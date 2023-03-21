Премьер-министр Японии отправился на Украину, «тайно и внезапно» вылетев из Индии

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом событии сообщают украинские и японские медиа, отмечая неожиданный характер поездки.Как пишет издание Japantimes, Фумио Кисида до последнего времени оставался единственным лидером стран G7, не побывавшим на Украине. Газета обращает внимание на интересное совпадение – визит японского премьера в Киев совпал с приездом в Москву председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.В Министерстве иностранных дел Китая уже успели прокомментировать визит Кисиды в Киев, выразив надежду, что эта поездка не приведет к дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Украине.Японская пресса также отмечает, что для посещения Киева Фумио Кисида «тайно и внезапно» вылетел из Индии, отправившись в Польшу. После прибытия в Польшу он направился дальше, в Киев. Заранее этот визит, стало быть, не планировался японским руководством, поскольку сообщалось, что после посещения Индии Кисида вернется в Токио.Также японские издания сообщают, что на предстоящем саммите G7, который пройдет в мае в Хиросиме, тема украинского конфликта, военной и финансовой помощи киевскому режиму будет доминирующей. Поскольку саммит принимает Япония, Кисида мог отправиться в Киев обсуждать нюансы его проведения.Ряд японских СМИ обратил внимание и на тот факт, что впервые со времен Второй мировой войны премьер-министр страны посещает государство, находящееся в состоянии активных боевых действий. Не исключено, что Кисида был вынужден принять такое решение, чтобы не выбиваться из общего числа сателлитов Вашингтона.