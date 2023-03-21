Беспилотник ВСУ в очередной раз попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Инфраструктурные объекты нефтепровода "Дружба" в Брянской области в очередной раз подверглись атаке при помощи беспилотника.
Сообщается, что атака, ставшая четвертой в течение двух суток, в очередной раз, к счастью, оказалась безуспешной. Из-за постоянных атак на территории нефтепровода выставлен усиленный военный дозор.
Очередная серия попыток атаковать инфраструктуру нефтепровода начались накануне. В понедельник, 20 марта, с помощью беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции был сброшен боеприпас неустановленного типа. Пострадавшие и какие-либо разрушения отсутствуют.
Сотрудники станции стали очевидцами того, как беспилотник типа "Крыло" сбросил на территорию нефтеперекачивающей станции снаряд, похожий на ВОГ-17, который взорвался на расстоянии около пяти метров от резервуара с водой. На месте взрыва осталась воронка диаметром около одного метра.
Спустя некоторое время над нефтепроводом был замечен еще один дрон, который охрана отогнала при помощи автоматного огня.
Противник не прекращает попытки с помощью беспилотников атаковать нефтепровод "Дружба" на территории Брянской и Белгородской областей. Атаки, в ходе которых на территорию нефтеперекачивающей станции с дронов сбрасывались взрывоопасные предметы, фиксировались 4, 15 и 17 марта. В результате атак были нанесены незначительные повреждения инфраструктуре нефтепровода, никто из сотрудников не пострадал.