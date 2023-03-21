Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановые полёты над Японским морем

Российская Дальняя авиация продолжает проведение плановых полетов вдоль границ нашего государства, очередные два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили длительный полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению военного ведомства, пара Ту-95МС в течение 7 часов выполняла полет над нейтральными водами Японского моря, не заходя в воздушное пространство других государств. На отдельных участках полета стратегов сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В рамках полета экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали поставленные задачи.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
- говорится в сообщении Минобороны.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС является воздушным компонентом ядерной триады России. Самолет предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. В настоящее время все стоящие на водружении Ту-95МС проходят модернизацию, в рамках которой получают новые возможности.
Модернизированный "Медведь" сможет нести во внутреннем отсеке шесть, а на внешних подвесках 16 новейших ракет Х-101, при этом полностью утратив возможности выполнять функции простого бомбардировщика. Также на самолет устанавливают новые двигатели, новую авионику кабины экипажа, а также бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой.