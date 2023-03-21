Экспорт из Тайваня, включая сектор электроники, резко упал на фоне санкционной политики против РФ и Китая

Экспорт из Тайваня резко упал с февраля месяца на фоне снижения темпов экономического роста в мире и разгулом санкционной политики против России и Китая. Только за последний год снижение экспортных заказов тайваньских компаний составило 18,3%, опустившись до 42,12 млрд долларов (около 3,9 трлн рублей), сообщили в Министерстве экономики острова.Что касается прошедшего месяца, то, как уточнили в ведомстве, снижение было зафиксировано на уровне 11,4% по сравнению с январём нынешнего года.В денежном же выражении, экспортные заказы за период с января по февраль опустились до 89,63 млрд $ (примерно 8,4 трлн рублей) или на 18,8%, затронув, главным образом, сектор электроники.В то же время стоит отметить, что снижение было также зафиксировано и в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронного оборудования за первые 2 месяца 2023 года, составив 4,8%. И 21,8% за 2022 год.Причиной такого спада в вышеупомянутых отраслях, как сообщили в министерстве, стала глобальная инфляция, а также повышение процентных ставок для конечных потребителей. О санкциях, которые ввели США и которые решил поддержать Тайбэй при этом не говорят.Затронуты были также каучуковая и пластиковая промышленность, в результате чего экспорт продукции по данным направлениям снизился на 37,7% в годовом выражении. То же касается и металлургической промышленности (снижение на 34,6% за последний год).Экспорт химической промышленности тоже опустился на 32,2% за первые два месяца 2023 года, равно как и снизились поставки за рубеж машинного оборудования на 28,6%.Эксперты считают, что всему виной здесь не только продолжающийся конфликт на Украине, но и технологическая война между США и КНР, из-за чего Тайбэй испытывает серьёзные проблемы с экспортом своей продукции на мировые рынки.