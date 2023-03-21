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Замминистра обороны Британии: Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

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Замминистра обороны Британии: Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

Очередная «красная линия» будет пересечена британскими спонсорами украинского вооружённого конфликта. Речь идёт о планах на поставку нового, особого, пакета военной помощи киевскому режиму. Особый этот пакет в связи с тем, что в нём, по сообщению замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, будут содержаться боеприпасы с обеднённым ураном.


Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

Такие боеприпасы в странах НАТО обычно применяются танковыми экипажами, также могут использоваться средствам артиллерии и авиации для того, чтобы пробивать броню и разрушать укреплённые пункты.

Натовские войска уже использовали боеприпасы с обеднённым ураном. Примечательно то, что озвучила Голди британские планы по отправке таких боеприпасов именно сегодня – когда мир вспоминает о трагической дате, связанной с 20-летием вторжение американских войск в Ирак. Тогда американские и британские войска активно использовали снаряды с обеднённым ураном.

Также американцы и другие натовские войска применяли боеприпасы с обеднённым ураном при бомбардировке Югославии.

В отношении США поданы десятки исков по обвинению в использовании оружия, вдыхание пыли после применения которого вызывает тяжёлые поражения организма. В Вашингтоне приложили все усилия, чтобы объявить, будто бы никаких проблем со здоровьем обеднённый уран после его применения не вызывает. Хотя реальные факты говорят об обратном.

В итоге ни один политик или высокопоставленный военный стран НАТО, санкционировавший применение боеприпасов с таким ураном, не оказался на скамье подсудимых. Молчит по этому поводу, конечно же, и МУС, марионеточная судейская коллегия которого за годы своей «работы» потратила более миллиарда долларов на судебные процессы по всевозможным делам в отношении тех, чьи деяния, возможно, являются сотой или тысячной долей того, что натворили политики и генералы стран НАТО.
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61 комментарий
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:12
    +14
    Ранее некоторые политические представители РФ говорили следующее:
    — «Москва будет расценивать использование Киевом снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб»… хотя здесь речь идет не о Леопардах, а о Челленджерах, так что ладно, иначе мы УХХХ
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:15
      +11
      Цитата: blackGRAIL
      «Москва будет расценивать использование Киевом снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб»

      belay Вопрос не как оценивать будет Москва, а как отвечать? recourse И ответ должен быть не от Лаврова, а от Шойгу. request Заражать будут землю России, поэтому гиперзвуком с обедненным ураном по Британии!. angry Я добрый можно не по Лондону... feel
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 16:23
        +4
        Замминистра обороны Британии: Мы намерены передать Украине боеприпасы с......

        Заявил даже не министр обороны, а какой-то А. Голди, слова которого ничего не стоят, а сам он играет роль шавки. Время расставит все по своим местам, увидим. Нам есть чем ответить.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 16:35
          +2
          В том то и дело, что нам действительно есть, чем ответить. Просто ответа нет. А даже «гипотетический» ответ через 5 лет именно в сегодняшней ситуации уже смысла не имеет. Ответ должен напугать и остановить от наращивания дальнейшего участия в конфликте. А у нас как то по христиански все - на том свете Бог рассудит…
        2. Комментарий был удален.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:26
        +3
        Заражать будут землю России, поэтому гиперзвуком с обедненным ураном по Британии!. angry Я добрый можно не по Лондону...

        По всей видимости лучше полонием, пусть и обеднённым... feel
      3. Дмитрий_Семашко
        Дмитрий_Семашко Сегодня, 16:30
        +6
        Ну если ответ будет от Шойгу…. тогда я пошёл спать.
      4. Lis_Domino
        Lis_Domino Сегодня, 17:04
        +5
        здрасьте, по Англии нельзя! там отпрыски пескова
      5. ANB
        ANB Сегодня, 17:31
        +2
        . поэтому гиперзвуком с обедненным ураном по Британии!.

