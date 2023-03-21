Британский журнал: Российские военные используют «магию» радиоэлектронного подавления дронов ВСУ

После начала спецоперации украинское командование рассчитывало активно задействовать большое количество боевых БПЛА для разведки и нанесения ударов по целям ВС РФ и в российском тылу, для управления которыми планировалось использовать систему спутниковой связи Starlink, пишет британский журнал The Economist. Благо дело, основатель компании SpaceX Илон Маск предоставил Киеву тысячи терминалов поначалу в бесплатное пользование.
Однако в середине прошлого года Маск начал регулярно высказываться в приобретенной им крупной американской соцсети по поводу необходимости прекращения боевых действий на Украине. В конечном итоге в феврале 2023 года американский предприниматель заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта, который может привести к третьей мировой войне.
После этого у ВСУ начались проблемы с использованием дронов, управляемых через каналы связи Starlink, на дальнее расстояние. Более того, пишет британское издание, беспилотники с передатчиками этой системы невозможно использовать над морем и на скорости, превышающей 100 км/час.
Вы ставите его на лодку в море, и он просто перестает работать
— пожаловался журналисту представитель военного командования Украины.
Теперь для того, чтобы достигать целей в глубине территории РФ, украинским умельцам приходится модернизировать беспилотники, устанавливая на них альтернативные «Старлинку» приборы связи и управления. На один дрон монтируется сразу несколько видов коммуникационного оборудования, что приводит к существенному удорожанию БПЛА.
К проблемам со связью добавляется и нехватка двигателей для производства собственных беспилотников, особенно бензиновых, которые используются как раз на дальнобойных дронах-камикадзе, пишет издание
Кроме того, у ВСУ в последнее время все чаще возникают проблемы с использованием БПЛА из-за активного применения российскими военными средств радиоэлектронного подавления дронов.
Русские занимаются «черной магией» в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба
— посетовал украинский военный источник, общаясь с британским журналистом.
В то же время, считает автор материала, «успех» недавних атак дронов на территории РФ свидетельствует о том, что «Украина может в конечном итоге найти эффективное решение этой проблемы». Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что командование ВСУ завершило создание шестидесяти новых эскадрилий ударных беспилотников, по крайней мере, по одной в каждой бригаде.
Однако украинская программа создания ударных беспилотников все еще далека от достижения объемов производства, необходимых для того, чтобы конкурировать с Россией, высказал свое мнение британскому изданию Сет Францман, автор книги «Войны беспилотников». Пока Киев в части производства военных дронов «играет в догонялки» с российской промышленностью, считает эксперт.
В то время как российские ударные БПЛА доставляют много неприятностей украинцам, в том числе поражая производственные площадки по выпуску и модернизации дронов для ВСУ, отмечает автор статьи.