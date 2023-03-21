Военное обозрение
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Ветеран войны в Ираке в лицо обвинил Байдена в гибели миллионов мирных граждан и своих сослуживцев

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Ветеран войны в Ираке в лицо обвинил Байдена в гибели миллионов мирных граждан и своих сослуживцев

У президента США Джо Байдена в собственной стране все плохо не только с рейтингами, стремительно идущими вниз из-за откровенно провальной внешней и внутренне политики Белого дома. Байдену, предпочитающему обвинять Путина в «военных преступлениях» на Украине, собственные граждане припоминают, по вине руководства какой страны за последние десятилетия в разных частях света погибли миллионы мирных граждан. Да и американских солдат было убито и ранено тоже немало.


Очередной неприятный для престарелого главы Соединенных Штатов инцидент произошел во время его общения с избирателями в одном из американских кафе. Байдену сейчас волей-неволей приходится выходить в люди, дабы показать свою дееспособность и подтянуть популярность перед предстоящими в следующем году президентскими выборами, в которых он надеется сохранить за собой кресло в Овальном кабинете.

Во время одной из таких публичных вылазок в толпе, окружившей Байдена, объявился мужчина, вступивший в полемику с президентом. Им оказался ветеран войны в Ираке, который высказал в лицо президенту все, что думает о его роли в военном вторжении союзнической армии во главе с США в 2003 году в мусульманскую республику.

Тогда Вашингтон воспользовался ложной информацией о наличии у Багдада оружия массового уничтожения, чтобы ввести войска и свергнуть режим Саддама Хусейна. Союзникам по НАТО удалось этого добиться ценой сотен тысяч погибших мирных иракцев и немалого количества искалеченных и погибших солдат американской армии. Вторжение союзников привело к непрекращающейся гражданской войне в стране и образованию террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

Миллионы людей погибли в Ираке. Мы действительно сражались в ваших чертовых войнах. Вы послали нас причинять вред мирным жителям. Их кровь на ваших руках!

— бросил в лицо президенту слова жесткой правды ветеран.

Выслушав гневную речь мужчины, Байден попытался было вступить с ним в полемику, чем только еще больше разозлил бывшего военного. Тогда американский президент, как это он часто делает, предпочел срочно ретироваться, дабы избежать неприятной дискуссии.

За свою долгую политическую карьеру, будучи председателем Комитета Сената по международным отношениям Конгресса США, а затем вице-президентом, Байден активно поддерживал практически все военные кампании, развязанные Штатами в тот период в различных уголках мира. К вводу войск в Ирак и свержению Саддама Хусейна он начал призывать еще в 1998 году. В марте 2003 года Байден поддержал военную операцию США и союзников «Шок и трепет» (позже названа «Иракская свобода») в Ираке, начатую западной коалицией без одобрения Совбеза ООН.

Автор:
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19 комментариев
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  1. Fabrizio
    Fabrizio Сегодня, 15:58
    -5
    Это и есть реальная политика в жесткой конкуренции, когда президенту в лицо могут задать не приятные вопросы или высказаться в лицо.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:34
      +2
      Это и есть реальная политика в жесткой конкуренции, когда президенту в лицо могут задать не приятные вопросы или высказаться в лицо.

      Может потому что рыльце Байдена-Президента в пуху, и есть что ему предъявить? Его шарага (и кто там с ними ещё) уже столько дров наломала (и ещё наломает) что нашим такого и не снилось. Вот только что Путин в Мариуполь приезжал, никто ему за отстроенное жильё ничего не предъявлял, а если Байден в Мариуполь приедет, ему мусорный бак на голову оденут. Если Байден дела продолжит и дальше вести в таком-же духе, то его уже и свои в мусоровоз закинут.

      UPD Мелитополь с Мариуполем перепутал. Поправил.
      Просто мне очень-очень нравится Мелитополь (есть причины на то, оставшиеся в далёком прошлом) :)
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 16:41
        +1
        Может потому что рыльце Байдена-Президента в пуху, и есть что ему предъявить?


        А у кого не в пуху?
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 17:06
          +1
          Пока что я вижу лишь то что Байден и его команда всеми силами разжигает новую, фундаментальную войну в Европе и делает это всеми доступными силами...

          А у кого не в пуху?

          ... у того кто противится этому.
          1. Fabrizio
            Fabrizio Сегодня, 17:10
            -4
            Пока что я вижу лишь то что Байден и его команда всеми силами разжигает новую, фундаментальную войну в Европе и делает это всеми доступными силами...


