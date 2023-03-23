Ядерный вулкан: О причинах, по которым Индия и Пакистан не могут решить конфликт в Кашмире

Сегодня, на фоне резкого обострения отношений между Россией и США, многие эксперты рассуждают об опасности потенциального конфликта ядерных держав.При этом одно противостояние, которое длится с 1947 года, на фоне текущих геополитических проблем «потерялось» из виду. Между тем, в нем участвуют две ядерные державы.Речь идет о конфликте между Индией и Пакистаном за территорию Джамму и Кашмира. Напомним, что данное противостояние является «наследием» колониальной политики Великобритании.Выводя свои войска из Британской Индии, англичане решили разделить ее территорию на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан. Во избежание политического хаоса разделение происходило по религиозному принципу.Впрочем, последствий подобного решения избежать не удалось. Правитель Джамму и Кашмира Хари Сингх не торопился расставаться с внезапно обретенной независимостью и присоединяться к одному из доминионов. Ситуация осложнялась тем, что правитель княжества был индуистом, а большинство населения – мусульманами.В итоге, Хари Сингх так и не определился с выбором, когда в середине августа 1947 года была провозглашена независимость Пакистана и Индии. В то же время, 26 октября того же года он был вынужден подписать акт о вступлении его княжества в состав последней, так как до этого на территорию Джамму и Кашмира вторглись пакистанские военные.С этого момента и по сегодняшний день между Индией и Пакистаном продолжается борьба за вышеупомянутые территории, которая чередуется периодами эскалаций и затишья.Стоит отметить, что за 76 лет страны уже могли бы достичь какого-то соглашения. Однако есть причины, из-за которых не удается решить конфликт в Кашмире.Во-первых, точкой преткновения является легитимность вхождения княжества в состав Индии. Несомненно, у Нью-Дели есть акт, подписанный Хари Сингхом, который является юридическим обоснованием принадлежности данных территорий. Однако Исламабад не хочет признавать документ, так как на момент его подписания в Кашмире шло восстание мусульман, желавших присоединиться к своим собратьям.Во-вторых, вопрос можно было бы решить путем проведения референдума. Именно на этом и настаивает Пакистан. Однако данное предложение саботирует Индия, так как ее власти прекрасно понимают, что большая часть населения штата Джамму и Кашмир – это мусульмане, желающие присоединиться к своим собратьям.Наконец, в-третьих, немало проблем создал и сам подход к урегулированию. Если в Индии противостояние считают внутренним вопросом, то более слабый в военном плане Пакистан неоднократно обращался за международной помощью. Это привело к тому, что в конфликт вмешался Китай, под контролем которого теперь находится 20% княжества.В итоге, противоречия по поводу Джамму и Кашмира не решены и по сей день. В то же время, Индия и Пакистан с 1974 и 1998 годов соответственно стали ядерными державами. Следовательно, конфликт в Кашмире сегодня является «ядерным вулканом», который может проснуться в любой момент от необдуманных действий одной из сторон.