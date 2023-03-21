Депутат бундестага ФРГ призвала посадить в тюрьму экс-президента США Джорджа Буша-младшего за военные преступления

Бывший президент США Джордж Буш-младший должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные американскими военнослужащими в Ираке. Об этом заявила депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Севим Дагделен.По утверждению Дагделен, которая возглавляет парламентский комитет по иностранным делам, во время боевых действий ВС США в Ираке было совершено множество преступлений. Сама война в Ираке, по ее словам, тоже может быть названа военным преступлением.Депутат напомнила, что за одну ночь ВС США выпустили более 300 крылатых ракет с находившихся в Персидском заливе кораблей. Более 2 тысяч тонн бронебойных урановых боеприпасов использовались американской армией против вооруженных сил и населения Ирака. До сих пор последствия этих действий сказываются на жителях страны, включая и детей.Дагделен считает, что лишь привлечение к ответственности виновных лиц позволит восстановить минимальное доверие к внешней политике Запада в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Политику США депутат охарактеризовала как проявление «культуры безнаказанности».Глава комитета по иностранным делам бундестага также задалась вопросом, почему в тюрьме сидит журналист Джулиан Ассанж, который раскрыл военные преступления правительства США в Ираке, но никто из высокопоставленных политиков и военачальников Америки не понес наказание за совершенные военные преступления.Такое выступление немецкого депутата стало прекрасным ответом на решение не признанного Россией «Международного уголовного суда», который на днях выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.