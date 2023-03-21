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Верховный суд РФ: Необоснованно призванные не могут обвиняться в военных преступлениях

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Верховный суд РФ: Необоснованно призванные не могут обвиняться в военных преступлениях

В ходе сегодняшнего заседания Пленума Верховного суда РФ был представлен проект постановления с разъяснениями по делам о преступлениях против военной службы.


Как заявил председатель судебной коллегии Верховного суда по делам военнослужащих Владимир Хомчик, подобных прецедентов не было ни во времена СССР, ни в последующий период, пишет ТАСС.

С его слов, такой документ разрабатывался впервые на основании рассмотренных военными судами дел за 12-летний период. При этом в ходе подготовки постановления поддерживалась коммуникация со всеми профильными ведомствами, начиная от Минобороны РФ и заканчивая Росгвардией, ФСО, ФСБ и Минюстом.

В материале говорится, что документ содержит множество разъяснений касательно вынесения судами приговоров за совершение военных преступлений. В частности, там говорится, что наказанию не подлежат лица, которые были призваны на военную службу необоснованно.

Речь идет о наших согражданах, которые были призваны в ряды ВС РФ по ошибке, будучи негодными к службе или у которых имелась отсрочка. По отношению к таким лицам, как говорится в документе, должен быть вынесен оправдательный приговор.

В качестве примера приводится ситуация, в которой необоснованно призванный гражданин РФ самовольно покидает воинскую часть. В данном случае он не подлежит уголовному преследованию, так как не может считаться субъектом преступления.

С другой стороны, в документе указано, что уголовной ответственности за совершение военных преступлений могут подлежать и гражданские лица. Например, если субъект принимал участие в совершении соответствующего противоправного действия совместно с военнослужащим. Также уголовному преследованию подлежат граждане, совершившие преступление против военной службы во время сборов.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:04
    -1
    Про юрисдикцию в отношение нас, граждан России тут все понятно. Меня вот другой вопрос интересует. В последнее время, за рубежами нашей страны, стало модным совершать какие-то действия или стряпать какие-то высказывания в адрес России. То флаг сожгут, то призовут сбивать наши самолеты если они приблизится к ихним дронам и так далее. над памятниками глумятся опять же. Вот почему бы, не создать такую структуру, которая рассматривала такие прецеденты, давала юридическую оценку и выносила постановление о привлечении к ответственности, в то числе и путем нанесения ответного ущерба. ну скажем высказался депутат сейма за снос памятника, продавил это закон, всем причастным в ответ их дома посносить. высказался сенатор за то, чтоб сбивать самолеты-объявлять его террористом призывающим к уничтожению граждан России и любо ликвидировать как террориста , либо по тихому устраивать несчастные случаи. Тут не обязательно даже ведомство Судоплатова возрождать и практику политических убийств. Можно просто местному криминалу заказать, тамошним синдикатам киллеров. Они хоть приговор в исполнение приведут, хоть выкрадут и доставят куда нужно-только платите. Вот подорвали они наш северный поток-ну давайте их виновным в принятии таких решений черные метки выпишем...
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:08
      0
      Вот потому бы, что за границей hi """"
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:26
      +6
      Прежде чем применять подобные меры за границей,надо в своей стране разобраться.В первую очередь.А тут даже госнаград лишить и то не могут всякой шушере навешенные.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 13:58
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Прежде чем применять подобные меры за границей,надо в своей стране разобраться.В первую очередь.

