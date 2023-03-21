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Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановые полёты над Японским морем

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Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановые полёты над Японским морем

Российская Дальняя авиация продолжает проведение плановых полетов вдоль границ нашего государства, очередные два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили длительный полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Согласно сообщению военного ведомства, пара Ту-95МС в течение 7 часов выполняла полет над нейтральными водами Японского моря, не заходя в воздушное пространство других государств. На отдельных участках полета стратегов сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В рамках полета экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали поставленные задачи.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

- говорится в сообщении Минобороны.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС является воздушным компонентом ядерной триады России. Самолет предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. В настоящее время все стоящие на водружении Ту-95МС проходят модернизацию, в рамках которой получают новые возможности.

Модернизированный "Медведь" сможет нести во внутреннем отсеке шесть, а на внешних подвесках 16 новейших ракет Х-101, при этом полностью утратив возможности выполнять функции простого бомбардировщика. Также на самолет устанавливают новые двигатели, новую авионику кабины экипажа, а также бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой.

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5 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:03
    0
    "Медведи"... столько лет на обороне страны
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:16
    -2
    Самолет предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий

    Для своего времени был хорош. Но не прошло-ли его время?
    1. КошмарИваныч
      КошмарИваныч Сегодня, 12:21
      0
      Попридержите коней. Взгляните на амеров с ихним B52.Я не говорю, что во всем надо брать с них пример,но они не идиоты и не дураки.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:41
        0
        Никак не могу понять цель таких статей в наших СМИ. Ну слетали, не упали, никого не задели... а Волга впадает в Каспийское море. А летом лучше, чем зимой....Что автор хотел нам сказать, что они ещё летают? Ну, давай будем рассказывать о каждом взлете и посадке ...бумага стерпит. belay
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:44
      0
      Но не прошло-ли его время?

      Для планирующих сверхтяжёлых ФАБов самое оно. Не заходя в зону ПВО противника.