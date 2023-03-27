«Теперь ты в Армии». День Приказа



Фото https://www.regurs24.ru

Эпизод VIII новогодней сказки с продолжением

Часть праздничная, юмористическая, добрая, дембельская

«День Приказа:

прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко...»

Народное творчество

Всех, кто служил, кто служит и кто будет служить – с Днем Приказа!

Досье на членов картеля по изготовлению дембельских аксессуаров моего призыва из моей части

Зарисовка нумбер 1.



Когда Чапаю из моей Сказки сказали, что через неделю он станет аж целым генерал-лейтенантом – с него сразу же потребовали отличную фотку для размещения в боевом листке округа и газетах частей... И он не нашел ничего лучшего, чем припереться в нашу часть с уже новым кителем с новыми погонами (правда, никто не видел сие – его адьютант с собой нес в закрытом наглухо типа что-то мешка) – чтобы наш Писарь части (он же – художник, он же – фотограф, он же – редактор боевого листка нашей части), ибо не доверял фотографу в штабе округа, где он, собственно и служил.



Приехал к нам в часть, зашел в штаб, там ему налили чайку... Дежурный по штабу умчался разыскивать Писаря... Чапай аж целых минут 5 (по слухам) благосклонно делал вид, что выслушивает доклад командира части о проделанной работе... Потом было приблизительно следующее...



– Слышь, полковник! Не до тебя сейчас! Иди-ка ты ускорь процесс поиска Писаря...



...Писаря нашли приблизительно через час... Но! Чудо! Штаб остался на месте... и звездочки у всех тоже... А дальше были муки творчества...



Чапай (подпольно переодевшись в кабинете Писаря):



– Надо сделать торжественную фотографию!



Где-то с полчаса-час, плюс-минус, Писарь пытался сделать праздничное фото... Но выходило – траурное... В конце концов он плюнул на приличия и задал вопрос:



– Товарищ Генерал-ма... лейтенант! А Вы знаете, какая у вас кликуха?!



– Ну, «Чапай»...



– А Вы знаете, что «Чапай» все произносят с большой буквы и с придыханием?!



Тут Чапай непроизвольно перестал хмурить брови и непроизвольно начал типа улыбаться... Щёлк! Снято!



...Так эта фотка и вышла везде... Мы не верили своим глазам, что Чапай умеет ну хотя бы делать вид, что улыбается. Фотка была класс! После этой фотки у Писаря заказы на фотки для дембельских альбомов были расписаны ну буквально по минутам на 100+ лет вперед!



Праздничная часть Сказки на 9 мая будет посвящена большей частью Чапаю – считайте, «Жуков-2» в то время и в тех условиях! Я, конечно, немного изменю ход Когда Чапаю из моей Сказки сказали, что через неделю он станет аж целым генерал-лейтенантом – с него сразу же потребовали отличную фотку для размещения в боевом листке округа и газетах частей... И он не нашел ничего лучшего, чем припереться в нашу часть с уже новым кителем с новыми погонами (правда, никто не видел сие – его адьютант с собой нес в закрытом наглухо типа что-то мешка) – чтобы наш Писарь части (он же – художник, он же – фотограф, он же – редактор боевого листка нашей части), ибо не доверял фотографу в штабе округа, где он, собственно и служил.Приехал к нам в часть, зашел в штаб, там ему налили чайку... Дежурный по штабу умчался разыскивать Писаря... Чапай аж целых минут 5 (по слухам) благосклонно делал вид, что выслушивает доклад командира части о проделанной работе... Потом было приблизительно следующее...– Слышь, полковник! Не до тебя сейчас! Иди-ка ты ускорь процесс поиска Писаря......Писаря нашли приблизительно через час... Но! Чудо! Штаб остался на месте... и звездочки у всех тоже... А дальше были муки творчества...Чапай (подпольно переодевшись в кабинете Писаря):– Надо сделать торжественную фотографию!Где-то с полчаса-час, плюс-минус, Писарь пытался сделать праздничное фото... Но выходило – траурное... В конце концов он плюнул на приличия и задал вопрос:– Товарищ Генерал-ма... лейтенант! А Вы знаете, какая у вас кликуха?!– Ну, «Чапай»...– А Вы знаете, что «Чапай» все произносят с большой буквы и с придыханием?!Тут Чапай непроизвольно перестал хмурить брови и непроизвольно начал типа улыбаться... Щёлк! Снято!...Так эта фотка и вышла везде... Мы не верили своим глазам, что Чапай умеет ну хотя бы делать вид, что улыбается. Фотка была класс! После этой фотки у Писаря заказы на фотки для дембельских альбомов были расписаны ну буквально по минутам на 100+ лет вперед!Праздничная часть Сказки на 9 мая будет посвящена большей частью Чапаю – считайте, «Жуков-2» в то время и в тех условиях! Я, конечно, немного изменю ход истории – но в пределах разумного. Был бы он жив сейчас – вот реально стал бы новым Маршалом Победы...

