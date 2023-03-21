Одна из нефтегазовых компаний Венгрии намерена получать азербайджанскую нефть вместо российской для её переработки на своём НПЗ

Из турецкого порта Джейхан сырая нефть в объёме 90 тыс. тонн была доставлена танкером в порт Омишаль в Хорватии. Далее её транспортируют по Адриатическому трубопроводу на НПЗ компании Slovnaft (является «дочкой» MOL), расположенный в Словакии

Венгерская нефтяная компания MOL объявила о своём намерении использовать азербайджанскую нефть вместо российской для её переработки на своём НПЗ с тем, чтобы в дальнейшем использовать её для производства различных видов топлива. Как сообщили в пресс-службе компании, связано это со вступившим в силу в прошлом месяце эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС.Согласно информации, предоставленной MOL, первая партия «чёрного золота» сорта Azeri Light прибудет на завод с месторождений Азери – Чираг – Гюнешли на шельфе Каспия. Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии участвует в их разработке.Сначала нефть была направлена с шельфового месторождения на Сангачальский терминал, расположенный вблизи Баку, а уже оттуда её перекачали в турецкий порт на Средиземном море по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.Вот что следует из сообщения MOL:Также в MOL добавили, что в условиях действующих санкций со стороны ЕС в отношении нефтепродуктов из РФ, возникла необходимость в поиске большего числа поставщиков «чёрного золота».Тем не менее, в MOL заявили о том, что не будут отказываться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба», подчеркнув, что безопасность поставок этого топлива в странах Центральной и Восточной Европы заключается в обеспечении альтернативных маршрутов с сохранением традиционных каналов поставок.