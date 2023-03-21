На брифинге произошел конфликт между пресс-секретарем Белого дома и африканским журналистом

Вы сами говорите, что тут не Китай. Да, тут не Китай, не Россия, а здесь США. Но почему же я не могу 7 месяцев задать вопрос и получить ответ.

В ходе брифинга для прессы, входящей в пул Белого дома, произошла перепалка между пресс-секретарем американского правительства Карин Жан-Пьер и присутствовавшими на мероприятии журналистами.Африканский журналист Саймон Атеба упрекнул главу пресс-службы Белого дома в том, что она игнорирует его вопросы, после чего на него буквально набросились американские коллеги из крупных информационных агентств CNN, Reuters и АР.Атеба обвинил Жан-Пьер в том, что она своими действиями нарушает первую поправку в Конституции США, гарантирующую свободу слова. По словам африканского журналиста, ему на протяжении семи месяцев не дают слова.Атеба:Американские коллеги не только никак не поддержали африканского журналиста, но и набросились на него с обвинениями в том, что тот своими упреками непродуктивно расходует выделенное для проведения пресс-конференции время. Представители американских информационных агентств посоветовали Атебе обратиться к представителю Белого дома после мероприятия.Карин Жан-Пьер прервала перепалку между представителями прессы, назвав произошедшее "неприемлемым" и предложив досрочно завершить брифинг.Произошедшее в очередной раз демонстрирует существующую в США "свободу слова" и якобы равные условия для всех журналистов.