Верховный суд РФ: Необоснованно призванные не могут обвиняться в военных преступлениях

В ходе сегодняшнего заседания Пленума Верховного суда РФ был представлен проект постановления с разъяснениями по делам о преступлениях против военной службы.
Как заявил председатель судебной коллегии Верховного суда по делам военнослужащих Владимир Хомчик, подобных прецедентов не было ни во времена СССР, ни в последующий период, пишет ТАСС.
С его слов, такой документ разрабатывался впервые на основании рассмотренных военными судами дел за 12-летний период. При этом в ходе подготовки постановления поддерживалась коммуникация со всеми профильными ведомствами, начиная от Минобороны РФ и заканчивая Росгвардией, ФСО, ФСБ и Минюстом.
В материале говорится, что документ содержит множество разъяснений касательно вынесения судами приговоров за совершение военных преступлений. В частности, там говорится, что наказанию не подлежат лица, которые были призваны на военную службу необоснованно.
Речь идет о наших согражданах, которые были призваны в ряды ВС РФ по ошибке, будучи негодными к службе или у которых имелась отсрочка. По отношению к таким лицам, как говорится в документе, должен быть вынесен оправдательный приговор.
В качестве примера приводится ситуация, в которой необоснованно призванный гражданин РФ самовольно покидает воинскую часть. В данном случае он не подлежит уголовному преследованию, так как не может считаться субъектом преступления.
С другой стороны, в документе указано, что уголовной ответственности за совершение военных преступлений могут подлежать и гражданские лица. Например, если субъект принимал участие в совершении соответствующего противоправного действия совместно с военнослужащим. Также уголовному преследованию подлежат граждане, совершившие преступление против военной службы во время сборов.