        Да можно и обогащенным тогда уж. Мы не жадные.
      6. nin
        nin Сегодня, 17:32
        +3
        Вопрос не как оценивать будет Москва, а как отвечать

        подразумевается, что отвечает не более чем оценивает... но хватит ли духу давануть на заветную кнопку?
      7. Sergio Vo
        Sergio Vo Сегодня, 17:35
        +5
        ну можно просто оставить обедненный уран у берегов британии, подлодками доставить. Пусть едят рыбку и светятся как литвиненко
    2. al3x
      al3x Сегодня, 16:18
      +6
      Вот и поглядим, как их слова увяжутся с реальностью. Скорее всего, это говорили люди, которые мало на что влияют. Можно быть хоть самим замом председателя Совбеза, гневные посты в телеге писать, а по факту лишь заниматься популизмом.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:25
        +9
        Англы всегда всех подстрекают, провоцируют и думают, что на острове их никто не достанет. Напрасно.
        1. al3x
          al3x Сегодня, 16:31
          +6
          В этом вся их суть, чужими руками жар загребать...
          1. nin
            nin Сегодня, 17:35
            +2
            чужими руками жар загребать...

            не совсем честно, но эффективно - если дурному партнёру рук не жалко...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:14
    +19
    А не пора посла Англии в Москве на ковёр вызывать?Нам надо этот обеденный уран на нашей земле?
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 17:25
      +2
      К нам на утренний россол прибыл аглицкий посол ...
      К чему нам посла вызывать? Пальчиком погрозить и красный фломастер показать?
      Да чихать они хотели на все фломастеры.
      Только реальными делами можно чего-то добиться.
    2. nin
      nin Сегодня, 17:36
      +1
      Нам надо этот обеденный уран на нашей земле?

      надо тоже экскалировать, а не выражать озабоченность...
  3. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:16
    +7
    И если кто то скажет, что они имея маниакальное стремление сократить население земли всеми им доступными способами побоятся устроить ядерный армагеддон, я вас умоляю, они к этому мчатся со всей дури! hi
    1. nin
      nin Сегодня, 17:38
      +3
      они к этому мчатся со всей дури!

      вполне себе безбашенные отморозки..
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:17
    +16
    а "посейдон" в задний проход не боятся? единственное жалею,что когда британский фрегат пёр и мы его пожалели!!!....а нужно было утопить к херам и радости фауны морской
    1. nin
      nin Сегодня, 17:40
      +2
      фрегат... нужно было утопить к херам

      кто же знал, что они нашего президента будут пытаться арестовать...
  5. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:18
    +6
    Мы мирные люди, но Наши Посейдоны на запасном пути. Быть может уже у берегов враждебных наглоанглосаксов.
    1. nin
      nin Сегодня, 17:41
      +3
      Мы мирные люди, но Наши Посейдоны на запасном пути

      лежат на дне морском на боевом дежурстве...
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:19
    +8
    в моем понимании тогда рядом с островом нудно скинуть пару другую тон радиоактивных отходов
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:22
      +3
      Ага! Хотят передать? Так пусть получат этот самый обедненный уран.
    2. nin
      nin Сегодня, 17:43
      +2
      рядом с островом нудно скинуть пару другую тон радиоактивных отходов

      запустить воздушный шар, радиоактивный зонд - пусть сбивают...
  7. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 16:19
    +9
    А что тут удивительного. На Западе уже давно все поняли, что российские красные линии - не более чем болтовня российских журналистов и депутатов фракций. И за их пересечение ничего не будет. А когда хулигана не наказывают и ему не дают сдачи, он наглеет еще больше. Все это прекрасно помнят с детских лет. Или ты отвечаешь и бьешь в ответ - или тебя бьют постоянно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:43
      +3
      На западе ни хрена не поняли.у нас одна красная линия, прямое боестолкговение с НАТО,Вспомните декабрь 2021 г что говорили в НАТО ,если мы начнём(сколько визгу было от госдепа )декабре январе ,это будет роковая наша ошибка.У них был расчёт что мы через 3 - 4 месяца сдуемся..Кстати кто сделал вброс что мы покончим с Украиной за один месяц..И очень грамотный вброс,на который мы все повелись ,благодаря нашим СМИ.Теперь до них начало доходить ,что Украина для нас цель ,но не главная.Поэтому они тащат на Украину б/ у влюбом количестве,в надежде а вдруг победим.Потому что знают ,что у них вдруг,а у нас точно мы победим..Они не готовы вступить с нами в прямоё боестолкновееие.Поэтому все эти пляски с их стороны про ТЯС,про СЯС они не заикаются, по крайней мере США.Официальное лицо с нашей стороны ,только один раз упомянул ,что их ждёт.Остальные наши не принимают решение поприменению СЯС.Твк что надо побеждать на Украине, а потом пользоваться своим превосходством в СЯС.Превосходство у нас не долго,они носом роют ,чтобы лишить нас этого превосходства..Угроза третьей мировой ,заставляет думать а зачем она.
  8. ViktorX
    ViktorX Сегодня, 16:19
    +4
    Может быть, ответить так: соответствующее количество обеднённого урана будет поставлено в Великобританию? Например, в Темзу....
    1. Слон
      Слон Сегодня, 17:54
      +1
      Это сложно осуществимо практически. Есть Гольфстрим как ср-во доставки прям под берега туманного Альбиона!
  9. Jarys_Valach
    Jarys_Valach Сегодня, 16:20
    +6
    Rusko na oplátku zase pošle pár raket na území Velké Británie, bez ochuzeného uranu....Zatím se neví, kam rakety dopadnou. Sunaku, kup si pampersky...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:32
      +3
      Цитата: Jarys_Valach
      Sunaku, kup si pampersky...

