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Генсек НАТО призвал Китай к прямым переговорам с главой киевского режима Зеленским

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Генсек НАТО призвал Китай к прямым переговорам с главой киевского режима Зеленским

Китай должен вступить в прямые переговоры с Украиной в лице ее президента Владимира Зеленского. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным.


По мнению генсека НАТО, переговоры с Зеленским помогут Пекину «понять» украинскую позицию относительно вооруженного конфликта. Интересно, неужели Столтенберг действительно думает, что в Китае «не понимают» суть происходящего без общения с Зеленским? Если он и правда в этом уверен, то подобная точка зрения – лишь очередное свидетельство сохранения у европейских политиков глубоких неоколониалистских и расистских предрассудков.

Впрочем, Столтенберг отметил, что план мирного урегулирования, который предложил Пекин, содержит «позитивные предложения», включая вопросы ядерной безопасности и гражданского населения. Генсек НАТО не забыл подчеркнуть, что он приветствует любые инициативы, способные привести к длительному миру.

Правда, сделал оговорку чиновник, эти инициативы должны уважать «территориальную целостность Украины». Поскольку Россия выступает за признание существующих территориальных реалий, маловероятно, что такие мирные инициативы могут иметь успех в Москве, соответственно и их обсуждение становится бессмысленным.

С другой стороны, украинский конфликт уже начинает «надоедать» американцам и европейцам, и вполне вероятно, что в обозримой перспективе они сами начнут подталкивать Зеленского к переговорам. Здесь и может пригодиться Китай в качестве посредника, поскольку к Западу Россия вряд ли будет прислушиваться.
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26 комментариев
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  1. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 17:16
    +2
    Китай должен вступить в прямые переговоры с Украиной в лице ее президента Владимира Зеленского.

    А то что?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Kreta25
      Китай должен вступить в прямые переговоры с Украиной в лице ее президента Владимира Зеленского.
      А то что?

      Вы не поняли. Говорящая тыква, может ввести санкции НАТО против Китая или пожалуется США. request Китай понял и проигнорировал. Новость ни о чем. request
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 17:30
        +2
        Китай считает, что он никому ничего не должен.
        Должны ему. Конкретно Украина.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:35
          0
          Ага, за Моторсич и за вложения в сделку по поставке партии образцов двигателей.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 17:55
            0
            Вспоминается фраза из
            Советского фильма из дальнего моего детства,:Дядя ,ты "дукопф" ?Извиняюсь ,русский вариант ,фильтр не пропускает! Я требую разобраться с фильтром ,ограничивающему меня ,в использованию Русского языка,такого красивого и богатого в изложении своих мыслей.А то обращусь в Спрртлото!!! laughing
    2. Крепость
      Крепость Сегодня, 18:00
      0
      Как что?! Как обычно поступают педики... Оттрахают друг друга с горя, что их всегда посылают на хрен...!!!
      Эт такое растение в огороде...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:16
    +2
    Воот, китайцев уже "возякать мордой по столу" начали - открыто указывают что им делать.... Ладно бы пен до сы - с ними все ясно давно, но Столтенберг....
    Это не его сфера вопросов.

    Китайцы утрутся? what
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 17:24
      0
      А что они должны сделать? "возякать мордой по столу" в чем заключается, что этот балабол что там провякал? Слон на каждую Каштанку должен реагировать
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:27
        0
        Ну наверно заявление публичное о недопустимости таких рекомендаций от подобного лица - не его сфера такие заявы делать. На место должны словестно поставить. МИД Китая заяву ответную должон сделать. Как то так, наверно.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:54
      +1
      Вопрос только один "в" Или " На" Ответят китайцы
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:58
        0
        Дык неважно, главное чтоб дошло до адресата. laughing
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:16
    -2
    может пригодиться Китай в качестве посредника, поскольку к Западу Россия вряд ли будет прислушиваться
    Китай вряд ли будет посредником, стороной переговоров может быть, он ведет свою борьбу с США на территории бывший украины, тоже чужими руками.
  4. rusich
    rusich Сегодня, 17:17
    +1
    Столтенберг что-то курнул или нюхнул. Он никто и звать его никак, чтоб призывать Великий Китай к прямым переговорам с фашистским марионеточным режимом.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:25
      +2
      Он не курнул.Просто он-наглосакс.И этим все сказано
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:30
        0
        Вообще то он отмороженный норвег. Скандинав он.
        ----------
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 17:18
    +2
    Китай должен вступить в прямые переговоры с Украиной в лице ее президента Владимира Зеленского.

    1.Зачем?
    2.Это генсек НАТО теперь решает что "должен Китай"?
    3.Если бы в этом была практическая польза для КНР, то давно бы уж посетили страну...
    4.Самостоятельность властей этого государства под большим вопросом, а значит смысла в переговорах...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:18
    +1
    Как говорится... кому должны, всем простим!
    И ещё... не птице говоруну поучать блолших, важных ребят.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:18
    +1
    Си Цзиньпин один из крупнейших мировых политиков.
    Не много чести для Зеленского?
    А то скоро всякие полевые командиры переговоров на высшем уровне потребуют.
  8. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 17:20
    +1
    С другой стороны, украинский конфликт уже начинает «надоедать» американцам и европейцам, и вполне вероятно, что в обозримой перспективе они сами начнут подталкивать Зеленского к переговорам.

    Да ничего никому не надоедает, сколько можно уже выдавать желаемое за действительное? С лета прошлого года только и слышно, как сшпам и европейцам надоел этот конфликт, а они только еще во вкус входят.
  9. sifgame
    sifgame Сегодня, 17:21
    0
    А что ж он не предлагает сначала вернуть Китаю нагло отжатые деньги за Моторсич. Какие же они ничтожные.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:24
    +1
    Цитата: Nexcom
    Воот, китайцев уже "возякать мордой по столу" начали - открыто указывают что им делать.... Ладно бы пен до сы - с ними все ясно давно, но Столтенберг....
    Это не его сфера вопросов.

    Китайцы утрутся?

    А Столтенберг просто говорящая голова, его слова не более, чем пустое сотрясение воздуха. Если завтра из Вашингтона придёт приказ сдать Украину вместе с потрохами Зеленского, он будет в первых рядах с аплодисментами плану председателя Си.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:38
      0
      Уходящая говорящая голова, если более точно.
  11. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:26
    0
    Китай должен.... Россия должна.... Это когда это мы все так им задолжали? Что-то не припоминаю.
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:26
    +1
    а если китай не хочет в принципе вести переговоры с шумерией?!
  13. HAM
    HAM Сегодня, 17:37
    0
    К "великому" Зеленскому всё "прогрессивное" человечество в лице их лидеров уже ездило на поклон....а без Председателя Си этот цирк выглядит бледно....решили хайпануть за счёт Китая...
    Вот только слово "должен" было произнесено зря.....Китай Украине ничего не должен,это
    Украина много должна Китаю...Надеюсь услышать от Си вежливый "посыл" наглецов...но вообще то "Китай-- дело тонкое",трудно что то прогнозировать...
  14. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:46
    0
    Генсек НАТО призвал Китай к прямым переговорам с главой киевского режима Зеленским...а ты ХТО-ДЯДЯ!? wassat ....свои посылы отправляй жене и или лгбт в баре laughing . ты никто теперь в МИРе yes и самое интересное,что ты не меньше других об этом знаешь.....ложили на тебя теперь все laughing