Зарисовка нумбер 2.



Хотя мы все и были пацанами 18 лет – не всех прямо со школьной скамьи призвали – подробности читайте в самой первой части Доброй новогодней сказки с продолжением!



Автор в 14 лет спаял свой первый гетеродинный приемник, в 16 лет написал свою первую программу на программируемом калькуляторе МК-61, к 17 годам отучился честно целый год на платных курсах радиотелемастера (подарок моего любимого дяди на мое 16-летие, в смысле – оплата курсов за счет дяди) и честно сдал все экзамены на 5!



Мой ученик был сыном электрика, мотался с отцом с детства по всем его халтурам по всему Подмосковью, он про 220+ вольт знал лучше, чем даже какой-нибудь убеленный сединами гражданский электрик их ЖЭКа. То, что для других было из серии «этого не может быть, потому что не может быть никогда», для Пети было – «это так элементарно, ну что тут может быть непонятного?! Раз плюнуть!»



Картина маслом Репина...



Первый рабочий день моего ученика... Я даю ему самое элементарное задание:



– Талмуд по электрике ЗИЛка – здесь. Талмуд по электрике КамАЗа – здесь. Изучай, я пошел делать наряд-заказ – буду через час, сделай яичницу с сосисками: сосиски здесь, яйца – здесь, самопальная электрическая плитка о двух конфорках – вот она. Задание понятно? Как будет готово – разыщи меня там-то и там-то – я буду в канаве валяться под машиной, там меня ищи...



...И ушел работать... Меньше, чем через час, меня разыскал дежурный по АРМу с приблизительно такими словами:



– Вставай, тебя убили.



– Та ты шо?! Насмерть?

Если кратко: он сильно щедро налил подсолнечного масла на самодельную сковородку, мощность тэна была полной, масло закипело и выплеснулось, вспыхнуло, начался пожар, пока он его потушил – через открытую форточку в нашей каморке «дым стоял коромыслом», и я часа, наверное, два++ последовательно получал люлей «за все хорошее» от:



– начальника АРМа,

– начальника ремонтного бокса,

– командира роты,

– зампотеха роты,

– ответственного за пожарную безопасность...



...Когда всё успокоились, а на обед мы опоздали в чипок закупиться, я его спросил:



– Ну хоть чай-то заварить сможешь?! Запасной тэн вот здесь! Буду через 15 минут – надо работу доделать...



Прихожу через полчаса – в нашей половине бокса елестричество закончилось: «Всё, кина не будет. Электричество кончилось».



Он залил чайник до упора, поставил на плитку, вода, когда закипела, вылилась на тэн, короткое замыкание, а так как вместо пробок в нашей каморке еще мой учитель засунул гвозди-сотки, то вырубило полбокса.



...Ах, какую речь я произнес! Минут на 10 – до сих пор помню! Если кратко и без мата, насчет моего выбора Пети в ученики, то было приблизительно так: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса...»

Зарисовка нумбер 3.



Приблизительно это выглядело так...



Заказчик:



– Хочу такой и такой вот демблельский альбом...



Торговец:



– Да нет вапрос... 200 рублей.



Заказчик:



– Ты озверел?!



Торговец:



– Слушай, да?! Моя твоя не понимает! 400 рублей!



Заказчик:



– Да я тебя прям счас своими же руками удавлю!



Торговец:



– 600 рублей или катись колбаской по Малой Спасской!..



Заказчик начинает наливаться красной краской и собирается начать членовредительство...



Голос из очереди дембелей:



– Ты, давай, того – не задерживай очередь! Не нравится – вали отсюда!..



Заказчик:



– Я согласен на 400...



Торговец:



– 500 и по рукам?..

Зарисовка нумбер 4.



Пусть он на спортивном поприще особых успехов и не заслужил, но гвозди-«сотки» в узел завязывал в легкую. На спор даже метровый ломик из ЗИПа КамАЗа в узел завязал...



