Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия (...) Оборона Бахмута продолжается

Город-крепость Бахмут сдан не будет, несмотря на наступление противника. С таким заявлением выступил ответственный за оборону города командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.На территории города идут интенсивные бои, штурмовые группы российских войск пытаются пробиться к центру Бахмута, но доблестные украинские военнослужащие не допускают этого, отбивая все атаки. По словам генерала, оборона Бахмута будет продолжена, никаких разговоров об оставлении города не ведутся. В боях на городской территории участвуют подразделения украинских десантников из состава 80-й бригады и артиллерия 24-й отдельной бригады ВСУ имени короля Даниила. Именно эти бригады сейчас сдерживают натиск "Оркестра".- заявил Сырский.Ранее украинские источники сообщили, что Сырский лично от Зеленского получил неограниченные возможности по обороне Бахмута, пообещав клоуну не только удержать город, но и отбить его у ЧВК "Вагнера", поэтому на потери командование ВСУ не обращает внимания. Одновременно Генштаб ВСУ готовит контрудар по штурмовикам "Оркестра", резервы накапливаются в районе Константиновки и Часова Яра.Между тем, несмотря на заявления Сырского, продвижение подразделений "музыкантов" на территории города идет, пусть тяжело, но верно. Последние события на юге и севере Бахмута заставили украинское командование срочно вводить в бой резервы. Утром сообщалось о выдвижении колонны бронетехники ВСУ из Часова Яра в сторону Бахмута.