Президент Белоруссии собрал большое совещание по поводу ситуации в силовом блоке и обеспечения безопасности страны

Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. Тем более что это - звенья одной цепи

Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов

В Белоруссии проходит большое совещание представителей силовых ведомств республики под руководством президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.По информации агентства, главная тема совещания – ситуация в силовом блоке республики в контексте обеспечения национальной безопасности. Лукашенко принял доклады республиканских силовых ведомств. По словам президента, дела у силовиков складываются неплохо, но есть определенные недостатки в работе силовых структур.Президент Белоруссии отметил, что не смог побывать в каждом силовом ведомстве на итоговой коллегии. Но такие планы у него есть, причем посетит он не только военное ведомство, министерство внутренних дел и комитет госбезопасности, но и генеральную прокуратуру и следственные органы.- подчеркнул Лукашенко.Отдельно Лукашенко затронул вопрос предотвращения внешних угроз безопасности страны. Он остановился на недавней ликвидации диверсанта в Гродно, похвалив белорусские спецслужбы за проявленный профессионализм.- заявил президент Белоруссии.В контексте специальной военной операции ВС РФ на Украине Белоруссия значительно повысила меры безопасности. Это касается как работы спецслужб и правоохранительных органов, так и совершенствования уровня мобилизационной готовности белорусских вооруженных сил.