зоне проводимой ВС РФ специальной военной операции.

    Автор, подбирайте выражения! Нечисть (боевики, нацисты и т.п.) уничтожаются, подыхают и т.д. Погибают люди, это к нацистам не относится.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:53
    0
    Тушу пусть домой свозят, здесь пусть не поганят землю, могилы наемников не воинское захоронение, под пашню пойдут.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:54
    +1
    Интересно, что заставило выходца из находящейся на другом конце света маленькой островной страны отправиться воевать на Украину.
    "Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю Руины Pindosам отдать." feel (по М. Светлову)
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:00
    0
    погиб еще один новозеландский наемник

    Сколько же в мире идиотов...