Собственно, вся охрана АРМа держалась на его репутации: он периодически отлавливал по ночам «расхитителей социалистической собственности», и поэтому попытаться стырить у нас могли только самоубийцы, которые, впрочем, иногда случались, когда соседним частям надо было срочно типа стартера КамАЗа «к утру достать, где хочешь». В минус 25 в пургу залезли к нам – прапорщик и два солдата, Шкаф выбежал из КПП чисто малую нужду справить и наткнулся на них...



Всех за шкирман взял – и даже пригнал сам их КамАЗ за ворота к нам, на котором они приехали к нам грабить нас ночью. За это его начальство и терпело – потому что, кроме феноменальной удачливости по поимке воров, он еще и отличался феноменальной любвеобильностью – только по слухам, он кадрил сразу с 5 девчонками... Но это слухи были... Лично я уверен – 10 было сразу у него как минимум: они липли к нему как пчёлы на мёд.



Когда Шкаф поймал грабителей из соседней части – с ними поступили «по-божески»: всего-то целый КамАЗ запчастей они нам пригнали, дело замяли. Шкаф остался-таки сержантом (а буквально за неделю до этого его хотели за залеты «по походам по девушкам» разжаловать до рядового) – и даже устную благодарность перед строем вынесли...



Но дело имело продолжение...



Прапорщика с двумя солдатами «полюбили и высушили» в их части по полной схеме, и прозрачно так намекнули, что приказ «завтра к утру нарисовать стартер для КамАЗа во что бы то ни стало» никто не отменял... Они честно провели рекогносцировку на местности, нашли дырку в охране АРМа по периметру, и снова приперлись нас грабить... Только не учли один нюанс – в ста метрах от реальной дырки в заборе находилась «каморка» охраны... И в ту ночь там зажигал Шкаф с двумя девчонками... И он был не на службе... Дальше как обычно – «малая нужда», за шкирман и в каморку, КамАЗа на территорию АРМа...



Руководство части-грабителя сменили полностью, Шкафу присвоили звание старшего сержанта, выписали денежную премию и даже дали 10 дней отпуска «за заслуги в охране социалистической собственности»...



Только вот в отпуск он не поехал... Когда он на радостях по телефону сообщил родителям, что скоро приедет в отпуск – родители его тоже обрадовали, что надо совместить приятное с полезным, что нашли ему жену, и всё это совместят: отпуск и свадьбу.



...Через дня три Шкаф отбил левую телеграмму домой приблизительно следующего содержания, отправил почтальон части по блату: «Заболел воспаление легких лежу госпитале приехать не смогу».



И целый еще год наслаждался жизнью холостяка.

Приемная комиссия

Альбом

«Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет»

