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Командующий СВ ВСУ Сырский: Бои за Бахмут продолжаются, город оставлен не будет

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Командующий СВ ВСУ Сырский: Бои за Бахмут продолжаются, город оставлен не будет

Город-крепость Бахмут сдан не будет, несмотря на наступление противника. С таким заявлением выступил ответственный за оборону города командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.


На территории города идут интенсивные бои, штурмовые группы российских войск пытаются пробиться к центру Бахмута, но доблестные украинские военнослужащие не допускают этого, отбивая все атаки. По словам генерала, оборона Бахмута будет продолжена, никаких разговоров об оставлении города не ведутся. В боях на городской территории участвуют подразделения украинских десантников из состава 80-й бригады и артиллерия 24-й отдельной бригады ВСУ имени короля Даниила. Именно эти бригады сейчас сдерживают натиск "Оркестра".

Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия (...) Оборона Бахмута продолжается

- заявил Сырский.

Ранее украинские источники сообщили, что Сырский лично от Зеленского получил неограниченные возможности по обороне Бахмута, пообещав клоуну не только удержать город, но и отбить его у ЧВК "Вагнера", поэтому на потери командование ВСУ не обращает внимания. Одновременно Генштаб ВСУ готовит контрудар по штурмовикам "Оркестра", резервы накапливаются в районе Константиновки и Часова Яра.

Между тем, несмотря на заявления Сырского, продвижение подразделений "музыкантов" на территории города идет, пусть тяжело, но верно. Последние события на юге и севере Бахмута заставили украинское командование срочно вводить в бой резервы. Утром сообщалось о выдвижении колонны бронетехники ВСУ из Часова Яра в сторону Бахмута.
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:51
    +2
    Город-крепость Бахмут сдан не будет, несмотря на наступление противника. С таким заявлением выступил ответственный за оборону города командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский
    . belay Одна бабушка сказала...... request
  2. Комментарий был удален.
  3. РМТ
    РМТ Сегодня, 16:00
    +1
    В этой "новости", нет нового ничего. Зачем такое публиковать?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:40
      +1
      Есть хотят. Нужно же хоть что то писать.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:52
      0
      Да, в этом плане сайт интересный. Очень часто вся информация влезает в один лишь заголовок! wink А воды и старых-престаных новостёшек наливают на целые статьи! Видать, с объёму работают! wink
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 16:01
    +1
    "Король" Даниил Романович ездил кланяться в Орду, как и все остальные князья. Непонятно, почему xоxлы им так гордятся.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: invisible_man
      Непонятно, почему xоxлы им так гордятся.

      Так Данила, из Западной Украины. Авантюрист по натуре по поведению.
      Авантюра эта закончилась в 1259 году позорной капитуляцией. А чтобы самозванному королю хрен не казался мёдом , хан Бурундай принудил его сравнять с землей свои же крепости: Данилов, Львов, Кременец, Луцк, Владимир. И как следствие, через 90 лет тогдашние «друзья Украины» Польша и Литва, без единого выстрела разделили беззащитное Галицко-Волынское княжество между собой. Так что заслуг у него перед Польшей и Литвой, но не перед виртуальной Украиной (которой тогда не было на картах Европы).
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 16:53
        0
        Не "из", а "с"...
      2. termos
        termos Сегодня, 17:19
        0
        Не было Западной тогда и в помине еще =) Даниил даже поляками считался русским князем =) Это веке в 15-м они начали тащить нарратив, что есть труЪ-Русь (то, что сейчас есть примерно Западная Украина), а есть Московия))) Кстати, недавно Зеленский сотоварищи вроде снова решили эту бредятину протащить =) Хз, логики тут чуть менее, чем никакой, ибо в Кремле и Думе чиновники как бы со всей России родом набираются, а не с Москвы одной только, как и ранее это было, так что звучит смешно =))) Скорее всего Зеля считает, что все, кто в МСК приезжает - автоматом перестает быть русским =) Видимо, пересмотрел "Очень страшное кино 3", где был диалог: "Крысы снаружи, мыши внутри. Да, если мышь выйдет наружу - она станет крысой, а если крыса вбежит в дом - она мышь". "Я не видел мышей снаружи". "да потому что они крысы, болван!" =))))
  5. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 16:02
    0
    Бои за Бахмут продолжаются, город оставлен не будет