        Одно другому не мешает. Комплексный подход рулит!
        1. faiver
          faiver Сегодня, 14:30
          0
          ага, сначала он рулит и получается комплексный результат - то бишь средняя температура по больнице...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:11
    +2
    Верховный суд РФ: Необоснованно призванные не могут обвиняться в военных преступлениях
    . Если гражданина призвали необоснованно, надо решать вопрос строго по правилам! Командиры не должны препятствовать подаче рапорт по команде и нести ответственность, за необоснованно препятствие подаче рапорта, разбирательству. Все по закону, все по правилам, бардака в таком деле быть не должно!!!
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 13:19
      +4
      к суду должны привлекаться те, кто призвал их необоснованно. А "необоснованный" = рапорт на стол с обоснованием! Больше надо озаботиться действиями чиновников на местах. Юристы, рейдеры, разваливающие предприятия оборонной направленности, и прочая шушера должна быть поставлена к стенке в "трехдневный" срок. Без права обжалования приговора.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:41
        +1
        Все стороны должны нести ответственность за нарушения, это однозначно.
        Порядок, он на том и держится, что безответственных не должно быть, вообще.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 13:21
    +2
    По моему автор путает военные и воинские преступления:
    Воинскими преступлениями признаются предусмотренные настоящим Кодексом преступления против установленного порядка несения воинской службы, совершенные военнослужащими, а также военнообязанными во время прохождения ими учебных или поверочных сборов.

    Военное преступление или Военные преступления — собирательный термин, обозначающий особо тяжкие нарушения Международного гуманитарного права во время ведения военных (боевых) действий: [1]. Военные преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв, считаются преступлениями против человечности, и подсудны не национальным военным судам, но международным военным трибуналам.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: Владимир_2У
      По моему автор путает военные и воинские преступления:
      Воинскими преступлениями признаются предусмотренные настоящим Кодексом преступления против установленного порядка несения воинской службы, совершенные военнослужащими, а также военнообязанными во время прохождения ими учебных или поверочных сборов.

      Военное преступление или Военные преступления — собирательный термин, обозначающий особо тяжкие нарушения Международного гуманитарного права во время ведения военных (боевых) действий: [1]. Военные преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв, считаются преступлениями против человечности, и подсудны не национальным военным судам, но международным военным трибуналам.

      Цитата: тоже-врач
      Что за безграмотность?!!! Автор не отличает военные преступления от воинских. В военных преступлениях можно обвинять и гражданских!


      Специально пробежался по комментариям, абсолютно согласен. В статье перепутаны понятия преступления против военной службы (в уголовном законодательстве РФ, глава 33 УК РФ) и военное преступление проще говоря совершенное в нарушение общепринятых обычаев войны (некомбатантов не убивать, над пленными гражданскими и военными не издеваться, не пытать, голодом не морить, и т.п.).

      Достаточно было ссылку на Постановление Пленума ВС РФ дать, чтобы в Вестнике не искать...
      Или надо было на гора выдать кучу букАв? wink
  4. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 13:32
    +4
    Что за безграмотность?!!! Автор не отличает военные преступления от воинских. В военных преступлениях можно обвинять и гражданских!
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:34
    +3
    Фигня какаято.
    Если кого призвали необоснованно, астматика например, то решать в первую очередь надо с тем, кто нарушил закон и призвал.
    А об этом ни слова.

    Если астматик, спасая свою жизнь , пошел в самоволку в аптеку за лекарством, тут уж другие вопросы.
  6. faiver
    faiver Сегодня, 14:39
    +2
    Вспоминаю срочку - у нас парень служил со зрением минус шесть, без очков почти слепой, вот кто его призывал? Правда это было еще в начале 90х, комбату надо отдать должное - перед дембелем парня в госпиталь отправили и сделали операцию на глаза, вернулся уже без очков...
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 14:54
    +2
    Всё же стрёмно всё это как-то ! Явно придумали "поблажку", какую можно использовать "и вашим,и нашим " ! "Хошь-налево...хошь направо..." ! А опосля ещё какой-нибудь кандибобер придумают ! А дальше ещё и ещё ! И чем это ,в конце концов может закончиться ? Выбором полковых солдатских комитетов ? Которые будут выбирать командиров подразделениями ,принимать решения о законности приказов командования , об отправлении подразделения в отпуск ! А в конце чем закончится ? Как в 1917-м ?"Обрушением" фронтов ? Как там А.Лешков ? Ещё мается ? Или усё ! Амнистия !