Очередные сутки специальной военной операции завершились для ВСУ потерей одного штурмовика, трех станций контрбатарейной борьбы, а также более 30 беспилотников различных типов, сбитых средствами ПВО. И это не считая потерь бронетехники, артиллерии и личного состава, что самое главное. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Итак, снова отличились летчики истребительной авиации ВКС РФ, сбившие украинский Су-25. Воздушный бой, закончившийся падением штурмовика Воздушных сил ВСУ, произошел в районе Никаноровки ДНР. Зенитчики могут записать на свой счет 31 сбитый за сутки украинский беспилотник по всей линии соприкосновения. Попытка ВСУ усилить воздушную разведку обернулась уничтоженными дронами. По-видимому, не все они были сбиты зенитными комплексами, но в военном ведомстве записали их на долю "средств противовоздушной обороны".
Кроме того, ВСУ потеряли три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, уничтоженные в районах Шандриголово ДНР, Орехов Запорожской и Белозерка Херсонской области. Чем были поражены станции не сообщается, но ранее в пресс-службе одной из российских группировок отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы с помощью комплекса "Пенициллин" были установлены позиции артиллерии ВСУ, по которой отработали гаубицы "Гиацинт".
На основных направлениях продолжаются ожесточенные встречные бои, противник пытается выбить наши войска с позиций на некоторых участках, на других сам держит оборону. На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка ЛНР. Противник потерял до 80 человек личного состава, три броневика и гаубицу Д-20.
На Красно-Лиманском огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки уничтожено порядка 95 всушников, два броневика, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком группировка войск "Южная" нанесла поражение противнику, уничтожив до 160 украинских военнослужащих, три броневика, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает вести боевые действия в районах Угледар, Новомихайловка ДНР и и Преображенка Запорожской области. Противник потерял более 30 человек личного состава, два пикапа и гаубицу Д-30. На Херсонском за сутки уничтожено свыше 40 всушников, три автомобиля, две САУ Акация, американская гаубица М777.