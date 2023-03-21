Операция «Бегемот»: Важный момент в судьбе стратегического подводного флота РФ

6 августа 1991 года произошло важное событие, как для нашей страны в целом, так и для стратегического подводного флота России, в частности. В этот день экипаж АПЛ К-407 «Новомосковск» под командованием капитана второго ранга Сергея Егорова, совершил то, что не смог повторить никто и по сегодняшний день.
С вышеупомянутой АПЛ, находившейся в подводном положении, были последовательно запущены 16 МБР (полный боекомплект) с интервалом 14 секунд между каждым пуском. Данный рекорд и сегодня остается непобитым. Более того, проводя аналогичные маневры, американские подводники смогли совершить залп лишь 4-мя ракетами.
Стоит отметить, что вышеупомянутое достижение далось российскому стратегическому флоту не так легко. По сути, успешными стали вторые испытания «Бегемот-2».
В ходе первых, которые состоялись 1989 году, произошла авария. В результате подводная лодка К-84 получила повреждения. При этом благодаря профессиональной работе экипажа обошлось без пострадавших.
Не удалась в рамках данных учений и повторная попытка, которая не завершилась аварией, но все же не была засчитана из-за затянувшейся предстартовой подготовки. Официальной версией провала называли излишнюю нервозность экипажа из-за присутствия большого количества высших чинов.
Зато в ходе испытаний «Бегемот-2» экипаж АПЛ К-407 «Новомосковск» даже «перевыполнил» поставленную задачу. Ведь согласно условиям, интервал между пусками не должен был превышать 20 секунд. Российские подводники «уложились» в 14.
Как уже было сказано выше, пуск 16 МБР из подводного положения и сегодня остается мировым военно-техническим рекордом. При этом можно сказать, что успех в операции «Бегемот» стал важнейшим моментом в судьбе стратегического подводного флота РФ. Ведь данные испытания должны были доказать эффективность морской составляющей ядерной триады.
Напоследок о рекордах. Предыдущее достижение в данной области также принадлежит нашим соотечественникам. В 1969 году с подлодки К-140 были выпущены 8 ракет. Правда запуск осуществился двумя сериями по 4 ракеты с минимальным интервалом между пусками.