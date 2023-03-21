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Немецкие БМП Marder отправлены на Украину

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Немецкие БМП Marder отправлены на Украину

Первая партия немецких боевых машин пехоты Marder уже отправлены на Украину. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Глава Бундесвера также рассказал о тренировках украинских военнослужащих на немецких комплексах ПВО и бронетехнике западного производства.


По словам Писториуса, в настоящее время более тысячи украинских военнослужащих проходят в Германии подготовку, в процессе которой учатся использовать западные комплексы ПВО, танки Leopard и БМП Marder.

О поставках Украине немецкой боевой техники договорились в январе текущего года канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Немецкие власти выразили готовность осуществить поставки украинской армии 40 единиц БМП Marder и комплексы противовоздушной обороны Patriot. Предполагается, что 20 БМП будут поставлены Украине из запасов Бундесвера, а еще 20 - непосредственно от немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

БМП Marder разработана в 60-х годах немецким предприятием Rheinmetall AG по заказу вооруженных сил ФРГ. Боевая машина оснащена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 использует боеприпасы 20×139 мм.

БМП способна перевозить 10 человек, три из которых – члены экипажа. Командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель впереди корпуса слева (по ходу движения). Боевое отделение расположено в средней части корпуса БМП.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/synaxonag - ILÜ 2012
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:23
    -3
    Немецкие БМП Marder отправлены на Украину


    Ну и кто теперь Мордор?
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:26
    +1
    скоро будет жарко, надеюсь наши готовы. даже локальное поражение наших войск будет использоваться противником как информационную бомбу. так же есть определенные надежды на факт полного зоопарка у противника в технике.
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 13:32
      +1
      Так у нас такой же зоопарк выходит. Всем тяжело будет
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 13:38
        -3
        не согласен, да у нас тоже не мало разной техники, но она проверена десятками лет, у противника другая ситуация
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:42
          +4
          Цитата: incoggnoto
          проверена десятками лет, у противника другая ситуация

          К примеру БМП-1 из 1966 года машина проверенная, проверка показала что на этом антиквариате в 21 веке на поле боя делать нечего. Мардер весит в два раза больше, бронирован от осколков снарядов лучше. В Афганистане же юзали Мардеры сами немцы.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 13:52
            +3
            Смотря как применять...
            Если пускать по минным полям или на пристрелянные квадраты, как под Угледаром или Авдеевкой, то и Терминаторы не помогут.
            А вот ВСУ даже древние пулеметные М113 массированно применяют под Бахмутом. Дроны им дают инфу о целях и угрозах.
          2. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 13:54
            -3
            а где я писал про эффективность? я писал про умение и знание машины. у нас больше экипажей знакомых с этой техникой.. у противника будут точно проблемы в этом плане. если экипаж уничтожается, то заменить его уже будет проблемно. именно это я и имел в виду
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:44
      -3
      Если укрофюрер поставит всё на один удар, например к Азовскому морю, то на пару сотен км этого зоопарка точно хватит. А больше - ему и не надо. Никто и не рассчитывает, что это железо будет год воевать..
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:31
    -5
    Опять возвращаемся к вопросу, почему не горит правительственный квартал Киева и узловые ж/д станции Западной Украины ? Сейчас вся эта подготовленная орда попрет на нас с первыми ростками зелени ((( Держитесь парни, вам приходится воевать против внешнего врага и внутренними коммерческими интересами (((( Мда, опять кресты на броне против нас, неужели наше время пришло ?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:47
      0
      Другой вопрос. О чем "обиженная ливерная колбаса" день назад разговаривал с нашим гарантом по телефону? Полтора часа переливания из пустого в порожнее? Своего времени не жалко было?
    2. 76СССР
      76СССР Сегодня, 13:51
      -1
      Цитата: Silver99
      неужели наше время пришло ?

      Возможно... Ну что же, оторвем свои задницы от диванов и на фронт... Тревожный чемоданчик у меня со времен Союза под шконарем мается. Замполитом, если партия доверит - мозги молодые промывать, я заставлю Родину любить...
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 15:03
        +1
        Цитата: 76СССР
        Возможно... Ну что же, оторвем свои задницы от диванов и на фронт...

        Да вы что, большая часть местных турбопатриотов, вопиющих к всеобщей мобилизации и ядерным ударам, больше всего на свете боится загреметь в эти самые окопы. Лучше всякую либерастню туда загнать, на перевоспитание, а мы, типа будет тут с загадочными цпсиошниками бороться soldier
        Один Равиль пропал, с мобилизацией - остальные супчики тут по клавишам стучат, как и раньше. Все как у классика
        Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает Шредера настоящим солдатом, хотя полковник Шредер ничего так не боится, как попасть на фронт.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:43
    -2
    Поджигатели конфликта подбрасывают дровишки в огонь... ожидаемо, в общем то.
  5. Елена_Николаевна
    Елена_Николаевна Сегодня, 13:49
    -3
    Да какого лешего! Почему не уничтожено не сожжено при переходе. Вся эта спецоперация реально и есть спецоперация по уничтожению всех патриотов и здравомыслящих героев в России. У них реально война с нашими героями, а у нас спецоперация тоже по их уничтожению.... Все эти нападки на царя это по ходу лишь для отвода вектора народного волнения от него... Возможно он иисполняет америкосовский заказ... У на какие то акции возмездия... Вы в своём уме, там наверху. Эти акции возмездия должны проходить каждую секунду, сжечь и спалить всю эту Окраину! Кто не спрятался... Какой нафиг родственные народ... А русские патриоты не народ значит! Какие реабилитационный центры! За уньте их себе в... Какая реабилитация! Безногие, безрукие, с половиной головы наши герои. Этого вообще не должно быть! Эсли можно спалить и взорвать к чёртовой бабушке всю эту Окраину, вы уничтожает элиту русского генофонд! И блеяте про какой то родственные народ. Ни одной царапины не должно быть на русском герое. А если царапнуло, сжечь сразу город, одну воронку оставить! Задолбали весь этот спектакль! Какие 50 - 90 убитых укропов в день! Их должно быть 50000 - 9000 в день! Идёт война на уничтожение русских! А эти твари про какой то родственные народ... В данном случае пофиг на украинскую бабушку, важно спасти РУССКОГО ВОИНА! В любом случае они нас ненавидят, что совершенно естественно - гибнут их сыны, отцы и дети... На двух стульях не усидеть - либо русские, либо украинцы.... Стереть с лица земли всю хохляндию, и всех вместе с ними! Просто позор и стыд! Лучше уж полнейшая вечная пустота, чем позорище такое!
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:48
    +1
    Цитата: 76СССР
    Цитата: Silver99
    неужели наше время пришло ?

    Возможно... Ну что же, оторвем свои задницы от диванов и на фронт... Тревожный чемоданчик у меня со времен Союза под шконарем мается. Замполитом, если партия доверит - мозги молодые промывать, я заставлю Родину любить...

    Иш чё захотелось... В БМП-1 за рычаги и вперёд в атаку.
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 14:50
    0
    Чиновник - он и в армии чиновник. Для него важно правильный отчёт составить, чтобы начальство порадовать. Поэтому Пригожину не стоит особо рассчитывать на помощь, он благостную картинку сильно портит. А танки и бронетранспортёры - мелочь, не заслуживающая упоминания. Потом надо будет только правильное название придумать для "инициатив", "жестов" и "решений", и всё снова будет в порядке.