Минобороны Литвы пообещало нарастить военную поддержку Украины в части подготовки военнослужащих ВСУ

Всего в 2023 году мы подготовим 1600 украинских военных

Мы обучили 600 украинских пехотинцев. Мы трижды обучали по одной роте

Страны Прибалтики пытаются не отстать от своих западных партнеров в вопросах оказания военной помощи Украине. А поскольку из вооружений и боеприпасов передавать уже нечего, решили в республиках делиться с украинцами военным опытом. Как заявили в Минобороны Литвы, республика значительно усилит военную поддержку Украины.Литва намерена подготовить на своей территории не менее 1600 украинских военнослужащих. Это за год и учитывая, что часть их них уже обучение закончила и в настоящее время находится на Украине, применяя полученные от литовских военных инструкторов знания в боях с российской армией.- заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Ганусаускас.По каким дисциплинам готовят литовские военные украинских, в Минобороны Литвы не сообщают, известно, что в феврале была выпущена группа украинских военных инструкторов по огневой подготовке. В Латвии такая же ситуация, вроде бы чему-то учат, а чему конкретно, не сообщают. А вот с Эстонией попроще, в Таллине сразу сообщили, что подготовили для ВСУ артиллеристов, пехотинцев, медиков и снайперов. В настоящее время подготовка артиллерийских расчетов все еще продолжается.- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Стоит отметить, что Литва из всех трех прибалтийских республик является самой активной в вопросе Украины, Латвия также поставляет вооружения, но значительно меньше, а Эстония больше занята укреплением своей безопасности, поэтому вкладывается в вооружения для собственной армии.