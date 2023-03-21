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Операция «Бегемот»: Важный момент в судьбе стратегического подводного флота РФ

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Операция «Бегемот»: Важный момент в судьбе стратегического подводного флота РФ

6 августа 1991 года произошло важное событие, как для нашей страны в целом, так и для стратегического подводного флота России, в частности. В этот день экипаж АПЛ К-407 «Новомосковск» под командованием капитана второго ранга Сергея Егорова, совершил то, что не смог повторить никто и по сегодняшний день.


С вышеупомянутой АПЛ, находившейся в подводном положении, были последовательно запущены 16 МБР (полный боекомплект) с интервалом 14 секунд между каждым пуском. Данный рекорд и сегодня остается непобитым. Более того, проводя аналогичные маневры, американские подводники смогли совершить залп лишь 4-мя ракетами.

Стоит отметить, что вышеупомянутое достижение далось российскому стратегическому флоту не так легко. По сути, успешными стали вторые испытания «Бегемот-2».

В ходе первых, которые состоялись 1989 году, произошла авария. В результате подводная лодка К-84 получила повреждения. При этом благодаря профессиональной работе экипажа обошлось без пострадавших.

Не удалась в рамках данных учений и повторная попытка, которая не завершилась аварией, но все же не была засчитана из-за затянувшейся предстартовой подготовки. Официальной версией провала называли излишнюю нервозность экипажа из-за присутствия большого количества высших чинов.

Зато в ходе испытаний «Бегемот-2» экипаж АПЛ К-407 «Новомосковск» даже «перевыполнил» поставленную задачу. Ведь согласно условиям, интервал между пусками не должен был превышать 20 секунд. Российские подводники «уложились» в 14.

Как уже было сказано выше, пуск 16 МБР из подводного положения и сегодня остается мировым военно-техническим рекордом. При этом можно сказать, что успех в операции «Бегемот» стал важнейшим моментом в судьбе стратегического подводного флота РФ. Ведь данные испытания должны были доказать эффективность морской составляющей ядерной триады.

Напоследок о рекордах. Предыдущее достижение в данной области также принадлежит нашим соотечественникам. В 1969 году с подлодки К-140 были выпущены 8 ракет. Правда запуск осуществился двумя сериями по 4 ракеты с минимальным интервалом между пусками.

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7 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:00
    0
    С вышеупомянутой АПЛ, находившейся в подводном положении, были последовательно запущены 16 МБР (полный боекомплект) с интервалом 14 секунд между каждым пуском. Данный рекорд и сегодня остается непобитым. Более того, проводя аналогичные маневры, американские подводники смогли совершить залп лишь 4-мя ракетами.

    Потому что в том числе это очень дорогое удовольствие.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:08
    +1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    С вышеупомянутой АПЛ, находившейся в подводном положении, были последовательно запущены 16 МБР (полный боекомплект) с интервалом 14 секунд между каждым пуском. Данный рекорд и сегодня остается непобитым. Более того, проводя аналогичные маневры, американские подводники смогли совершить залп лишь 4-мя ракетами.

    Потому что в том числе это очень дорогое удовольствие.

    Оно не дорогое: непредсказуемое. Попросту говоря янки боятся, что что то пойдёт не так и матчасть накроется медным тазом.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:14
    +2
    Ведь данные испытания должны были доказать эффективность морской составляющей ядерной триады.
    fool КОМУ? Правительству, так оно уже практически испарилось. Амерам, они убедились и обкакались и пустили наши АПЛ на распил... fool А вели бы себя скромнее 1-2 АПЛ были бы целее. request Нет, ребята молодцы, это у Отцов-командиров нос заложило, перестали чуять, куда ветер дует и засветили наши возможности до срока.
  4. МДП
    МДП Сегодня, 17:23
    +3
    Каждый пуск ракеты - это риск аварии. А тут залп. В геометрической прогрессии увеличивается вероятность нештатной ситуации. Еще и перемножим на изменение плавучести подлодки, крен, колоссальная нагрузка на корпус. Короче не будь все надежно как швецарские часы, трагедии не избежать
  5. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 17:40
    0
    "Нервозность экипажа из-за наличия большого количества старших чинов"... Да это можно понять. На подводной лодке достаточно тесно, и когда адмирал дышит тебе в затылок, ты теряешь концентрацию.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:49
      0
      Ибо нехрен лазить по аодлдкам адмиралам, пусть штаны в штабах просиживают, разрабатывая стратегии и концепции
  6. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 17:57
    0
    А с чего автор взял, что операция проводилась в РФ?! Операция готовилась и проводилась в СССР! Видимо и здесь сказывается неумение авторов пользоваться поисковиками или просто выдают желаемое за действительное. А может всё проще - поколение ЕГЭ?!