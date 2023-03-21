Лидер британской политической партии призвал Запад не затягивать конфликт на Украине

Несмотря на продолжающиеся поставки западного оружия на Украину и воинственную риторику многих западных политиков, на Западе нередко слышны и здравые голоса, призывающие к скорейшему разрешению ситуации вокруг Украины.
Одним из политиков, который придерживается такой точки зрения, является британский политик Дэвид Куртен, который возглавляет партию «Наследие». Политик поделился своим мнением относительно украинского конфликта в Twitter (заблокирован на территории РФ). Куртен призвал западные страны приложить все усилия для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины. По его словам, затягивание конфликта не выгодно ни России, ни Украине, а также и Западу, так как наносит все больший урон его интересам.
Коллективный Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряженности на Украине
- написал Куртен в соцсети.
К сожалению, на Западе подобные идеи не приветствуются и общественному мнению навязывается необходимость довести конфликт до победного конца, т.е. нанести поражение России. В поддержку этой линии на Украину со всей Европы и из США везут все новые партии оружия и едут наемники. Все это лишь ведет к затягиванию конфликта. Тем более, многие западные эксперты, настроенные против России, сами признают, что у нее большой потенциал и победа Киева в этом конфликте сомнительна.