            Так разжигает что где то с осени 22 года, всячески отговаривали Россию от начала СВО.
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 17:12
          +3
          У бидона не в пуху, он кровью умывается.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:57
        0
        Цитата: Gnefredov
        Может потому что рыльце Байдена-Президента в пуху, и есть что ему предъявить?

        Да хоть в пуху, хоть в труху..
        а Вы можете себе представить чтобы наш президент общался без масок с не подставными?
        Лукашенко, да, тот может.
        Может и матом покрыть.. Когда нужно. Главное, что может.
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 16:51
      +4
      Вот вы и попробуйте своему зеленскому предъявить, а потом про реальную политику пишите.
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 17:11
        -3
        Зеленский такой же мой как и ваш, но раз уж вы его затронули, то Зеленский тоже вполне реальный политик выигрывший выборы в конкурентной борьбе.
    3. Эдик
      Эдик Сегодня, 17:22
      +3
      Цитата: Fabrizio
      Это и есть реальная политика в жесткой конкуренции, когда президенту в лицо могут задать не приятные вопросы или высказаться в лицо.

      В детском садике рассказывайте свои сказки,это ваш уровень!!!А взрослые дядьки знают, что если быдлу в стране что то не нравится,то можно дать им возможность поменять презика и оно успокоится!
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:04
    +3
    В марте 2003 года Байден поддержал военную операцию США и союзников «Шок и трепет» (позже названа «Иракская свобода») в Ираке

    Особенно шокирует название "Иракская свобода", это просто издевательство над мусульманами. У амерканцев сейчас "свобода" звучит, как захват, оккупация, уничтожение.
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 16:12
      +4
      когда Батрак Абрама рассказывал Владимиру Владимировичу про "в Ираке демократия", у того такое лицо было!!! словами не передать...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    0
    Молодец мужик,обвёл вокруг пальца всю президентскую " рать" .Явно он другое должен говорить.С президентами таких случайностей быть не может ,априори.Разве что у макорона,надеюсь ему в третий раз ,зарядить в " тыкву " от души - любителю пообниматся.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:05
    0
    У президента США Джо Байдена в собственной стране все плохо не только с рейтингами
    В условиях масштабного мирового экономического кризиса ему и его окружению вообще "до лампочки" на рейтинги, они могут в любой момент ввести у себя в стране диктатуру и отменить выборы, мотивирую это решение как спасение страны.
    Кстати, Трампа ещё не арестовали, сегодня вроде бы хотели это сделать?
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 16:13
      +1
      они могут в любой момент ввести у себя в стране диктатуру и отменить выборы, мотивирую это решение как спасение страны.


      Нет не могут, окружение Байдана даже на губернатора любого из шатов повлиять не может по вопросам штата.
      Трамп в свое время пытался даже не на губернатора, а на секретаря штата (тоже республиканца) наехать что бы тот правильно посчитал результаты выборов в Джорджии, но и то ничего не смог сделать.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 16:51
        -1
        Нет не могут, окружение Байдана даже на губернатора любого из шатов повлиять не может по вопросам штата.
        Всё когда то случается в первый раз, всё зависит от обстоятельств, которые смогут спровоцировать эти события.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:19
    +1
    Миллионы людей погибли в Ираке. Мы действительно сражались в ваших чертовых войнах. Вы послали нас причинять вред мирным жителям. Их кровь на ваших руках!

    — бросил в лицо президенту слова жесткой правды ветеран.
    Грядущие выборы в США обещают быть очень горячими если не сказать больше. У широкой общественности за время пребывания Байдена на посту президента США накопилось немало вопросов к деятельности демократической партии особенно у представителей республиканской партии. Деменция Байдену Джозефу наврядли поможет, ведь подпись в документах ставил Джозеф Байден, а не заболевание деменцией ... wink
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 16:39
    0
    Молодец мужик! Побольше такой правды в СМИ, и по миру пусть расходятся, по простым гражданам.
    А там глядишь и акции протестов организуются.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:52
    +1
    Понятно, что избирательная машина демократов очень мощная и президентом сейчас могут выбрать и негра, и старого маразматика, и любого извращенца. Вопрос не в этом. Вопрос: а для чего именно его? Для чего президентом выбран этот жалкий престарелый осел? Устроить "маленький раскардаш", залепуху, за которую последователь не будет нести ответственность? Типа был дедушка старенький, болел, ничего не помнит, простите его?
    Зачем?
    И еще: с точки зрения безопасности президента такой случай с ветераном просто невозможен. В полуметре от охраняемого лица стоит эмоционально напряженный человек и размахивает руками? Да это невозможно. За 2-3 метра он бы уже упакованный лег. Сомнение возникает в подлинности ситуации. И опять вопрос: зачем? Кризис раскрутить?