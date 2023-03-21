Председатель КНР пригласил президента РФ посетить Китай уже в этом году

Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути»

Продолжается трехдневный визит главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок. Вчера китайский лидер и президент РФ Владимир Путин пообщались в неформальной обстановке за ужином. Главы государств подчеркнули особые дружеские отношения, которые сложились у них.Сегодня председатель КНР сообщил, что пригласил Владимира Путина уже в этом году посетить Китай с ответным визитом. Приезд российского президента в Китай может быть приурочен к участию в третьем международном форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс - один путь».— рассказал председатель КНР.Си Цзиньпин напомнил, что Владимир Путин участвовал в обоих предыдущих форумах, прошедших в 2017 и 2019 годах.Сегодня председатель КНР встречается в Доме правительства с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Поздоровавшись с главой российского правительства, Си Цзиньпин подчеркнул, что рад личному знакомству, которое ранее не могло состояться из-за пандемийных ограничений. Китайский лидер также пригласил российского премьера посетить Китай как можно скорее.Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта включительно. Сегодня у него состоится новая встреча и официальные переговоры с российским президентом. По итогам визита стороны должны подписать важные двусторонние документы.