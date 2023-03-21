Ветеран войны в Ираке в лицо обвинил Байдена в гибели миллионов мирных граждан и своих сослуживцев

Миллионы людей погибли в Ираке. Мы действительно сражались в ваших чертовых войнах. Вы послали нас причинять вред мирным жителям. Их кровь на ваших руках!

У президента США Джо Байдена в собственной стране все плохо не только с рейтингами, стремительно идущими вниз из-за откровенно провальной внешней и внутренне политики Белого дома. Байдену, предпочитающему обвинять Путина в «военных преступлениях» на Украине, собственные граждане припоминают, по вине руководства какой страны за последние десятилетия в разных частях света погибли миллионы мирных граждан. Да и американских солдат было убито и ранено тоже немало.Очередной неприятный для престарелого главы Соединенных Штатов инцидент произошел во время его общения с избирателями в одном из американских кафе. Байдену сейчас волей-неволей приходится выходить в люди, дабы показать свою дееспособность и подтянуть популярность перед предстоящими в следующем году президентскими выборами, в которых он надеется сохранить за собой кресло в Овальном кабинете.Во время одной из таких публичных вылазок в толпе, окружившей Байдена, объявился мужчина, вступивший в полемику с президентом. Им оказался ветеран войны в Ираке, который высказал в лицо президенту все, что думает о его роли в военном вторжении союзнической армии во главе с США в 2003 году в мусульманскую республику.Тогда Вашингтон воспользовался ложной информацией о наличии у Багдада оружия массового уничтожения, чтобы ввести войска и свергнуть режим Саддама Хусейна. Союзникам по НАТО удалось этого добиться ценой сотен тысяч погибших мирных иракцев и немалого количества искалеченных и погибших солдат американской армии. Вторжение союзников привело к непрекращающейся гражданской войне в стране и образованию террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).— бросил в лицо президенту слова жесткой правды ветеран.Выслушав гневную речь мужчины, Байден попытался было вступить с ним в полемику, чем только еще больше разозлил бывшего военного. Тогда американский президент, как это он часто делает, предпочел срочно ретироваться, дабы избежать неприятной дискуссии.За свою долгую политическую карьеру, будучи председателем Комитета Сената по международным отношениям Конгресса США, а затем вице-президентом, Байден активно поддерживал практически все военные кампании, развязанные Штатами в тот период в различных уголках мира. К вводу войск в Ирак и свержению Саддама Хусейна он начал призывать еще в 1998 году. В марте 2003 года Байден поддержал военную операцию США и союзников «Шок и трепет» (позже названа «Иракская свобода») в Ираке, начатую западной коалицией без одобрения Совбеза ООН.