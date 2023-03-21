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Экспорт из Тайваня, включая сектор электроники, резко упал на фоне санкционной политики против РФ и Китая

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Экспорт из Тайваня, включая сектор электроники, резко упал на фоне санкционной политики против РФ и Китая

Экспорт из Тайваня резко упал с февраля месяца на фоне снижения темпов экономического роста в мире и разгулом санкционной политики против России и Китая. Только за последний год снижение экспортных заказов тайваньских компаний составило 18,3%, опустившись до 42,12 млрд долларов (около 3,9 трлн рублей), сообщили в Министерстве экономики острова.


Что касается прошедшего месяца, то, как уточнили в ведомстве, снижение было зафиксировано на уровне 11,4% по сравнению с январём нынешнего года.

В денежном же выражении, экспортные заказы за период с января по февраль опустились до 89,63 млрд $ (примерно 8,4 трлн рублей) или на 18,8%, затронув, главным образом, сектор электроники.

В то же время стоит отметить, что снижение было также зафиксировано и в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронного оборудования за первые 2 месяца 2023 года, составив 4,8%. И 21,8% за 2022 год.

Причиной такого спада в вышеупомянутых отраслях, как сообщили в министерстве, стала глобальная инфляция, а также повышение процентных ставок для конечных потребителей. О санкциях, которые ввели США и которые решил поддержать Тайбэй при этом не говорят.

Затронуты были также каучуковая и пластиковая промышленность, в результате чего экспорт продукции по данным направлениям снизился на 37,7% в годовом выражении. То же касается и металлургической промышленности (снижение на 34,6% за последний год).

Экспорт химической промышленности тоже опустился на 32,2% за первые два месяца 2023 года, равно как и снизились поставки за рубеж машинного оборудования на 28,6%.

Эксперты считают, что всему виной здесь не только продолжающийся конфликт на Украине, но и технологическая война между США и КНР, из-за чего Тайбэй испытывает серьёзные проблемы с экспортом своей продукции на мировые рынки.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:33
    +3
    Свою электронику надо делать у себя в стране.Впрочем как и многое другое. Надеюсь этот урок нам пойдёт впрок.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:42
    +1
    Доля России в общем производстве Тайваня была ничтожной. Падение идет именно на фоне санкционной политики против Китая, а Россию здесь добавил автор заметки. Экспорт чипов из Южной Кореи в феврале и вовсе сократился на 43,9%
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:45
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    Свою электронику надо делать у себя в стране.Впрочем как и многое другое. Надеюсь этот урок нам пойдёт впрок.


    Тайвань то вроде и делал у себя и свою, и нашу, и много кого ещё, электронику. А в новости и про каучук, пластик, химию, оборудование.
    Может и Тайваню каких то компонентов не хватает?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:57
      +1
      Тайвань пусть сам разбирается со своими проблемами,а мы должны разбираться со своими.Тесное сотрудничество российских коллективов за два-три года позволит создать рентгеновский литограф для производства современных чипов. Об этом заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик и бывший президент РАН Александр Сергеев.

      Мировым лидером в этой сфере считается компания ASML. В её устройствах лазер испаряет олово, рентгеновское излучение получившейся плазмы используется для фотолитографии. «Только эта компания производит соответствующие рентгеновские литографы, мы предлагаем с помощью наших технологий разработать альтернативу, — мы будем использовать для фокусировки этого излучения рентгеновские зеркала, которые разработаны в институте прикладной физики РАН и в Федеральном ядерном центре в Сарове, а также разработки института им. Седакова. Если соединить эти три разработки, то мы получим литографическую систему с мощностью, которая в разы превосходит те, что делает ASML», — заявил академик Сергеев.

      https://www.ixbt.com/news/2022/11/22/litograf-dlja-proizvodstva-sovremennyh-chipov-v-rossii-mozhno-sozdat-za-23-goda-tak-schitaet-byvshij-prezident-ran.html
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 22:06
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Тайвань пусть сам разбирается со своими проблемами,а мы должны разбираться со своими.Тесное сотрудничество российских коллективов за два-три года позволит создать рентгеновский литограф для производства современных чипов. Об этом заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик и бывший президент РАН Александр Сергеев.

        Обещаний за последние годы хватает, здесь постоянно такие цитируют, но где выход ?!
        Может хватит обещать, а сначала создать и пустить в производство/эксплуатацию, а потом уж выставлять на весь белый свет ?!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 22:21
          +1
          Конечно.Пора возвращаться в рабочий режим со ставкой на свои силы прежде всего и отходить от режима где рынок всё расставит по местам,всё где то купим. Должна быть чёткая установка.Прежде всего надо психологию менять.А то как показали санкции для нас они как одни сплошные неожиданности.Всё жили в мире свободного рынка,просто такие установки были возведены в ранг константы за последние десятилетия.
  4. gsev
    gsev Сегодня, 21:46
    +1
    Тайвань начал санкции против России уже летом 2021 года. В предверии визита Си Цзинпина китайские фирмы начали массово замещать тайваньскую электронику. Причем рублевые цены на замещенную продукцию в 2023 году из КНР по сравнению с ценами на Тайваньскую продукцию в 2019 году ниже примерно на 20%-50%. Основная проблема России нежелание посредников переводить техническую документацию с китайского. Некоторые китайские фирмы установили встроенный китайско-русский переводчик на своих сайтах, который довольно сносно переводить техническую документацию с китайского на русский.Но переводить руководства по техническому зрению никто не хочет, поэтому поставка видеокамер в РФ перенесена с февраля минимум до апреля. А на 3-х месячный оклад Соловьева и Симоньян вроде можно был купить образцы видеокамер и поручить студентам физтеха и МВТУ на их базе создать средства разведки которые можно установить на беспилотники. Для зимних условий это бы не сработало, но при морозе не ниже -10 -20град Ц .получилось бы неплохое оружие.
  5. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 21:49
    0
    Значит и санкции России - на них действуют!
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 21:59
    0
    Если начнётся война между КНР и США то заводы TSMC будут уничтожены на Тайване первыми.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 22:15
      0
      Цитата: War_Lord
      Если начнётся война между КНР и США то заводы TSMC будут уничтожены на Тайване первыми.

      Причём их уничтожат сами американцы, чтобы заводы и технологии не достались КНР.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:28
    0
    Здесь только один ответ,КНР импотрозаместился и отгрыз часть прибыли Тайваня.