Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий проведение "деколонизации топонимов". Согласно принятому закону, на Украине запрещается присваивать населенным пунктам, улицам и географическим объектам названия, каким-либо образом связанные с Россией.
Также на Украине теперь законодательно запрещено присваивать "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие" названия, а также названия, которые символизируют что-либо так или иначе связанное с Россией или ее "выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты или события", а также политических, культурных и военных деятелей, "совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран". Таким образом, под запрет попадают также воины Красной армии, "совершившие военную агрессию" в отношении суверенного Третьего Рейха...
В тексте этого, мягко говоря, неоднозначного закона также присутствует запрет использования имен любых политических деятелей, осуществлявших преследование оппозиционных деятелей и диссидентов за критику "тоталитарного советского и тоталитарного российского режима", что как минимум, несколько странно, учитывая самую жесткую форму тоталитаризма и подавления малейшего инакомыслия на территории современной Украины.
Авторы документа также заявляют, что в настоящее время в украинской столице еще осталось около 90 недопереименованных улиц, переулков и площадей, которые все еще носят названия, каким-либо образом связанные с Россией. Также отмечается, что еще больше подобных топонимов осталось в подконтрольных киевскому режиму Харькове, Запорожье, Кривом Роге и многих других населенных пунктах даже в западных регионах Украины, например, в Луцке.