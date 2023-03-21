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Беспилотник ВСУ в очередной раз попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

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Беспилотник ВСУ в очередной раз попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Инфраструктурные объекты нефтепровода "Дружба" в Брянской области в очередной раз подверглись атаке при помощи беспилотника.


Сообщается, что атака, ставшая четвертой в течение двух суток, в очередной раз, к счастью, оказалась безуспешной. Из-за постоянных атак на территории нефтепровода выставлен усиленный военный дозор.

Очередная серия попыток атаковать инфраструктуру нефтепровода начались накануне. В понедельник, 20 марта, с помощью беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции был сброшен боеприпас неустановленного типа. Пострадавшие и какие-либо разрушения отсутствуют.

Сотрудники станции стали очевидцами того, как беспилотник типа "Крыло" сбросил на территорию нефтеперекачивающей станции снаряд, похожий на ВОГ-17, который взорвался на расстоянии около пяти метров от резервуара с водой. На месте взрыва осталась воронка диаметром около одного метра.

Спустя некоторое время над нефтепроводом был замечен еще один дрон, который охрана отогнала при помощи автоматного огня.

Противник не прекращает попытки с помощью беспилотников атаковать нефтепровод "Дружба" на территории Брянской и Белгородской областей. Атаки, в ходе которых на территорию нефтеперекачивающей станции с дронов сбрасывались взрывоопасные предметы, фиксировались 4, 15 и 17 марта. В результате атак были нанесены незначительные повреждения инфраструктуре нефтепровода, никто из сотрудников не пострадал.
Автор:
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    +5
    А на территории Украины, туже дружбу рвануть не вариант.Или все трубопроводы на Украине охраняют головорезы из западных ЧВК,с офисом на Банковской.?Кстати нефть качают Венгрии и казахстанскую ливерной колбасе.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:28
      +4
      Цитата: tralflot1832
      А на территории Украины, туже дружбу рвануть не вариант.Или все трубопроводы на Украине охраняют головорезы из западных ЧВК,с офисом на Банковской.?

      А не перекрыть ли его заранее? На нашей стороне. Ради "предотвращения риска экологической катастрофы"?
      Это я к тому, что укротанки ведь солярку где-то берут? И глупый вопрос - из чьей нефти она делается и по какому трубопроводу на нефтезаводы поставляется.

      Думается, что на фоне общих потерь от "Северных потоков", "потолков цен" и прочей фигни недокупленные манагерами "Роснефти" десяток яхт потерями для России можно не считать.
  2. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 16:07
    0
    Т.е предыдущих атак было мало и мер ни каких не принято? Чему тогда удивляться когда бпла уже до Москвы почти долетают?!
    1. Комментарий был удален.
    2. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 16:14
      +1
      Al paso que van las cosas, en algún momento habrán UAV ucranianos en Moscú. Ojala me equivoque.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: mitlantecutli_zen
        Al paso que van las cosas, en algún momento habrán UAV ucranianos en Moscú. Ojala me equivoque.

        Лучше бы, конечно,
        Цитата: mitlantecutli_zen
        me equivoque

        Но, если дело дальше так пойдёт, то всё так и получится. Может, после этого наши там, НАВИРХУ, булками пошевелят немного?
  3. skept
    skept Сегодня, 16:09
    +1
    еще один дрон, который охрана отогнала при помощи автоматного огня.

    Это,что птичка,что можно отогнать. Редактор читает материалы или все автоматом в печать?
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:12
    0
    ТОВАРИЩИ....ведь ЭТО не первый раз!!!....вопрос к ПВО.....оно вообще есть!? и или только то,что мы имеем передовые средства (не имевшие оналого в МИРе!?) и допускаем то....что имеем. wassat да как так? и или у меня "лыжи" не едут....объясните "глупому"....в ТУЛе тоже приземлися в поле с 2-мя кг взрывчатки
    1. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 16:45
      +1
      Ракетой в квадрик пулять или в "лелеку"? Если бы хотели защитить выдали бы дронобойки. И вообще непонятно
      Сообщается, что атака, ставшая четвертой в течение двух суток, в очередной раз, к счастью, оказалась безуспешной. Из-за постоянных атак на территории нефтепровода выставлен усиленный военный дозор.
      это типо повсей протяженности трубы? Либо терминал в Новозыково кошмарят? Тогда РЭБ нужна. Если бы хотели, вдарили Химерами там от границы 50 км.
  5. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:21
    0
    украинская власть хочет, чтобы кое что влетело в их форточку. У России есть инструменты с особой точностью прилёта.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:49
    0
    Если не будет ответки, то укрофашисты раньше или позже своего добьются. не бывает абсолютной ПВО. Можно говорить только о % надёжности, который функция от к-ва целей.
  7. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 16:57
    +1
    А почему украинцы не взрывают газопроводы на Западенщине? Труба везде одна и та же...
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:04
    0
    Помогают России слесть с нефтяной зависимости , плюс , занятие по устранению загрязнения окружающей среды на территории России.