Ко Дню Приказа мы начинали готовиться очень сильно заранее... Недели за 2–3 до 100 дней до приказа начальство собирало будущих дембелей и начинало выносить им мозг на тему «Ну вот не дай Бог вы побреетесь налысо! Ух... Мстя наша будет страшна»... Дальше было как в басне Крылова: «А Васька слушает да ест». Естественно, все брились наголо за 100 дней до Приказа, естественно, все получали люлей по полной схеме – но что поделаешь... Традиции – они такие традиции.Начинать готовить заранее, до 100 дней до Приказа, дембельский альбом, эполеты и аксельбанты считалось плохой приметой... Но вот как люли все получили – тут и начиналось таинство изготовления дембельских аксессуаров... Для людей, имеющих к этому отношение – это были два самых важных по денежному эквиваленту дохода в год, несмотря на то, что мы все сидели на хозрасчете... За«дембельский аврал» можно было срубить бабок больше, чем за 2 года службы официально на свою сберкнижку!Родился в доме в 10 метрах от кузни в Молдавии, из осевших цыган. Руки вечно в обожженных трудовых мозолях. Так получилось, что когда его призвали, дембель-кузнец уже уволился по аккорду, и месяц кузня пустовала.На следующий же день, как мы все отправились на «Курсы молодого бойца», его вместо курсов отправили на кузню сразу пахать. Кузня была забита всем необходимым, единственное, что он тогда впервые в жизни увидел – был механический гидравлический пресс, но за несколько дней «методом научного тыка» он разобрался с принципом работы. Отливал «фиксы» такого качества, что любой ювелир удавился бы от зависти.Неоднократный победитель всяких там социалистических соревнований в своем ПТУ, где учился. Мог изобразить красками по железу всё, что угодно. Вечно разноцветный – даже после бани.Из трудовой династии жестянщиков. Когда жена зампотеха части на красный сигнал светофора на «шахе» въехала в зад ГАЗ-53, шестерка сложилась гармошкой. Он вытянул весь передок мафинки так, что не отличишь от нулёвой. Делать номера для машин для ВАИ – это было его прямой обязанностью. А также набивать циферки на всём, где должны были быть номера. По железу мог сделать всё, на что хватало фантазии у заказчиков.Официально – газоэлектросварщик. В камере под аргоном мог припаять что угодно к чему угодно – даже если это в принципе было невозможно. Вечно слезящиеся глаза, вечно закапывает их жидкостью для глаз.С лет 7 «на ты» с кожами, иголками, нитками, тканями. Командиры, и наш, и дружественных нам частей, обшивали свои генеральские уазики, и не только, даже «чрный Волга», только у него. Вечно вонял всякими там кислотами и химикалиями, руки – вечно обожженные серной кислотой или чем-то там еще.Любую деталь, которую ну хотя бы теоретически можно было выточить на станке – делал на 5++. С лет 10 ходил в кружок детского и юношеского творчества местного киевского Дома пионеров. Очкарик. Лицо вечно в мелких ожогах от металлической стружки....Он смиренно выслушал мой спич... А потом сам высказал всё, что он думает о сегодняшнем дне... Ну салага он был тогда, я его выдернул к себе в ученики, он даже курс молодого бойца не прошел. И он еще не знал, что значит «чинопочитание в Армии»!***Когда после обеда новых еще даже не салаг – а «гражданских» пацанов доставили в нашу часть – каждый из уже «второгодников» начал подыскивать себе учеников... После беглого «экспресс-анализа» я выбрал Петю...И в тот же день обратился к командиру роты с предложением – зачем моему ученику «баклуши бить» на курсах молодого бойца – давайте он прямо сейчас завтра выйдет на работу, а я ему сам, лично, расскажу про «тяготы и лишения солдатской службы», и текст присяги он выучит наизусть под моим контролем и не посрамит честь нашей роты на Присяге! Ну очень сильно горел «план по валу» на АРМе, и я один просто физически не справлялся...На что командир роты сказал, но что он в принципе не против, но решение пусть примет зампотех части, и да... Он, конечно, мысленно со мной – но все остальное на мой страх и риск.На следующий день я поймал утром зампотеха части... Мне дали от ворот поворот... Но я внаглую сказал:– Товарищ подполковник! Разрешите доложить! Электрики к «щахе» (ВАЗ-2106) на нашем АРМе никогда не было, нет и не будет! Я могу быть свободен?..– Под твою ответственность! Лично шкуру – три... нет, десять шкур спущу! Если что пойдет не так!...Вот так на третий день службы в Армии Петя оказался учеником автоэлектрика.***...Я сильно был вымотан психологически и сказал: завтра не приведешь всё в порядок – отправишься на «курсы молодого бойца» – а я найду себе нового ученика. Назавтра к вечеру мой ученик сделал два (!) нулевых тэна под конфорки – любо-дорого посмотреть, перебрал электрику 220+ вольт и в нашей каморке, и в ремонтом боксе...…Тэны «made by Петя» я потом продавал за червонец! И очередь желающих купить была нескончаемая. И солдаты, и гражданские водилы хотели купить, а я им говорил: «В очередь! В очередь!»Ибо «сначала надо отдать долг службе – а потом забавами заниматься»....