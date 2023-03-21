Мишустин на встрече с председателем КНР: Уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продолжается. Вчера китайский лидер провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что беседа длилась около 4,5 часов.
Сегодня Си Цзиньпин посетил Дом правительства, где встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным. В ходе беседы обсуждалось текущее состояние российско-китайского сотрудничества и его перспективы.
Со слов главы правительства РФ, несмотря на беспрецедентные санкции, торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает успешно развиваться. Более того, как выразился Мишустин, уровень межправительственных отношений наших стран находится на самом высоком уровне за всю историю.
В частности, российский премьер отметил, что сегодня «инвестиционный портфель» межправительственной комиссии РФ и КНР включает в себя 79 проектов на сумму более 165 млрд. долларов.
В то же время, Мишустин уверен, что в текущем году вырастет и товарооборот между странами, который может достичь 200 млрд. долларов. Напомним, что прошлогодний показатель составил 190 млрд.
Председатель правительства России:
Успешно реализуются совместные крупные энергетические проекты – «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Амурский газохимический комбинат и комплекс по переработке газа в Усть-Луге.
В свою очередь, председатель КНР заявил, что со стороны Госсовета его страны, в частности премьера Ли Цяна, также будет уделяться максимальное внимание развитию партнерских отношений с Россией. Кроме того, Си Цзиньпин пригласил Михаила Мишустина посетить Китай, как можно скорее, чтобы запустить механизм регулярных встреч между главами правительств обеих стран.