  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:21
    +12
    В срочном порядке отозвать свое посольство от бритов, предложить гражданам России в течении 48 часов покинуть острова, посольству бритов в Москве предложить политическое убежище, поскольку через 3-ое суток возвращаться будет уже некуда. Как-то так.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:45
      +5
      В Британии больше русских с состоянием чем самих британцев.Вы же своих детей,жен ,любовниц в их раскошных домах бомбить не будете же? правильно?)
      Так что ничего не будет, максимум озабоченность и бравада от боевого Димона.
    2. nin
      nin Сегодня, 17:47
      +2
      В срочном порядке отозвать свое посольство от бритов

      надо понижать дипломатические отношения + отзывать своих граждан из Британии..
  11. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:22
    +7
    Ну что, опять обтекут ведь торговля с западом идёт, деньги пополняют счета. Жалко пацанов которые будут погибать и тех кто будет болеть до самой смерти.
  12. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:23
    +5
    Британия: Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

    Англичанка как всегда гадит!!!
    1. nin
      nin Сегодня, 17:48
      +2
      Англичанка как всегда гадит!!!

      Новичком их - они это любят...
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:24
    +2
    Замминистра обороны Британии: Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

    Взрывайте аэс, эту территорию уже не спасти! sad
    1. nin
      nin Сегодня, 17:50
      +2
      Взрывайте аэс, эту территорию уже не спасти!

      сначала надо попробовать взорвать Зелю...
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:25
    +2
    Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

    Чего там мелочиться, передайте сразу атомную бомбу. Или это уже раскручивание бренда - «Дали "Челенджеры", дадим Украине ЯО !!!»
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:27
    +5
    Небедзя только выступит с осуждением, да Захарова высмеивать начнет поставки. Все на этом.

    Ну да, Медведев в телеграмме пригрозит ударом Ониксов по Бигбену
  16. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:28
    +1
    Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном
    После техногенной аварии на ЧАЭС какие-то боеприпасы с обеднёным ураном практически будут не заметны в контексте жёсткого ионизирующего излучения в украинской среднестатистической местности. Украинцев в контексте радиоактивного заражения местности не удивить...request
  17. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:30
    +1
    На фото вроде, ОФснаряд? В них разве уран бывает? Вроде только в БПС он себя проявляет...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:24
      +3
      Из обедненного урана делают бронебойные стрЕлки (или "наконечники". Они всегда тонкие, подкалиберные. Иначе не полетят из-за большого веса урана.
      Они не радиоактивные, но выделяют вредную пыль при проходе брони. Пыль вызывает рак.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:50
        +1
        стрЕлки (или "наконечники".
        Точно. Я и забыл про эту мерзость, забыл как они называются. Но эти ГПЭ вроде не для брони.
  18. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:39
    +5
    А ответка будет жёсткой -продление зерновой сделки,новые жесты доброй воли и заявления о готовности к переговорам.но мы уухх все равно им покажем!!!!?
  19. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:40
    +2
    Цитата: Василенко Владимир
    в моем понимании тогда рядом с островом нудно скинуть пару другую тон радиоактивных отходов