А после того случая, когда Петя в чипке по своей рассеянности купил мне вместо пряников сухари с сахаром – больше в магаз я его не посылал! Так были и служили два уникума – Дембель обслуживал Салагу – ибо я до сих пор не могу простить, что Петя (уже сейчас, конечно, Петр) сделал с пельменями! Проще было выкинуть продукты на помойку, чем разрешить ему прикоснуться к плите! Я тогда аждва часа корячился, чтобы заработать левые деньги – а он всё спустил в унитаз за 5 минут!Азербайджанец, моторист от Бога с музыкальным слухом – минуту послушает движок работающий – и сразу дает дефектовку!Когда призвали в Армию – по-русски ни бум-бум был. Его русскому языку обучали москвичи. Поэтому он говорил с «мсковским» акцентом. Первое главное лицо при оформлении заказа.– чеченец, замначохраны АРМа из потомственных вольных борцов из спорта., пацан два метра росту под 120+ кг одних мыщц.«Приемная комиссия» по заказам на демблельские аксессуары обычно состояла из трех человек:– Писарь внимательно вникал в потребности заказчика и одновременно его раскручивал на «быстрее, выше, сильнее» (олимпийский девиз).– Торговец договаривался о несусветных ценах на наши услуги.– Шкаф обеспечивал 100-процентную гарантию оплаты заказа по факту – ибо предоплата была стандартная: всего сто рублей, а заказы могли и тысячу стоить. Ну и брал с собой на «приемную комиссию» с десяток гвоздей-«соток», и в особо напряженных спорах насчет цен на наши услугидемонстративно завязывал пару-тройку гвоздей в узел, дабы поддержать нашего Торговца и избежать заранее членовредительства.И еще раз – чтобы было понятно до конца... Никто дембелей не заставлял заказывать у нас альбомы, эполеты и аксельбанты... Они сами шли к нам потоком! И стояли в очереди! Но раз мы сделали свою часть сделки – то «получите и распишитесь»: зря, что ли, человек 25 с лишним (если учитывать учеников у каждого) ночей не спали, по выходным работали?! Причем – в кредит!Я видел много разных дембельских альбомов – но рассказывать буду о наших, которые мы все вместе поставили на поток...С виду это что-то типа современного альбома для фотографий – но как в том анекдоте про «есть нюанс»...Сначала – о внешнем виде...Формат типа А4++... Обложка выглядит как зимняя шинель солдатская... На обложке – эмблема (шеврон) автобата, стройбата, ж/д войск, ракетчиков аль там ВВ – в зависимости от того, из какого рода войск поступал к нам заказ. Позолоченный, причем – чистым золотом. Если там для ефрейторов, сержантов или старшин (солдат) – ниже настоящий погон с лычками, тоже покрыты золотом.Открываешь альбом – первая страница с текстом Приказа (вырезанного лезвием из газеты). Каждый лист внутри – выглядит как кожаный, простроченный с двух сторон золотой нитью. На второй и следующих страницах фотки с кратким описанием, что на фотках. Если заказчик был совсем нищим – то надписи из наборных букв из меди (после обработки пастой ГОИ). Если хоть копейка в кармане была – то те же наборные буквы, но уже посеребренные. Ну а если дембель «богатенький Буратино» – то и позолоченные. Соответственно, нищий – фотки обычные ч/б (глянцевые, правда), бедняк – то и ч/б рельефные, а крутякам и цветные делали.Весило «сие чудо природы» килограмм пять минимум. Теперь расскажу почему...Верх и низ альбома вырубались Кузнецом на прессе из цельного дюралюминиевого листа (при рождении где-то метр на полтора).Внутренние страницы делались из тонкого листа меди тоже методом вырубания из цельных листов – но уже Жестянщик делал.Верх был по длине немного меньше, чтобы можно было открыть альбом.Верх и низ Кожевник обшивал кусками нулевой зимней солдатской шинели. Куски меди обшивались дермантином (кожзаменителем) и по краям обшивались тонкой позолоченной медной проволокой, позолоту нити делал Автоэлектрик.На каждой странице альбома была одна большая фотка – а под ней приклеенные буквы.Листы альбома все токарь просверливал в двух местах слева вверху и внизу и сам же точил, как бы правильно это выразиться – болты с гайками – верх полукруглый у верха и низа.На этот полукруглый верх и низ пришпандоривали или монеты 5 коп. полувогнутые для сирых и убогих заказчиков, или олимпийские рубли: 4 шт. (100 руб. за 4 штуки) – работа Кузнеца. Если были пять копеек – или пастой ГОИ наяривали, или золотил Автоэлектрик.В смысле, Кузнец красиво их делал полувогнутыми – а приваривал Сварщик. Ну и, вы понимаете, если испортить только заготовки из 4 рублей олимпийских – Сварщик покупал новые 4 рубля за свой счет – но в итоге выглядело шедевром!В общем, альбом смотрелся загляденьем!Так приблизительно выглядела обложка дембельского альбома в нашем исполнении – усредненный вариант:Так приблизительно выглядели страницы дембельского альбома с фотками и надписями под ними:Эполеты и аксельбанты самопальные мы делали такого качества – простроченные золотой нитью – я так думаю, всякие маршалы и фельдмаршалы из прошлых веков от зависти бы померли, если бы увидели...За сим откланиваюсь на 5 дней – до следующей части «Сказки».