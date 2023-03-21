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Попытка Киева усилить воздушную разведку обернулась для ВСУ потерей более тридцати беспилотников - Минобороны

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Попытка Киева усилить воздушную разведку обернулась для ВСУ потерей более тридцати беспилотников - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции завершились для ВСУ потерей одного штурмовика, трех станций контрбатарейной борьбы, а также более 30 беспилотников различных типов, сбитых средствами ПВО. И это не считая потерь бронетехники, артиллерии и личного состава, что самое главное. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Итак, снова отличились летчики истребительной авиации ВКС РФ, сбившие украинский Су-25. Воздушный бой, закончившийся падением штурмовика Воздушных сил ВСУ, произошел в районе Никаноровки ДНР. Зенитчики могут записать на свой счет 31 сбитый за сутки украинский беспилотник по всей линии соприкосновения. Попытка ВСУ усилить воздушную разведку обернулась уничтоженными дронами. По-видимому, не все они были сбиты зенитными комплексами, но в военном ведомстве записали их на долю "средств противовоздушной обороны".

Кроме того, ВСУ потеряли три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, уничтоженные в районах Шандриголово ДНР, Орехов Запорожской и Белозерка Херсонской области. Чем были поражены станции не сообщается, но ранее в пресс-службе одной из российских группировок отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы с помощью комплекса "Пенициллин" были установлены позиции артиллерии ВСУ, по которой отработали гаубицы "Гиацинт".

На основных направлениях продолжаются ожесточенные встречные бои, противник пытается выбить наши войска с позиций на некоторых участках, на других сам держит оборону. На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка ЛНР. Противник потерял до 80 человек личного состава, три броневика и гаубицу Д-20.

На Красно-Лиманском огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки уничтожено порядка 95 всушников, два броневика, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком группировка войск "Южная" нанесла поражение противнику, уничтожив до 160 украинских военнослужащих, три броневика, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает вести боевые действия в районах Угледар, Новомихайловка ДНР и и Преображенка Запорожской области. Противник потерял более 30 человек личного состава, два пикапа и гаубицу Д-30. На Херсонском за сутки уничтожено свыше 40 всушников, три автомобиля, две САУ Акация, американская гаубица М777.

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8 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 14:51
    -3
    На основных направлениях продолжаются ожесточенные встречные бои, противник пытается выбить наши войска с позиций на некоторых участках, на других сам держит оборону.

    Это говорит о том, что преимущества у войск РФ над врагом нет, ни численного, ни технического, ни морального - всего того, что необходимо для успешного стратегического наступления.
    ВСУ примерно паритетны ВС РФ, на фронте установилось относительное равновесие и дальнейшие события будут зависеть от степени мобилизации сторон.
    1. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 15:10
      0
      No puedes ser tan absoluto. Cada parte en conflicto tiene sus fortalezas y debilidades y, creo que en el aspecto moral, los rusos andan indudablemente mucho mejor.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:53
    +3
    положительные новости не могут не радовать ... усилившиеся попытки разведки разными способами (в том Чисте и с использованием БПЛА) говорят об одном - идёт масштабная подготовка к наступлению ... хутору/шумерам нужно показать свою нужность и "мощь" ... вот и стараются сердешные отрабатывают серебренными в том числе и жизнями своих (как в Артёмовске)
    враг стойкий мотивированный
  3. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 15:00
    +1
    “По-видимому, не все они были сбиты зенитными комплексами, но в военном ведомстве записали их на долю "средств противовоздушной обороны". - ПВО, это не только ЗРВ, но и много чего другого.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:00
    -1
    Лично у меня после брифингов ген. Конашенкова стойкая ассоциация
    [media=https://youtube.com/watch?v=X5FAYRnGgcs&feature=shares]
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 15:06
      +1
      Вам украинские и штатовские интереснее?Смотрите тогда их wink
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:08
    0
    Походу, из 3-х македонских доноров четвертый собрали и запустили....., даже взлетел.
  6. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 15:12
    0
    В сети постоянно появляются появляются видео от укров, где с дронов бомбят наших бойцов, технику. С нашей стороны таких видео кратно меньше. Чем дольше идет СВО, тем враг становиться технически оснащенее. Неужели нельзя с нашей стороны повысить ставки в противостоянии. Бомбить мосты, применять дистанционное минирование основных путей подвоза. Выставить мины перед одесским портом.