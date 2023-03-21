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Одна из нефтегазовых компаний Венгрии намерена получать азербайджанскую нефть вместо российской для её переработки на своём НПЗ

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Одна из нефтегазовых компаний Венгрии намерена получать азербайджанскую нефть вместо российской для её переработки на своём НПЗ

Венгерская нефтяная компания MOL объявила о своём намерении использовать азербайджанскую нефть вместо российской для её переработки на своём НПЗ с тем, чтобы в дальнейшем использовать её для производства различных видов топлива. Как сообщили в пресс-службе компании, связано это со вступившим в силу в прошлом месяце эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС.


Согласно информации, предоставленной MOL, первая партия «чёрного золота» сорта Azeri Light прибудет на завод с месторождений Азери – Чираг – Гюнешли на шельфе Каспия. Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии участвует в их разработке.

Сначала нефть была направлена с шельфового месторождения на Сангачальский терминал, расположенный вблизи Баку, а уже оттуда её перекачали в турецкий порт на Средиземном море по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Вот что следует из сообщения MOL:

Из турецкого порта Джейхан сырая нефть в объёме 90 тыс. тонн была доставлена танкером в порт Омишаль в Хорватии. Далее её транспортируют по Адриатическому трубопроводу на НПЗ компании Slovnaft (является «дочкой» MOL), расположенный в Словакии

Также в MOL добавили, что в условиях действующих санкций со стороны ЕС в отношении нефтепродуктов из РФ, возникла необходимость в поиске большего числа поставщиков «чёрного золота».

Тем не менее, в MOL заявили о том, что не будут отказываться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба», подчеркнув, что безопасность поставок этого топлива в странах Центральной и Восточной Европы заключается в обеспечении альтернативных маршрутов с сохранением традиционных каналов поставок.
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2 комментария
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:04
    0
    Вначале возник вопрос, о том, каким чудесным образом нефть с Каспия окажется в Венгрии.
    Через Тбилиси. Из Баку.
    Есть на планете страны, которые в интересах СВОЕЙ экономики и внутренней политики могут быстро вводить ограничения на предпринимательскую и общественную деятельность в отношении граждан других стран?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:20
    0
    90 тыс тонн это примерно 650 тыс баррелей. По 50 долларов. Примерно 32 миллиона долларов.
    Если в расчётах нет ошибки, то с переводов от граждан России, Казахстана, Грузии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана из России в Грузию и Азербайджан, соответственно, нужно заблокировать до предоставления дополнительных деклараций об источниках доходов по 60 миллионов долларов для каждой из стран. Еженедельно. И вне зависимости от валюты и суммы перевода.