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Председатель КНР пригласил президента РФ посетить Китай уже в этом году

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Председатель КНР пригласил президента РФ посетить Китай уже в этом году

Продолжается трехдневный визит главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок. Вчера китайский лидер и президент РФ Владимир Путин пообщались в неформальной обстановке за ужином. Главы государств подчеркнули особые дружеские отношения, которые сложились у них.


Сегодня председатель КНР сообщил, что пригласил Владимира Путина уже в этом году посетить Китай с ответным визитом. Приезд российского президента в Китай может быть приурочен к участию в третьем международном форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути»

— рассказал председатель КНР.

Си Цзиньпин напомнил, что Владимир Путин участвовал в обоих предыдущих форумах, прошедших в 2017 и 2019 годах.

Сегодня председатель КНР встречается в Доме правительства с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Поздоровавшись с главой российского правительства, Си Цзиньпин подчеркнул, что рад личному знакомству, которое ранее не могло состояться из-за пандемийных ограничений. Китайский лидер также пригласил российского премьера посетить Китай как можно скорее.

Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта включительно. Сегодня у него состоится новая встреча и официальные переговоры с российским президентом. По итогам визита стороны должны подписать важные двусторонние документы.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:17
    +1
    Не считаю себя каким-то знатоком по китайскому вопросу и вообще "восток - дело тонкое". Но по факту можно ожидать двух вариантов развития событий.
    Первый: Китай будет долго и старательно призывать все стороны к "борьбе за мир во всем мире" и "урегулирования путем дипломатических переговоров" . Будет увещевать США не накачивать военным вооружением Тайвань и Украину, не тянуть в военный союз Индию и не создавать на Тихом океане большой антикитайский союз. Помаленечку будет растить эконмическую мощь. Наращивать армию, флот и вооружения , так на всякий случай, и помаленьку перекупать себе сторонников и союзников действую в основном экономикой и дипломатией. Скупая ресурсы и заключая контракты и сделки. Наращивать силы на площадке ООН. Это путь позднего СССР и предателя-Горбачева. Все эти поиски консенсуса (если кто забыл ) и "договариваться надо". Мы все помним к чему это в итоге привело. Заставили разоружить армию, оставить союзников без военной поддержки, обещали не расширять НАТО. А потом включили в свой состав и объединённую Германию , уничтожили Югославию. Разожгли конфликты внутри СССР (Приднестровье, Карабах, Абхазия), окружили военным базами а потом начали разжигать сепаратизм уже внутри самой России (Чечня Татарстан). Окружили злобными шавками лимитрофами и растили их в антисирийской повестке (прибалтика, Украина). А в к Китае противоречий не меньше- Тибет желает независимости, в синцзян-уйгурском районе мусульмане считают себя угнетенными и на своре Китая сверенные китайцы не совсем понимают интересы китайцев из прибрежных районов. У Индии территориальные споры а Австралия делает подлодки против Китая, и Япония флот наращивает.
    Есть второй вариант. Подловить НАТО сейчас, пока оно увязло в СВО. Наличные запасы техники, наёмников и вооружений , снарядов, пока исчерпаны, а ВПК запада все никак не может раскочегариться. Так что Китаю надо готовиться к решению тайваньского вопроса , а что все прошло более гладко подумать об открытии третьего фронта на корейском полуострове. Если Северная Корея, одновременно с Китаем, начнет свою операцию и при этом будет все еще продолжаться СВО, у запада уж точно не хватит ресурсов на три театра боевых действий. Это было бы красиво. Смена мирового лидера в три хода. Но для этого нужна смелость и дальновидная дерзость. Есть ли она у китайских товарищей или они предпочтут первый вариант-покажет время...
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: голос_разуma
      Китай будет долго и старательно призывать все стороны к "борьбе за мир во всем мире" и "урегулирования путем дипломатических переговоров"

      А иного и быть не может. Так было, есть и будет...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:48
        0
        китаю всё происходящее-подарок.только прибыль одна.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:46
      -1
      Помаленечку будет растить эконмическую мощь.

