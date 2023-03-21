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Сбитый над Черным морем американский беспилотник мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе

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Сбитый над Черным морем американский беспилотник мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе

Американский беспилотник, который недавно сбили в небе над Чёрным морем российские ВКС, мог принимать участие в подготовке атаки на российский морской порт Туапсе.


Как сообщает Telegram-канал Mash, американский беспилотник MQ-9 Reaper занимался разведыванием обстановки для обеспечения украинской армии возможностью нанести удары по российскому морскому порту Туапсе при помощи морских и воздушных дронов, после чего координирование их возвращение на базу.

Российское командование, получив информацию об этом, привело в боевую готовность и отправило в рейд боевые корабли Черноморского флота. Вскоре в небо была поднята истребительная авиация, благополучно "уронившая" американский беспилотник.

Инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper произошел 14 марта над акваторией Черного моря. По данным МО РФ, беспилотник с выключенными транспондерами передвигался в направлении российской границы, войдя в зону, полёты в которой были ранее ограничены в связи с проведением СВО.

Отправленные на перехват беспилотника российские истребители не вступали в контакт с дроном, а также не применяли в отношении его какое-либо оружие. Согласно сообщению МО РФ, во время маневрирования беспилотник потерял управление и упал в воду. Позднее американская сторона опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как истребитель, пролетая над дроном, погружает его в топливный шлейф.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:03
    +2
    Охотно верим,где Туапсе и где точка падения БПЛА.Есть точки интересные для фашистов намного ближе,только маринтрафик открой.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:13
      0
      БПЛА разведкой занимался перед попыткой нанесения удара по Туапсе,он же летал около Крыма пока не упал.Из Румынии ему лететь что до Крыма,что до Туапсе без разницы.Там всё относительно рядом,тем более если ТТХ позволяют.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:30
        0
        Этот Т-рипер нам всю экологию испортил. Как теперь купаться и не подхватить? crying
    2. Diger
      Diger Сегодня, 12:41
      +1
      Ну да. Какая то откровенная глупость


      Там километров 800-900 будет.
      Даже AWACS E-3 Sentry с его лопухом ничего не «разглядит»… радиогоризонт не даст соврать.
      Я предположу, что упавший бпла сша производил разведку порта Владивосток, для последующей атаки оного «морскими кiтеками» ССО ВМС Украины, северный поток-2 не даст соврать
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:06
    +1
    американский беспилотник MQ-9 Reaper занимался разведыванием обстановки для обеспечения украинской армии возможностью нанести удары по российскому морскому порту Туапсе при помощи морских и воздушных дронов, после чего координирование их возвращение на базу.

    Это равнозначно прямой агрессии США, нападению на РФ.
    Такие летающие объекты нужно сбивать над Черным морем не раздумывая.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:27
      0
      после чего координирование их возвращение на базу.
      Эта фраза мне нравится больше всего. Т.е. беспилотники должны были вернуться на базу после атаки и даже морской ....С Байрактаром ещё могу такое представить, но с морским беспилотником с трудом. Или я безнадёжно отстал от жизни? recourse
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:09
    +1

    Вид из космоса. Корабли Черноморского флота ВМФ России на месте крушения американского разведывательно-ударного БЛА MQ-9 Reaper в акватории Черного моря у побережья Крыма.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:14
      +1
      Не у побережья Крыма они,а посередине Чёрного моря ,между Севастополем и Стамбулом.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:12
    0
    Bitte Leute, DAS Thema ist doch nun wirklich wie ein
    Teebeutel zum 10. mal "aufgegossen"...!!?

    Sagt uns lieber:

    Haben russische Kräfte dieses "Schätzchen" jetzt aus dem Meer
    geholt, oder nicht; alles Andere ist doch kalter Kaffee...!!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:29
    0
    Чего гадать, что там телеграмм сказал, поднимут - узнаем, куда летел, зачем летел, почему упал.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:32
    0
    Мы чего творим,писать не буду, смотрите маринтрафик от Констанцы ( Румыния)- и наши нефтяные терминалы побережья Кавказа. am
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 12:39
    0
    Отправленные на перехват беспилотника российские истребители не вступали в контакт с дроном, а также не применяли в отношении его какое-либо оружие.
    Если знали, что он с такими целями летел, чего не сбили с боевого оружия? к чему это благородство? - с украинским Байрактаром, спустя несколько дней, такой маневр уже не прошел и тот благополучно смылся