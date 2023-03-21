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Минобороны Литвы пообещало нарастить военную поддержку Украины в части подготовки военнослужащих ВСУ

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Минобороны Литвы пообещало нарастить военную поддержку Украины в части подготовки военнослужащих ВСУ

Страны Прибалтики пытаются не отстать от своих западных партнеров в вопросах оказания военной помощи Украине. А поскольку из вооружений и боеприпасов передавать уже нечего, решили в республиках делиться с украинцами военным опытом. Как заявили в Минобороны Литвы, республика значительно усилит военную поддержку Украины.


Литва намерена подготовить на своей территории не менее 1600 украинских военнослужащих. Это за год и учитывая, что часть их них уже обучение закончила и в настоящее время находится на Украине, применяя полученные от литовских военных инструкторов знания в боях с российской армией.

Всего в 2023 году мы подготовим 1600 украинских военных

- заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Ганусаускас.

По каким дисциплинам готовят литовские военные украинских, в Минобороны Литвы не сообщают, известно, что в феврале была выпущена группа украинских военных инструкторов по огневой подготовке. В Латвии такая же ситуация, вроде бы чему-то учат, а чему конкретно, не сообщают. А вот с Эстонией попроще, в Таллине сразу сообщили, что подготовили для ВСУ артиллеристов, пехотинцев, медиков и снайперов. В настоящее время подготовка артиллерийских расчетов все еще продолжается.

Мы обучили 600 украинских пехотинцев. Мы трижды обучали по одной роте

- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Стоит отметить, что Литва из всех трех прибалтийских республик является самой активной в вопросе Украины, Латвия также поставляет вооружения, но значительно меньше, а Эстония больше занята укреплением своей безопасности, поэтому вкладывается в вооружения для собственной армии.
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:59
    +5
    Литва-то чему научить может? делить на граждан и неграждан? Последние великие литовские военные победы это когда они шестерили у Тевтонского ордена? или Ольгерд с Довмонтом? так последний вроде в русский мир ушел... Вот уж действительно: каждый суслик-агроном....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:02
      +2
      Может научить.Может.Как быстрее гражданам Украины сбежать из страны по примеру граждан Литвы.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:09
      +1
      Литва-то чему научить может? А кто дольше продержался после войны, бандеровцы или "лесные братья"? Может они именно эту подготовку проходят в Литве? recourse
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:07
    0
    Всего в 2023 году мы подготовим 1600 украинских военных

    - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Ганусаускас.

    Не уж то литовцы такие вояки, что свидомых готовят к войне, разве на Украине перевелись нормальные вояки, которые могут готовить свою армию, или рабы помнят своих хозяев и преклоняются перед ними.
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:09
    0
    Минобороны Литвы пообещало нарастить военную поддержку Украины

    Доведет минобороны Литвы Литву до банкротства.
    Население Литвы на 2022 г. - 2797648 чел. Дотации Евросоюза - около 1,7 млрд. евро., около 600 евро на чел. За счет чего Литва собирается наращивать военную поддержку Украины, непонятно. Братья трибалты, что ли, скинуться на помощь такому боевому соседу или бравая Финляндия со Швецией не дадут пропасть!?...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: Правдодел
      Братья трибалты, что ли, скинуться на помощь такому боевому соседу или бравая Финляндия со Швецией не дадут пропасть!?.

      У шведов и финнов своя рубашка ближе к телу, а эти свихнулись на одном - "назло Путину, отдадим все, если даже останемся голыми".
  4. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:11
    +1
    E' tutto tempo sprecato, tanto tra poco l'Ucraina capitolera' in maniera definitiva. Basta vedere ieri il volto di Blinken come era preoccupato della visita di XI Xinping in Russia, e poi molti stati europei cominciano a essere stanchi di regalare soldi e materiali militari all' Ucraina.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:26
    0
    По каким дисциплинам готовят литовские военные украинских, в Минобороны Литвы не сообщают, известно, что

    ...учат прятаться в вонючих схронах, и пускать газы очень тихо, чтобы не привлечь внимание врага.
  6. garik77
    garik77 Сегодня, 13:42
    +1
    У Литвы похоже огромный опыт ведения боевых действий. Может мы чегось не знаем и надо бояться со страшной силой? laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: garik77
      Может мы чегось не знаем и надо бояться со страшной силой?

      Я еще могу понять эстонцев латышей, а литовцев не догоняю.