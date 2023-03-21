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Депутат бундестага ФРГ призвала посадить в тюрьму экс-президента США Джорджа Буша-младшего за военные преступления

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Депутат бундестага ФРГ призвала посадить в тюрьму экс-президента США Джорджа Буша-младшего за военные преступления

Бывший президент США Джордж Буш-младший должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные американскими военнослужащими в Ираке. Об этом заявила депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Севим Дагделен.


По утверждению Дагделен, которая возглавляет парламентский комитет по иностранным делам, во время боевых действий ВС США в Ираке было совершено множество преступлений. Сама война в Ираке, по ее словам, тоже может быть названа военным преступлением.

Депутат напомнила, что за одну ночь ВС США выпустили более 300 крылатых ракет с находившихся в Персидском заливе кораблей. Более 2 тысяч тонн бронебойных урановых боеприпасов использовались американской армией против вооруженных сил и населения Ирака. До сих пор последствия этих действий сказываются на жителях страны, включая и детей.

Дагделен считает, что лишь привлечение к ответственности виновных лиц позволит восстановить минимальное доверие к внешней политике Запада в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Политику США депутат охарактеризовала как проявление «культуры безнаказанности».

Глава комитета по иностранным делам бундестага также задалась вопросом, почему в тюрьме сидит журналист Джулиан Ассанж, который раскрыл военные преступления правительства США в Ираке, но никто из высокопоставленных политиков и военачальников Америки не понес наказание за совершенные военные преступления.

Такое выступление немецкого депутата стало прекрасным ответом на решение не признанного Россией «Международного уголовного суда», который на днях выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSgt. Lou Briscese, USAF
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16 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 13:46
    +7
    Да , да . И Клинтона , и Обамку , и Бидона .
    Всем выдать повестку для вызова на МУС в Гааге .
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: Кузнец 55
      Да , да . И Клинтона , и Обамку , и Бидона .
      Всем выдать повестку для вызова на МУС в Гааге .

      Не актуально. МУС под контролем матрасников.
      Да и повестку проигнорируют.. Предлагаю предложить...:
      Силой привести, за ноздри притащить, данных индивидуумов в Лефортовский СИ, возбудить уголовное дело и отправить строить дорогу в Магадан
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:26
        +3
        Цитата: Invoce
        Не актуально. МУС под контролем матрасников.

        Вот тут то и интересно, что в Бундестаге выступил хоть один депутат против матрасников, да еще заявил что нужно осудить американского президента Буша-младшего. И именно такое заявление сделано в 20 летие оккупации Ирака, которая началась 20 марта 2003 года.
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:47
    +6
    Бывший президент США Джордж Буш-младший должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления
    Почему только Джорджа Буша-младшего? Билла Клинтона тоже нужно за аналогичные преступления привлечь, вот только кто это сможет сделать? request
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 15:07
      0
      там каждый перзидент по локти в крови и у каждого на счету по 1-2 развязанные войны
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:49
    +3
    Севим Дагделен,немецкий политик Курдского происхождения.Очень смелое заявление в бундестаге.Могут и посадить.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: tralflot1832

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 13:49
      НОВЫЙ
      0
      Севим Дагделен,немецкий политик Курского происхождения.

      с под Курска что ли...))))))
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 13:58
      +1
      Курдка. Симпатизирует Рабочей партии Курдистана.
      Сначала подумал, что армянка
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Севим Дагделен,немецкий политик Курдского происхождения.Очень смелое заявление в бундестаге.Могут и посадить.

      Сара покрепче кроет чем ее "однопартийка" из Левых, если не ошибаюсь, Сару называют - "Красная ведьма".
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:27
        +2
        Цитата: Lynx2000
        Сара покрепче кроет чем ее "однопартийка" из Левых, если не ошибаюсь, Сару называют - "Красная ведьма".

        С.Вагенкнехт- огонь! умнейшая женщина.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: Lynx2000
        Сара покрепче кроет чем ее "однопартийка" из Левых, если не ошибаюсь, Сару называют - "Красная ведьма".

        Сара покрепче чем Маргарет Тетчер, ну прямо Александра Коллонтай, которая уберегла СССР от войны со Швецией, честная, прямолинейная, с обостренным чувством справедливости.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      Севим Дагделен,немецкий политик Курдского происхождения.Очень смелое заявление в бундестаге.Могут и посадить.

      А чего странного, вон в Британии бенгалец премьер министром назначен и выступает против Индии.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:13
    +1
    посадить в тюрьму экс-президента США Джорджа Буша-младшего

    Вот этого можно без суда и следствия.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:08
      -1
      Интересно как? Какими силами и средствами? Реальность такова, что американцы (и запад) могут много где за пределами своих стран реализовать решение МУС - уже возникла проблема участия Путина на саммите БРИКС в ЮАР, а возможности российского трибунала крайне ограничены (по факту его решение в адрес Буша не признает ни Индия ни Китай).
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:03
    0
    Никаким прекрасным ответом это не стало ибо решение МУС оно есть, а призыв данного депутата так и останется призывом. Неравноценные это ходы.
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:17
    0
    Ne pas oublier les second rôles dans la liste de ceux ayant participé à ces crimes, dont une certaine
    Madelaine Allbright qui à répondu à la mort de 500000 enfants Irakiens par ces mots :
    «Je crois que c’était un choix très difficile, mais le prix… nous pensons que le prix en valait la peine.»
    Le prix en vaut toujours la peine lorsque ce sont les autres qui payent ...
    "jusqu'au dernier Ukrainien" Biden
    "ce sera douloureux pour l'Europe, mais je suis prêt à ce sacrifice" Biden...

    Не забывайте о второстепенных ролях в списке тех, кто участвовал в этих преступлениях, некоторые из которых
    Мадлен Олбрайт, которая этими словами отреагировала на гибель 500 000 иракских детей :
    «Я считаю, что это был очень сложный выбор, но цена... мы считаем, что цена того стоила».
    Цена всегда того стоит, когда платят другие ...
    "до последнего украинца" Байден
    "это будет болезненно для Европы, но я готов на эту жертву", - Байден...