    ну мнений то у всех много
    а вот есть люди которые много говорят про "красные линии", "помидорами не отделаетесь"
    у них свой гибкий взгляд на ситуации и отношение к своим словам
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:46
    +3
    Цитата: blackGRAIL
    Ранее некоторые политические представители РФ говорили следующее:
    — «Москва будет расценивать использование Киевом снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб»… хотя здесь речь идет не о Леопардах, а о Челленджерах, так что ладно, иначе мы УХХХ

    Говорили: Дмитрий Анатольевич, а хотелось бы, чтобы и Владимир Владимирович подсуетился, заявив например:"... в случае применения ВСУ снарядов с обеднённым урановым стержнем, ВС РФ нанесут по ним ответный удар, использовав ТЯО в соответствии с Доктриной РФ о применении ЯО..."
  21. К-50
    К-50 Сегодня, 16:46
    +3
    Замминистра обороны Британии: Мы намерены передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном

    Чтобы она свою землю так же радиацией зас рала, как натовцы Югославию? belay
    Бойтесь нагличан дары приносящих!!! no
  22. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:50
    +1
    Передавайте, это точно ещё не красная линия.
  23. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:54
    0
    А Украина их где будет хранить и как утилизировать, это же радиоактивные вещества, куда МАГАТЭ смотрит?
    Это же радиоактивное оружие - какого хрена?!
  24. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 16:56
    0
    Ответ должен быть простым - Цирконом по минобороны мелкобритании
  25. 15210
    15210 Сегодня, 16:57
    +1
    Да нет у нас никаких красных линий. Один только нос за который все водят кому не лень.
  26. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:58
    +1
    Англичанка гадит. Об этом говорили еще до революции. Я давно говорил - можно изменить менталитет одного человека, но изменить менталитет народа... Так что англичане нам враги и нечего здесь не поделать. Надо просто это принять и понять.
  27. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 16:59
    0
    Может пора потерять ничайно "Посейдон" да и он после ничайно сотрет половину наглосаков. А мы зделаем в д что мы ни причем , ну .... так получилось.
  28. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:05
    +1
    Еще один пукнул. Лавры полякского посла покоя дурню не дают. Вызвать в мид и показать на карте англии что в этой карте перестанет существовать. Можно по тв.
  29. Мореход
    Мореход Сегодня, 17:12
    +3
    Заявляют и смотрят на нашу реакцию... пауза и понимаю, да можно, проглотили...
  30. Волк
    Волк Сегодня, 17:38
    +2
    А кто на самом деле МУС ? Ето просто инструментом глубокого государства англосаксов что бы промит кровавые руке от злочинов . стая корупированих и шантажировани судя как ети Кан , которие поднял тужбу на Путина, которого брат до скоро лежал за ПЕДОФИЛИИ и до срочно отпуштен из британской тюрьмы.
    Вапрос тут ща чем Русия не поднимает суд над слугами глубоке державе как эти МУС ?
    Что касается ядерных ( уранових) боеприпас а хватит церемонится с Лондоном ,лучше по доказательству о отправке и прибытии в Украину боеприпасов с ураном сразу Лондон накрыт ядерним сарматом , ответ непропровионални но от Кримске Войне они просили на непропорционально ответ !!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 17:48
      0
      России все равно не избежать войне !!! Ошибка была еще 2014. Когда Россия промолчала , ето все равно не остановило плани НАТО на подход блиско Москвы и потом шантаж на сдаться. Кажди простой добавила НАТО и глубоком государству больше ветра в спину за наступление на Русию. Молчат на ТУЖБУ В МУС И ПОСТАВКУ ЯДЕРНИ БОЕПРИПАСОВ В УКРАИНУ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА НАПАДЕНИЕ НА РУСИЮ !!!
  31. crownn90
    crownn90 Сегодня, 17:48
    0
    Если такое заявляет зам министра обороны Великобритании, то надо отозвать английского посла и выслать всех английских дипломатов. После чего заявить о пересмотре концепции применения ЯО в свете заявлений представителя силового ведомства Великобритании. Пусть после этого решают, стоит оно того или нет.