    из-за амбиций Зеленского город Артемовск уже по потерям ВСУ превысил потери укровойска в Мариуполе.
    Россия перемалывает новые и новые тысячи всушников в Артемовске.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:36
      +1
      "перемалывает новые и новые тысячи всушников "///
      ---
      А наступающие вагнеровцы, значит, заколдованы, потерь не несут?
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 16:59
        0
        Обычно потери наступающих превышают потери в обороне. Но на этом сайте(( и в нашей стране) об этом лучше не говорить.У нас все тип-топ! hi
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:15
        0
        Вагнер за огневым валом идут потому у хвостоголовых потери намного больше.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:07
    +3
    24-й отдельной бригады ВСУ имени короля Даниила

    Интересный король и его королевство, когда ни Украины, ни королевства не было, как и короля, но был князь галицко-волынский.
  7. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 16:09
    0
    Es difícil de entender porqué con el tremendo poder militar de Rusia, se empantana tanto en la toma de ciudades. Que nadie me vuelva a decir que se debe exclusivamente a su deseo de proteger a los civiles atrapados en el conflicto.
  8. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 16:10
    +1
    "не только удержать город, но и отбить его у...". Господа, ну серьезно. Ну вдумывайтесь в смысл вами писанного. У кого отбить, если он удержан? У себя чтоли? Ладно мы в комментариях можем опечатки и глупости строчить, но вы на огромную международную аудиторию пишите.
    Во вторых, зачем постоянно делаете акцент на "потери укровойск, с которыми не считаются их командование" ? Да какая разница военным, сколько уже убито, если на их позиции каждый день прут новые и новые подразделения?! Кто то мечтают что у укровойск закончатся солдаты? Не закончатся! Ии еще на лет 5 такой войны хватит, прежде чем их население начнет ощущать нехватку мужчин в городах и селах. Или думаете, на Украине население настолько тупое, что не понимает насколько огромные потери несет ВСУ? Вы много верите цифрам докладов Конашенкова? Так вот и там не верят цифрам пресслужбы ВСУ и всяким министрам. Но там есть СБУ.
    1. ViktorX
      ViktorX Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: БорзРио
      Ии еще на лет 5 такой войны хватит,

      Дело в том, что через 5 лет такой войны мужчин может стать настолько мало, что государство
      Украина может закончиться как таковое. Либо от него останется обмылок в 2-3 западных области,
      в который переселят оставшихся в живых "хероев".
      Далее, с каждой волной "могилизации" войска укров становятся все менее профессиональными
      и мотивированными.
      Напоследок давайте вспомним великого полководца Пирра (творца "пирровой победы"), который не проиграл не одного сражения с римлянами, однако вчистую проиграл им войну на истощение.
      За 5 лет, кстати....
  9. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:21
    +4
    Много раз писали, что дорога от Часова Яра на Артёмовск под огневым контролем. Однако в статье написано, что резервы колонной выдвигаются, но не пишут, что эта колонна уничтожена. Получается, что разведка наша не дорабатывает, сведения получаем уже постфактум. Мне думается, надо что-то подкрутить в этом механизме, чтобы эти колонны ну если не полностью, то хотя бы процентов на 70-80 уничтожались. Про мелкие группы, которые ночью по полям пробираются, не говорю, это очень трудно и, возможно, не очень эффективно тратить на них боезапас. Но колонны не должны ходить.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 16:42
      0
      По мере приближения тепла, когда посохнет, будут возможны передвижения техники по полям. В таком случае выполнение задач осложнится.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:26
    -1
    Артёмовск сейчас. Контроль территории города: ВСУ — 16,75%, Территория по которой неизвестна принадлежность — 19,69% , Вагнер — 63,56%. По данным DeepStateMap.
  11. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 16:35
    -1
    заявил Сырский
    ,после очередной дозы кокаина,который предназначался Зеленскому и,следом, был назначен на должность командующего галактическим флотом имени Д.Вейдера smile
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:41
    0
    Очень много тумана и дезинформации. Бои за Артемовск вполне могут перетечь по времени в весеннее наступление ВСУ. И тогда на фронте текущий расклад сил может очень сильно перемешаться и речь будет идти уже не о судьбе одного города, а о гораздо большем.