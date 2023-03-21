Генсек НАТО призвал Китай к прямым переговорам с главой киевского режима Зеленским

Китай должен вступить в прямые переговоры с Украиной в лице ее президента Владимира Зеленского. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным.По мнению генсека НАТО, переговоры с Зеленским помогут Пекину «понять» украинскую позицию относительно вооруженного конфликта. Интересно, неужели Столтенберг действительно думает, что в Китае «не понимают» суть происходящего без общения с Зеленским? Если он и правда в этом уверен, то подобная точка зрения – лишь очередное свидетельство сохранения у европейских политиков глубоких неоколониалистских и расистских предрассудков.Впрочем, Столтенберг отметил, что план мирного урегулирования, который предложил Пекин, содержит «позитивные предложения», включая вопросы ядерной безопасности и гражданского населения. Генсек НАТО не забыл подчеркнуть, что он приветствует любые инициативы, способные привести к длительному миру.Правда, сделал оговорку чиновник, эти инициативы должны уважать «территориальную целостность Украины». Поскольку Россия выступает за признание существующих территориальных реалий, маловероятно, что такие мирные инициативы могут иметь успех в Москве, соответственно и их обсуждение становится бессмысленным.С другой стороны, украинский конфликт уже начинает «надоедать» американцам и европейцам, и вполне вероятно, что в обозримой перспективе они сами начнут подталкивать Зеленского к переговорам. Здесь и может пригодиться Китай в качестве посредника, поскольку к Западу Россия вряд ли будет прислушиваться.