Бюджетный план ВМС США создаёт неопределённость для кораблестроителей

Основные корабельные программы США в целом стабильны — авианосцы, подводные лодки, эсминцы, фрегаты, танкеры. Однако, все другие существующие производственные линии закончатся или замедлятся в соответствии с недавно опубликованным бюджетным планом американских ВМC на 2024 финансовый год. Это может привести к тому, что один источник в судостроительной отрасли США назвал «ножевой дракой» между верфями из-за нескольких небольших и менее сложных судовых программ, изложенных в пятилетнем прогнозе правительства, чтобы сохранить занятость рабочей силы.Военно-морские силы США настаивают на том, что инвестируют в промышленность и обеспечивают необходимую стабильность, но военно-морской сектор чувствует себя не в своей тарелке по сравнению с прошлогодним долгосрочным кораблестроительным планом, который включал три различных подхода.В 2024 году ВМС запросили 32,8 миллиарда долларов на девять кораблей: одну подводную лодку класса «Колумбия», две ударные подводные лодки класса «Вирджиния», два эсминца класса «Арли Берк», два фрегата класса «Созвездие», корабль класса «Джон Льюис» и один тендер на подводную лодку.Это на один корабль больше, чем в прошлом году, но меньше, чем 11 кораблей, которые Конгресс в конечном итоге решил разрешить и профинансировать в 2023 году. В 2025 финансовом году американские ВМС планируют закупить семь кораблей: две подводные лодки, два эсминца, фрегат, первый корабль наблюдения за океаном и первый средний десантный корабль.В течение пяти будущих лет начинается несколько новых программ: служба купит шесть средних десантных кораблей; три логистических корабля следующего поколения, которые меньше типичных логистических судов ВМС США и будут пополнять запасы рассредоточенных в море кораблей или подразделений морской пехоты на берегу; два тендера на субмарины; и четыре корабля наблюдения.Источник в судостроительной отрасли, который говорил с американскими репортёрами на условиях анонимности, сказал, что эти программы второго уровня, вероятно, вызовут борьбу между несколькими верфями, которым необходимо сохранить свою рабочую силу и базу поставщиков.Несколько крупных кораблестроителей уже начали заполнять свои производственные линии другой работой, поскольку программы ВМС либо закончились, либо непредсказуемо затягиваются из-за предложений Конгресса, а не из-за долгосрочного планирования ВМС США.