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Британский журнал: Российские военные используют «магию» радиоэлектронного подавления дронов ВСУ

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Британский журнал: Российские военные используют «магию» радиоэлектронного подавления дронов ВСУ

После начала спецоперации украинское командование рассчитывало активно задействовать большое количество боевых БПЛА для разведки и нанесения ударов по целям ВС РФ и в российском тылу, для управления которыми планировалось использовать систему спутниковой связи Starlink, пишет британский журнал The Economist. Благо дело, основатель компании SpaceX Илон Маск предоставил Киеву тысячи терминалов поначалу в бесплатное пользование.


Однако в середине прошлого года Маск начал регулярно высказываться в приобретенной им крупной американской соцсети по поводу необходимости прекращения боевых действий на Украине. В конечном итоге в феврале 2023 года американский предприниматель заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта, который может привести к третьей мировой войне.

После этого у ВСУ начались проблемы с использованием дронов, управляемых через каналы связи Starlink, на дальнее расстояние. Более того, пишет британское издание, беспилотники с передатчиками этой системы невозможно использовать над морем и на скорости, превышающей 100 км/час.

Вы ставите его на лодку в море, и он просто перестает работать

— пожаловался журналисту представитель военного командования Украины.

Теперь для того, чтобы достигать целей в глубине территории РФ, украинским умельцам приходится модернизировать беспилотники, устанавливая на них альтернативные «Старлинку» приборы связи и управления. На один дрон монтируется сразу несколько видов коммуникационного оборудования, что приводит к существенному удорожанию БПЛА.

К проблемам со связью добавляется и нехватка двигателей для производства собственных беспилотников, особенно бензиновых, которые используются как раз на дальнобойных дронах-камикадзе, пишет издание

Кроме того, у ВСУ в последнее время все чаще возникают проблемы с использованием БПЛА из-за активного применения российскими военными средств радиоэлектронного подавления дронов.

Русские занимаются «черной магией» в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба

— посетовал украинский военный источник, общаясь с британским журналистом.

В то же время, считает автор материала, «успех» недавних атак дронов на территории РФ свидетельствует о том, что «Украина может в конечном итоге найти эффективное решение этой проблемы». Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что командование ВСУ завершило создание шестидесяти новых эскадрилий ударных беспилотников, по крайней мере, по одной в каждой бригаде.

Однако украинская программа создания ударных беспилотников все еще далека от достижения объемов производства, необходимых для того, чтобы конкурировать с Россией, высказал свое мнение британскому изданию Сет Францман, автор книги «Войны беспилотников». Пока Киев в части производства военных дронов «играет в догонялки» с российской промышленностью, считает эксперт.

В то время как российские ударные БПЛА доставляют много неприятностей украинцам, в том числе поражая производственные площадки по выпуску и модернизации дронов для ВСУ, отмечает автор статьи.
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10 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:59
    +1
    Я так понял, Украина уже и Маска подозревает в связях с Россией?
    Ок, осталось и в Штатах объявить его иноагентом и выслать из страны
    Илон! Добро пожаловать в семью!)
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: sdivt
      Я так понял, Украина уже и Маска подозревает в связях с Россией?
      Ок, осталось и в Штатах объявить его иноагентом и выслать из страны
      Илон! Добро пожаловать в семью!)

      США не передают ракеты с дальностью 300+ Км ВСУ, почему они должны разрешать Маску давать ВСУ возможность использовать ракеты и БПЛА с дальностью в 1000+ км?
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:04
      0
      выслать из страны Илон!
      Уже пробовали в конце 2022
      ...будущий миллиардер вырос в Претории, столице ЮАР...в 1995 году и был нелегалом
      А так мальчик из Африки стал самым богатым человеком на планете!)
    3. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 17:10
      +2
      Иван Максимов как никогда близок к провалу bully
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:07
    -2
    Ничего удивительного, просто русские быстро учатся и еще быстрее вводят в боевую эксплуатацию новинки своего ВПК. Да и для капиталиста Маска использование Starlink не принесло ожидаемых дивидендов на Украине.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:10
      -1
      ВСУ завершило создание шестидесяти новых эскадрилий ударных беспилотников, по крайней мере, по одной в каждой бригаде.
      Что там у нас, бороды уже рубят или еще нет?
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Ничего удивительного, просто русские быстро учатся и еще быстрее вводят в боевую эксплуатацию новинки своего ВПК. Да и для капиталиста Маска использование Starlink не принесло ожидаемых дивидендов на Украине.

      Почему не принесло? Пиар получился отличный, большинство терминалов сейчас платные.
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:24
    +1
    о каких "успехах" украинских дронов при ударах по России пишет этот потц? Что один долетел до Тульской области и упал в лесу? Или вчерашний удар по сельскому магазину в Джанкое?
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:31
    0
    Русские занимаются «черной магией» в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба
    Это фигня, главное они "работают" из-за деревьев.... как это влияет на деревья? Это же не зеленая война! Куда смотрит ООН! feel fool То ли дело урановые сердечники, "белая магия"... feel
  5. rusich
    rusich Сегодня, 17:47
    0
    "Черной магией" занимаются шаманы боевых конно-подводных бурятов с бубнами однако. laughing laughing laughing