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Мишустин на встрече с председателем КНР: Уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю

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Мишустин на встрече с председателем КНР: Уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продолжается. Вчера китайский лидер провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что беседа длилась около 4,5 часов.


Сегодня Си Цзиньпин посетил Дом правительства, где встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным. В ходе беседы обсуждалось текущее состояние российско-китайского сотрудничества и его перспективы.

Со слов главы правительства РФ, несмотря на беспрецедентные санкции, торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает успешно развиваться. Более того, как выразился Мишустин, уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю.

В частности, российский премьер отметил, что сегодня «инвестиционный портфель» межправительственной комиссии РФ и КНР включает в себя 79 проектов на сумму более 165 млрд. долларов.

В то же время, Мишустин уверен, что в текущем году вырастет и товарооборот между странами, который может достичь 200 млрд. долларов. Напомним, что прошлогодний показатель составил 190 млрд.

Председатель правительства России:

Успешно реализуются совместные крупные энергетические проекты – «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Амурский газохимический комбинат и комплекс по переработке газа в Усть-Луге.

В свою очередь, председатель КНР заявил, что со стороны Госсовета его страны, в частности премьера Ли Цяна, также будет уделяться максимальное внимание развитию партнерских отношений с Россией. Кроме того, Си Цзиньпин пригласил Михаила Мишустина посетить Китай, как можно скорее, чтобы запустить механизм регулярных встреч между главами правительств обеих стран.
Автор:
Использованы фотографии:
сайт правительства РФ
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:02
    +3
    "Ось зла",по мнению заштатников..Развивалась,развивается и будет развиваться
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: dmi.pris1
      "Ось зла",по мнению заштатников.

      И третьей точкой должна быть КНДР ! Какой был бы вой, если бы и Ким в Москву прикатил на своем бронепоезде !
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 14:21
        0
        Я согласен с вами в этом вопросе. Но это я , а не правительство России.
      2. Комментарий был удален.
      3. Эдик
        Эдик Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: Uncle Lee
        И третьей точкой должна быть КНДР ! Какой был бы вой, если бы и Ким в Москву прикатил на своем бронепоезде !

        "Ось зла" в их понимании это те кто отказывается от их макулатуры!Это самый страшный грех!
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:22
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      "Ось зла",по мнению заштатников..Развивалась,развивается и будет развиваться

      А чего все подсчеты в долларах?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:32
        +1
        походу не спешат китайские партнеры от доллара совсем то отказываться. да и наше руководство видимо тоже. несмотря на объявленную дедолларизацию торговых отношений.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 14:51
          0
          А параллельный импорт какой валютой по вашему оплачивается? Та же полупроводниковая промышленность Китая сильно зависит от закупаемого б\у западного оборудования. Про российский параллельный импорт я и не говорю.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: dmi.pris1
      "Ось зла",по мнению заштатников.

      "Ось зла" уже стучит по "голове Медузы Горгоны".
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 14:02
    0
    Мишустин на встрече с председателем КНР: Уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю
    славно...а как насчёт экономических.. у нас тут с микроэлектроникой...или это-не это ?
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 14:25
      0
      А что у нас с микроэлектроникой? У меня монитор выпущенный в Калининграде, пусть китайской компанией, именно поэтому я могу вам ответить.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:30
        0
        для военных целей сябры шлют.
        была такая информация. фотолитографы собрались совместно с сябрами разрабатывать. про Китай на этой почве - тишина.
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 14:43
          0
          Вы о белорусах? Не стоит их обижать, просто потому что они не предали нас как украинцы.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 15:27
            0
            с чего Вы взяли что я их обижаю? если не путаю то сябры по белорусски означает друзья.
            белоруссов многие сябрами называют и без поддевки, в хорошем смысле
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:04
    -1
    уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю.
    recourse Ну да, от сих, до сих. А там посмотрим.
  4. Комментарий был удален.