      Для китая началась эпоха санкций и прямого столкновения с интересами сша. Другими словами американская экономическая машина будет ставить "палки в колёса" экономическому развитию китая, а значит времени у него на
      помаленечку

      просто нет. Будет жёсткое противостояние даже не взирая на такой фактор как противодействие сша россии. Именно по этой причине сша хотят подмять под себя как можно больше стран и распределить общие ресурсы на это противостояние. Да и вообще противостояние россии сша хотят предоставить европейским сателитам, а противостояние китаю азиатским, оставив на себя лишь управление этими процессами и уменьшив собственные экономические военные потери. hi
      По поводу китая идущего по пути позднего ссср - сомнительно, в китае совершенно другая система, хоть официально считающаяся коммунистической, поэтому развитие событий будет идти по совершенно другому пути.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: голос_разуma
      Не считаю себя каким-то знатоком по китайскому вопросу и вообще "восток - дело тонкое". Но по факту можно ожидать двух вариантов развития событий.
      Первый: Китай будет долго и старательно призывать все стороны к "борьбе за мир во всем мире" и "урегулирования путем дипломатических переговоров" . Будет увещевать США не накачивать военным вооружением Тайвань и Украину, не тянуть в военный союз Индию и не создавать на Тихом океане большой антикитайский союз. Помаленечку будет растить эконмическую мощь. Наращивать армию, флот и вооружения , так на всякий случай, и помаленьку перекупать себе сторонников и союзников действую в основном экономикой и дипломатией. Скупая ресурсы и заключая контракты и сделки. Наращивать силы на площадке ООН. Это путь позднего СССР и предателя-Горбачева. Все эти поиски консенсуса (если кто забыл ) и "договариваться надо". Мы все помним к чему это в итоге привело. Заставили разоружить армию, оставить союзников без военной поддержки, обещали не расширять НАТО. А потом включили в свой состав и объединённую Германию , уничтожили Югославию. Разожгли конфликты внутри СССР (Приднестровье, Карабах, Абхазия), окружили военным базами а потом начали разжигать сепаратизм уже внутри самой России (Чечня Татарстан). Окружили злобными шавками лимитрофами и растили их в антисирийской повестке (прибалтика, Украина). А в к Китае противоречий не меньше- Тибет желает независимости, в синцзян-уйгурском районе мусульмане считают себя угнетенными и на своре Китая сверенные китайцы не совсем понимают интересы китайцев из прибрежных районов. У Индии территориальные споры а Австралия делает подлодки против Китая, и Япония флот наращивает.
      Есть второй вариант. Подловить НАТО сейчас, пока оно увязло в СВО. Наличные запасы техники, наёмников и вооружений , снарядов, пока исчерпаны, а ВПК запада все никак не может раскочегариться. Так что Китаю надо готовиться к решению тайваньского вопроса , а что все прошло более гладко подумать об открытии третьего фронта на корейском полуострове. Если Северная Корея, одновременно с Китаем, начнет свою операцию и при этом будет все еще продолжаться СВО, у запада уж точно не хватит ресурсов на три театра боевых действий. Это было бы красиво. Смена мирового лидера в три хода. Но для этого нужна смелость и дальновидная дерзость. Есть ли она у китайских товарищей или они предпочтут первый вариант-покажет время...

      Китайцы предпочтут третий вариант - китайский. Пока Россия сцепилась с НАТО, Китай будет наращивать свои силы, и экономические, и военные.
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 13:31
    +2
    судьи МУС будут просто биться об пол в истерике.
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: War_Lord
      судьи МУС будут просто биться об пол в истерике

      Думаю, что самим судьям по барабану. Им нашептали - они исполнили как болванчики. Политика, ничего личного.)
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:50
        0
        Цитата: 76СССР
        Думаю, что самим судьям по барабану.

        Вопрос - "А кто судьи ?" Там почти нет европейцев, а остальные выращенные в инкубаторе США.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:33
      0
      А что в Москве так тепло, что они в костюмах на улице ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:36
        +1
        Ага,и зеленка вдоль дороги.. laughing Фото к дарному событию не имеет отношения
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 14:00
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Ага,и зеленка вдоль дороги.. laughing Фото к дарному событию не имеет отношения

          Цитата: Silver99
          А что в Москве так тепло, что они в костюмах на улице ?

          это вам не это..и тут вам,не там...
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:33
    +2
    Сегодня председатель КНР сообщил, что пригласил Владимира Путина уже в этом году посетить Китай с ответным визитом.

    Чумадед проснулся, выпил чашку желудевого кофе и спрашивает Жан-Пьер:
    "Слушай Жан Пьер, когда мы летим в Китай по приглашению дяди Си ? " Жан-Пьер подумало полчаса вымолвла:
    "Моё господино, вас дядя Си забыл пригласить, только дядю Пу и дядю Ми пригласил."