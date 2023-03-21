Сбитый над Черным морем американский беспилотник мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе

Американский беспилотник, который недавно сбили в небе над Чёрным морем российские ВКС, мог принимать участие в подготовке атаки на российский морской порт Туапсе.
Как сообщает Telegram-канал Mash, американский беспилотник MQ-9 Reaper занимался разведыванием обстановки для обеспечения украинской армии возможностью нанести удары по российскому морскому порту Туапсе при помощи морских и воздушных дронов, после чего координирование их возвращение на базу.
Российское командование, получив информацию об этом, привело в боевую готовность и отправило в рейд боевые корабли Черноморского флота. Вскоре в небо была поднята истребительная авиация, благополучно "уронившая" американский беспилотник.
Инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper произошел 14 марта над акваторией Черного моря. По данным МО РФ, беспилотник с выключенными транспондерами передвигался в направлении российской границы, войдя в зону, полёты в которой были ранее ограничены в связи с проведением СВО.
Отправленные на перехват беспилотника российские истребители не вступали в контакт с дроном, а также не применяли в отношении его какое-либо оружие. Согласно сообщению МО РФ, во время маневрирования беспилотник потерял управление и упал в воду. Позднее американская сторона опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как истребитель, пролетая над дроном, погружает его в топливный шлейф.