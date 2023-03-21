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На брифинге произошел конфликт между пресс-секретарем Белого дома и африканским журналистом

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На брифинге произошел конфликт между пресс-секретарем Белого дома и африканским журналистом

В ходе брифинга для прессы, входящей в пул Белого дома, произошла перепалка между пресс-секретарем американского правительства Карин Жан-Пьер и присутствовавшими на мероприятии журналистами.


Африканский журналист Саймон Атеба упрекнул главу пресс-службы Белого дома в том, что она игнорирует его вопросы, после чего на него буквально набросились американские коллеги из крупных информационных агентств CNN, Reuters и АР.

Атеба обвинил Жан-Пьер в том, что она своими действиями нарушает первую поправку в Конституции США, гарантирующую свободу слова. По словам африканского журналиста, ему на протяжении семи месяцев не дают слова.

Атеба:

Вы сами говорите, что тут не Китай. Да, тут не Китай, не Россия, а здесь США. Но почему же я не могу 7 месяцев задать вопрос и получить ответ.

Американские коллеги не только никак не поддержали африканского журналиста, но и набросились на него с обвинениями в том, что тот своими упреками непродуктивно расходует выделенное для проведения пресс-конференции время. Представители американских информационных агентств посоветовали Атебе обратиться к представителю Белого дома после мероприятия.

Карин Жан-Пьер прервала перепалку между представителями прессы, назвав произошедшее "неприемлемым" и предложив досрочно завершить брифинг.

Произошедшее в очередной раз демонстрирует существующую в США "свободу слова" и якобы равные условия для всех журналистов.

Автор:
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25 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:43
    +9
    Зачетно укусил чувак! Да да чтото там про гдето здесь
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:47
      +9
      Цитата: evgen1221
      Зачетно укусил чувак! Да да чтото там про гдето здесь

      её нельзя кусать можно какую-нить заразу подхватить
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:49
        +1
        На брифинге произошел конфликт между пресс-секретарем Белого дома и африканским журналистом
        а это не один что ли негр ?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:02
          +2
          Цитата: Аэродромный
          а это не один что ли негр ?

          нет это негр и негра
    2. nin
      nin Сегодня, 15:13
      +1
      Зачетно укусил чувак!

      ущемляют чернокожих - БЛМщиков на них не хватает...
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 14:46
    +7
    Карин Жан Пьер - расистка. Она ненавидит негров.
    1. Spichka
      Spichka Сегодня, 14:51
      +8
      Неграм с афроамериканцами лаяться можно, это толерантный междусобойчик
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 15:27
        0
        Кто придумал эту ересь - афроамериканцы? Не говорим же мы на проживающих ныне в Париже евроафриканцы или в Лондоне азиевропейцы и т.д. Негры они негры и есть, хоть в Америке, хоть в Африке, хоть в Австралии
    2. nin
      nin Сегодня, 15:14
      +1
      Она ненавидит негров

      щитает себя кофейного цвета - не чёрной
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:46
    +3
    мартышка с лесбийскими наклонностями, по мне так даже псака была поумнее
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:48
      +1
      Псаки бы в офис помчалась консультироваться
  4. Комментарий был удален.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:47
    +3
    Живет и работает в США и до сих пор не понял, что там можно рот открывать "избранным", а все остальные для массовки. Семь месяцев в роли статиста на съемках брифингов с журналистами в Белом Доме. Чего надо? Хозяин мира в дом пустил, у батареи дал погреться, живешь в "цивилизованном" мире, не то, что у вас там в Африке. Таки ты еще рот решил раскрыть? Типичный персонаж нецивилизованного мира, типа Африки, Китая и России. Ну всем не довольны..., еще чего-то вякают в адрес "просвещенной демократии".
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:47
    +6
    Произошедшее в очередной раз демонстрирует существующую в США "свободу слова" и якобы равные условия для всех журналистов.


    "Свобода по американски" - это тюрьма Гуантанамо и резервация для истинных жителей Северной Америки.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 14:59
      +1
      Свобода по-американски - это свобода для американцев и то не для всех
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:47
    0
    Раз он из Африки,то и фантомного стыда по поводу рабства у них нет,а так же нет страха перед БЛМ.Наверно,и негром назвать можно.
    1. nin
      nin Сегодня, 15:16
      +1
      Раз он из Африки

      считают его человеком 16-го сорта..
  8. B44
    B44 Сегодня, 14:49
    -1
    Я не знаю, кто из Африки, а кто из Америки, они оба выглядят одинаково.
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 15:03
      +1
      Цитата: B44
      Я не знаю, кто из Африки, а кто из Америки, они оба выглядят одинаково

      Славяне с англосаксами, тоже выглядят одинаково, однако кое кто, кое кого считает людьми другого сорта. Впрочем, с точки зрения расовой доктрины США, негр и "афроамериканец", тоже далеко не одно и тоже, хоть и выглядят одинаково. winked Просто одни из Африки, а другие американские граждане у которых наличие американского паспорта, дает +100 очков крутости. laughing
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:54
    +1
    Что то последнее время там где руководят представители ЛГБТ сообщества ,они попадают часто вопросак.Ж/ Д дороги ,банки а Жан Пьер всегда там.Самое главное нам ни чего не надо делать.
  10. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:56
    +1
    всё что нужно знать о свободе слова и учёте разных мнений на офигенно "демократичном" коллективном западе ... она как суслик которого не видно но он типа есть))) ... ирония
  11. Diger
    Diger Сегодня, 15:03
    +1
    Он не афроАМЕРИКАНЕЦ.


    Вопрос не в тренде.
    Боюсь ЗАБАНЯТ кучерявого
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 15:20
      0
      Он не афроАМЕРИКАНЕЦ.
      - а всего лишь афро-африканец. А на них покаяния не распространяются. Как, впрочем, и права человека с точки зрения США
  12. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 15:12
    +1
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: evgen1221
    Зачетно укусил чувак! Да да чтото там про гдето здесь

    её нельзя кусать можно какую-нить заразу подхватить

    Вчера этот журналист давал интервью Такеру Карлсону по Fox News.
    Его выгнали из пресс-пула. Конечно же, ибо при свободе слава нельзя "прессовать" пресс-секретаря, это нетолерантно и пахнет расизмом.
    А что сам негр и решил с "козырей" зайти - там таких сразу чуют! Плетьми и в стоило, вековая память...
  13. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:15
    +1
    Нужно было давить на то, что это дискриминация по- цвету кожи (вокруг него все белые сидят), а не на то, что он "парень с галерки".
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:16
    +1
    В США можно притеснять негров, если это негры не из США и если в притеснении участвуют негры из США. То есть есть правильные негры и есть неправильные. Кому что не понятно?