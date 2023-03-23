Нет, ребята, всё не так. Коротко о ситуации в мире для России

Вредность политики прощения пакостей
О тех, кто чуть не вчера были нашими «лепшими» партнёрами. Действуют они против назначенных ими противников эффективно и эффектно. И в отношении небольших стран часто эти действия жестоки и направлены на демонстрацию окружающим того, что их ждёт при несогласии. Бомбардировки Белграда, причём никакого разговора о красных линиях. Просто сказали, что сербы виноваты, и всё. Война в Ираке со стотысячными убийствами населения. Показали пробирку и хватит.
Думаете, они не знали правду о косоварах, якобы сербских концлагерях и пробирке? Правильно, всё знали, но своему населению качественно напели в уши, а другим показали, что будет, если пойдут против.
Найдите статью Александр Рухварова «Почему англосаксонский мир притягательнее русского». Смысл статьи в развитии метрополии за счёт колоний, что делают они, а не наоборот, как делали и делают у нас. И ещё их метрополии не стесняются превентивно «поправлять» колонии, в т. ч. и силой. Превентивно – это значит: предупреждая недопустимые для метрополий действия. В статье Рухварова утрированно, но верно показана вредность политики прощения пакостей и гадостей. А потом, когда пакости и гадости уже невозможно терпеть, начинают наказывать, а виновники не могут понять – ведь годами всё сходило с рук.
Прощение только развращает. Например, во времена СССР, в ответ на предложения моего друга о путях повышения производительности на заводе в одной из союзных республик, нам ответили, что нам, уральцам, наверно не рассказали, что война давно кончилась. А после развала СССР бывшие братские уже безнаказанно плевали и плюют в нашу сторону, а то и хуже, но особыми отношениями с нами пользуются.
Представьте, что пленных американцев пытают и расстреливают в неядерной стране противников Штатов, и это станет известно в США. А ещё представьте, что из такой страны видео с пытками пленных американцев и с требованием выкупа приходит родственникам американцев. И как считаете, что немедля прилетит к руководству, транспортным и военным узлам этой страны? А почему у нас тишь и гладь и божья благодать? Или дело в том, что это не очень касается Рублёвки?
О немедленном реагировании на неприятность
Это только у неумных писателей пишется, что месть должна быть холодным блюдом. Красивое и глупое выражение. Оттягивание времени реакции хорошо только для скрытия автора реакции.
В последние месяцы наши элиты неоднократно высказывались о десятилетиях постоянной непорядочности западных стран в отношении России. Они к Западу со всей душой, в соответствии с международными конвенциями, а Запад обманывает. Ах, какой он нехороший!
А если спросить наш народ, может, он предпочтёт, чтоб его руководители не были доверчивыми, а были жёсткими, жадными, бесчестными в отношении Запада, но добрыми для своих граждан, болеющих за Россию? Как считаете, народ выберет такое?
Бывшие партнёры с нами поступают просто. Здесь шажок. Здесь ещё один. Выдадим ордер на арест президента России и посмотрим на реакцию. Извините, но это просто обалдеть можно! Это плевок в каждого в стране! Нас уже ниже плинтуса опустили! Они уверены, что Россия не КНДР, потихоньку всё простит и даже стерпит ордер на арест, если ещё Макроны будут убаюкивать возможностью компромисса.
А они, не торопясь, наберут против нас маргиналов с миллион и сверх того, будут поставлять всё более дальнобойное оружие и во всё увеличивающихся количествах. Ведь людские и производственные ресурсы наши и Запада несопоставимы. Так что затягивание на Украине – не для нас.
Также бывшие партнёры воспитали нам много тех, которым интересы своей страны по барабану.
Что делать?
Для начала понять, что идёт война. И уже год, как пора начать менять и меняться. И разобраться, кто в стране с нами, а кто против нас.
Снова вспомню друга, которого подловила компания врагов лет 60 назад. Хулиганский у нас район был. Друг сунул руку в карман и пообещал: «Вы меня запинаете, но пару из вас я с собой заберу». Поорали, но не тронули, знали, что он пойдёт до конца.
Это тот друг, про кого написал выше – про производительность труда в союзной республике. В молодости он был не совсем законопослушным парнем, а стал сильным начальником тяжелейшего участка в две сотни человек и приучил людей к добросовестному труду. А начал приучать с замены мастеров. Говорил, что подлиз, дураков и прекраснодушных в руководителях ему не надо.
Не буду перечислять сферы деятельности, где у нас дела идут нехорошо. Но порадуюсь за сельское хозяйство, где более-менее неплохо. Т. е. с голоду не помрём. А если задерут цены на продукты питания, так это нормально – где ещё брать сверхприбыль. Невидимая рука рынка – как часто говаривали при незабвенном Борисе Николаевиче.
Кстати, нам как-то сказали, что лишь через некоторое время мы, то есть народ, оценим то, что сделал Борис Николаевич. Может, пришел час всенародной оценки?
Или это время было всегда, если это мнение народа? Как известно, глас народа – глас Божий. Причём независимо от прошедшего времени – согласно Конституции России.
Да и вообще, посмотришь на некоторых из нашей элиты, которая вроде точно не пятая колонна, а потом в ванную комнату глянешь, и оторопь берёт от мудрости стиральной машины.