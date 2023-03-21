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Премьер-министр Японии отправился на Украину, «тайно и внезапно» вылетев из Индии

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Премьер-министр Японии отправился на Украину, «тайно и внезапно» вылетев из Индии

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом событии сообщают украинские и японские медиа, отмечая неожиданный характер поездки.


Как пишет издание Japantimes, Фумио Кисида до последнего времени оставался единственным лидером стран G7, не побывавшим на Украине. Газета обращает внимание на интересное совпадение – визит японского премьера в Киев совпал с приездом в Москву председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

В Министерстве иностранных дел Китая уже успели прокомментировать визит Кисиды в Киев, выразив надежду, что эта поездка не приведет к дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Украине.

Японская пресса также отмечает, что для посещения Киева Фумио Кисида «тайно и внезапно» вылетел из Индии, отправившись в Польшу. После прибытия в Польшу он направился дальше, в Киев. Заранее этот визит, стало быть, не планировался японским руководством, поскольку сообщалось, что после посещения Индии Кисида вернется в Токио.

Также японские издания сообщают, что на предстоящем саммите G7, который пройдет в мае в Хиросиме, тема украинского конфликта, военной и финансовой помощи киевскому режиму будет доминирующей. Поскольку саммит принимает Япония, Кисида мог отправиться в Киев обсуждать нюансы его проведения.

Ряд японских СМИ обратил внимание и на тот факт, что впервые со времен Второй мировой войны премьер-министр страны посещает государство, находящееся в состоянии активных боевых действий. Не исключено, что Кисида был вынужден принять такое решение, чтобы не выбиваться из общего числа сателлитов Вашингтона.
Использованы фотографии:
Wikipedia / 切干大根-
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15 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:54
    +2
    Талант клоуна все таки великий у Зе, хотя не факт, что это он инициатор. Путин и Си… Зе и Кисида, законтрили как смогли.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Талант клоуна все таки великий у Зе, хотя не факт, что это он инициатор.

      Его талант тут не причем, это явная попытка сбить медийный ажиотаж вокруг российско китайской встречи
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:57
    +2
    Премьер-министр Японии отправился на Украину, «тайно и внезапно»

    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 15:16
      -1
      В оригинале "тайно посещает синагогу".. Вот только не думаю, что уважающая себя синагога, впустит в себя нациста-Зелю и других его гостей.
      Вопрос: А у евреев есть раскольники типа ПЦУ?
      Если нет, то скоро будут. Ведь очень просто, сначала устроить там толерантные пляски "бешенных пиcek", сжечь прилюдно Тору.. Это ведь очень современно и "дерьмократично"! Или всё же, это другое?
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:58
    0
    ну то что ему это настоятельно рекомендовали сомнений нет))) ... но пора уже усиливать удары по Киеву и окрестностям во времена всяких там (не согласованных с Кремлём) посещений ... ну пусть опасаются)))
  4. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 15:01
    +2
    Щарахнуть бы туда чем-нибудь хотя бы слегка, нет не чтоб этого Кисиду пришибить, а так чтобы хотя бы штаны обгадил. А то все эти лидеры "свободы и демократии" шастают на окраину, как к себе домой. Тем более визит неожиданный- вот и пусть неожиданности бы были полны штаны.
  5. Комментарий был удален.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:04
    +1
    Как пишет издание Japantimes, Фумио Кисида до последнего времени оставался единственным лидером стран G7, не побывавшим на Украине.

    В США вышло положение, те кто не поцеловал ботинок "бешенному киевскому нацисту", исключают з площадки G7.
    Бедный Фумио, не предупредив о своем визите российские власти, на свой страх риск, быть обстрелянным "Калибрами", рванул до Зелибабы. Хрустальная мечта детства осуществилась, потомок самураев, наконец лобызнул башмак наркомана, коснулся грудью грязной майки " I am dont yukrainen". Вся Япония плачет от восторга танцует краковяк ( утрирую но не более чем на 10% ).
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: carpenter
      от восторга танцует краковяк
      Это для Польши....А для незалежной - гопак, только гопак !
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:15
      +1
      Он отец возрождения Японии в политическом и военном смысле, с отказом от всех самоограничений (ряд ограничений уже снятых, были сняты при его деятельном участии как главы МИД). Текущее его дело - отказ от пацифисткой конституции и полноценная реформа, пока у них есть большинство.
      Продолжить работу по изменению основного закона страны намерен премьер-министр Японии Фумио Кисида, 26 февраля сообщает агентство Kyodo News.

      «Нынешнее время требует пересмотра конституции», — заявил Кисида во время выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии.


      Недожидаясь правок, уже активно разрабатывается ударное вооружение, впервые с 1945 года Японский флот получает возможность нанесения ударов по территории противника. Готовится закупка Топоров в товарных количествах.
      Токио, 27 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство планирует закупить 400 крылатых ракет «Томагавк» американского производства.


      Но в целом конечно, там пока фокус на "1894-1895 - можем повторить".
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:05
    0
    Надеюсь, что по возвращении домой ему дадут режик для сипоки, самурай на коленях перед евреем...., только кровью.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 15:09
      +1
      А я то подумал ,что он прибыл вна Украину харакири клоуну делать.
  8. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 15:10
    +1
    Retour du penchant nippon de s'associer avec les nazis... Les dirigeants japonais chercheraient ils à se faire vitrifier encore une fois ? Ou plus exactement à faire vitrifier leur population, parceque les pretendus dirigrants se mettront à l'abri.
  9. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 15:11
    0
    И одновременно в Киев приехал самый главный из Эстонии.
    Однозначно - заключат военный союз самураев с "лосями" и вдарят по России с двух сторон.
  10. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:15
    0
    Премьер-министр Японии отправился на Украину, «тайно и внезапно»
    Я сначала бегло прочитал- Премьер-министр Японии отравился на Украину... laughing
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:21
    +1
    Помоему у нас с Японией до сих пор нет мирного договора.