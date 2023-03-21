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Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) вернулся в боевой состав ВМС США после проведённой модернизации

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Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) вернулся в боевой состав ВМС США после проведённой модернизации

Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71), временно покинувший ряды ВМС США в связи с техническим обслуживанием, снова возвращается к выполнению боевых задач. Как сообщает Navy Recognition, работы на корабле велись в течение полутора лет.


Согласно опубликованному заявлению Министерства обороны США, 20 марта 2023 года, авианосец USS Theodore Roosevelt покинул Бремертон, штат Вашингтон, где на верфи Пьюджет-Саунд в течение 18 месяцев проходил промежуточное техническое обслуживание и докование. Корабль вернется к месту приписки в Сан-Диего в Калифорнии, т.е. на военно-морскую базу NAS North Island (Северный остров).

Как отмечают в командовании ВМС США, после проведенной модернизации авианосец достиг "значительной эффективности" за весь срок службы, начиная с 1986 года. На корабле проведены работы на взлетной палубе, которую приспособили под истребители пятого поколения F-35C Lightning II. Кроме того, корабль теперь может нести самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, конвертопланы CMV-22B Osprey, а также беспилотные заправщики MQ-25 Stingray. Кроме того, на авианосце заменили системы собственной обороны, это касается как вооружения, так и различных систем РЭБ и т.д. Для экипажа полностью восстановили жилые помещения, обновили корпус корабля, рули и рулевые валы.

О том, что авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) отправляется на техническое обслуживание, сообщалось в начале июля 2021 года. Корабль уже проходил капитальный ремонт в период с 2009 по 2013 год, тогда же была произведена перезарядка реакторов.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) является четвертым авианосцем класса "Nimitz". Заложен 31 октября 1981 года, спущен на воду 27 октября 1984 года, передан в состав ВМС США 25 октября 1986 года. Водоизмещение авианосца – 103 900 тонн, длина – 332,8 метра, ширина – 76,8 метра. Экипаж – 3500 человек, а также 2480 человек авиаперсонала. На борту базируются до 70 самолетов и вертолетов.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/TheRealCVN71
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10 комментариев
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  1. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 14:02
    -2
    АТОМНЫЙ? этож как же жахнет? думаю рыба станет крупнее.
    1. B44
      B44 Сегодня, 14:16
      +1
      Наш же аналога в мире не имеет, ставит автоматическую дымовую завесу при движении, делая невидимым для радаров и спутников.
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 14:22
        +1
        Родину любить надо, ведь она же как Ж - одна у нас!
        Другой нет и не будет! soldier
      2. potap6509
        potap6509 Сегодня, 14:26
        0
        Вообще ни разу не аргумент, ихние дымят точно так же, картинки сами найдёте, если есть желание, так что ваша субстанция, на вентилятор, мимо.
        1. B44
          B44 Сегодня, 14:47
          0
          Вы правы, только их курит в море, а наш курит в доке.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    +1
    Этож сколько спасательных средств должно быть на каждом борту .По правилам,спасательные средства с одного борта должны вмещать весь экипаж.Отголоски "Титаника".
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:14
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Этож сколько спасательных средств

      На морской выпуклый.... hi
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:31
    -1
    Сказать что я рад этому... это будет не правдой. Я скорее желаю что бы этот авианосец оказался на дне. Но мои желания и действительность... как-то не согласовываются. Хотя мое мнение остается неизменным.
  4. Кариб
    Кариб Сегодня, 14:40
    -1
    Жалко, не нашёлся ленивый поджигатель как на АПЛ... Очень жалко. Ну может в последующем всё таки найдётся...
  5. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:23
    0
    Авианосцы, как основная ударная сила и как средство проецирования военной мощи, постепенно отходят на другой план и грозить ими в наше время, можно лишь где то в Африке, или Латинской Америке. С современными средствами поражения, авианосец уже не совсем грозное оружие, а скорее крупная и удобная мишень, которую можно поразить ещё до того, как он войдёт в зону боевого применения своей авиации..