Очередная «красная линия» будет пересечена британскими спонсорами украинского вооружённого конфликта. Речь идёт о планах на поставку нового, особого, пакета военной помощи киевскому режиму. Особый этот пакет в связи с тем, что в нём, по сообщению замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, будут содержаться боеприпасы с обеднённым ураном.
Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Такие боеприпасы в странах НАТО обычно применяются танковыми экипажами, также могут использоваться средствам артиллерии и авиации для того, чтобы пробивать броню и разрушать укреплённые пункты.
Натовские войска уже использовали боеприпасы с обеднённым ураном. Примечательно то, что озвучила Голди британские планы по отправке таких боеприпасов именно сегодня – когда мир вспоминает о трагической дате, связанной с 20-летием вторжение американских войск в Ирак. Тогда американские и британские войска активно использовали снаряды с обеднённым ураном.
Также американцы и другие натовские войска применяли боеприпасы с обеднённым ураном при бомбардировке Югославии.
В отношении США поданы десятки исков по обвинению в использовании оружия, вдыхание пыли после применения которого вызывает тяжёлые поражения организма. В Вашингтоне приложили все усилия, чтобы объявить, будто бы никаких проблем со здоровьем обеднённый уран после его применения не вызывает. Хотя реальные факты говорят об обратном.
В итоге ни один политик или высокопоставленный военный стран НАТО, санкционировавший применение боеприпасов с таким ураном, не оказался на скамье подсудимых. Молчит по этому поводу, конечно же, и МУС, марионеточная судейская коллегия которого за годы своей «работы» потратила более миллиарда долларов на судебные процессы по всевозможным делам в отношении тех, чьи деяния, возможно, являются сотой или тысячной долей того, что натворили политики и генералы стран НАТО.