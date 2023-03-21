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Президент Белоруссии собрал большое совещание по поводу ситуации в силовом блоке и обеспечения безопасности страны

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Президент Белоруссии собрал большое совещание по поводу ситуации в силовом блоке и обеспечения безопасности страны

В Белоруссии проходит большое совещание представителей силовых ведомств республики под руководством президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.


По информации агентства, главная тема совещания – ситуация в силовом блоке республики в контексте обеспечения национальной безопасности. Лукашенко принял доклады республиканских силовых ведомств. По словам президента, дела у силовиков складываются неплохо, но есть определенные недостатки в работе силовых структур.

Президент Белоруссии отметил, что не смог побывать в каждом силовом ведомстве на итоговой коллегии. Но такие планы у него есть, причем посетит он не только военное ведомство, министерство внутренних дел и комитет госбезопасности, но и генеральную прокуратуру и следственные органы.

Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. Тем более что это - звенья одной цепи

- подчеркнул Лукашенко.

Отдельно Лукашенко затронул вопрос предотвращения внешних угроз безопасности страны. Он остановился на недавней ликвидации диверсанта в Гродно, похвалив белорусские спецслужбы за проявленный профессионализм.

Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов

- заявил президент Белоруссии.

В контексте специальной военной операции ВС РФ на Украине Белоруссия значительно повысила меры безопасности. Это касается как работы спецслужб и правоохранительных органов, так и совершенствования уровня мобилизационной готовности белорусских вооруженных сил.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:16
    0
    Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. Тем более что это - звенья одной цепи

    Белоруссия - западный форпост России, прифронтовое государство, всегда являлась самой первой жертвой любой войны Запада против России.
    Нужно помочь Лукашенко резко усилить Вооружёнными Силами РФ группировку его войск в Белоруссии, хотя бы до 300 тысяч, равных формируемой польской армии.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:19
      +2
      хотя бы до 300 тысяч
      Можно и больше, только ее нужно вооружать, экипировать.
  2. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:25
    +3
    Интересно, почему руководство не участвующей в войне Белоруссии воспринимает ситуацию намного более серьёзно, чем наше? Или мы тоже не участвуем, операция не считается?