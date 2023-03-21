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Украинский парламент поддержал законопроект о запрете названий, связанных с Россией

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Украинский парламент поддержал законопроект о запрете названий, связанных с Россией

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий проведение "деколонизации топонимов". Согласно принятому закону, на Украине запрещается присваивать населенным пунктам, улицам и географическим объектам названия, каким-либо образом связанные с Россией.


Также на Украине теперь законодательно запрещено присваивать "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие" названия, а также названия, которые символизируют что-либо так или иначе связанное с Россией или ее "выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты или события", а также политических, культурных и военных деятелей, "совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран". Таким образом, под запрет попадают также воины Красной армии, "совершившие военную агрессию" в отношении суверенного Третьего Рейха...

В тексте этого, мягко говоря, неоднозначного закона также присутствует запрет использования имен любых политических деятелей, осуществлявших преследование оппозиционных деятелей и диссидентов за критику "тоталитарного советского и тоталитарного российского режима", что как минимум, несколько странно, учитывая самую жесткую форму тоталитаризма и подавления малейшего инакомыслия на территории современной Украины.

Авторы документа также заявляют, что в настоящее время в украинской столице еще осталось около 90 недопереименованных улиц, переулков и площадей, которые все еще носят названия, каким-либо образом связанные с Россией. Также отмечается, что еще больше подобных топонимов осталось в подконтрольных киевскому режиму Харькове, Запорожье, Кривом Роге и многих других населенных пунктах даже в западных регионах Украины, например, в Луцке.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Андрей Романенко
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18 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:30
    +1
    Сволочи. Это ж сколько потом придётся восстанавливать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:33
      +1
      Украинский парламент поддержал законопроект о запрете названий, связанных с Россией


      Это же сейчас самый важный вопрос для народных депутатов парламента Украины. А именно как напоследок нарубить бабла на смене табличек по всей стране под видом бурной патриотической деятельности по борьбе за спасение страны.А там уже и на Запад можно,где счета в банках,дома, родственники.Ох и не берегут же себя народные депутаты Рады.Работают не покладая рук.На свой карман.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:38
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Это же сейчас самый важный вопрос для народных депутатов парламента Украины. А именно как напоследок нарубить бабла на смене табличек по всей стране.

        Когда бог раздавал мозги, хуторяне растили кабанчиков. request
        1. Комментарий был удален.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:59
          0
          Хватит уже на надеется на какое-то их прояснения.
          Пора уже России свыкнуться с окончательным предательством соседа и вести себя с ним соответствующе. Где можно разъяснять, где нельзя (типа с азовцами и пр.сектором) то по законам военного времени.
          По мне, так чем больше различия тем лучше идентификация.
          Помнится winked в чеченские компании после стрелкотни вылезешь весь чумазый из развалин в грязном камуфляже, а через пять - семь метров видишь таких же чумазых... кричишь им : "Вы кто?" в ответ: "СлЮшай, мИ омонЬ, омонЬ..." и все понятно bully
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:36
    0
    "Киевская улица по городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога !"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: Mavrikiy
      "Киевская улица по городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога !"


      Киев сейчас самый густонаселённый город Украины.
      Итого: в границах подконтрольных Киеву территорий Украины на начало 2023 года - от 23 до 25,5 млн (минус беженцы, естественная убыль и территориальные потери)
      - В границах подконтрольных РФ частей Донбасса и Приазовья на начало 2023 года - от 3,5 до 4 млн (включая 2 - 2,5 млн в "старых" ДНР+ЛНР) - не считая 3 - 3,5 млн беженцев по всей России
      - Для справки: Крым - 2,5 млн (текущий учет Росстата), в т.ч. Севастополь - 0,5 млн


      Крупнейшие города (мои оценки): Киев - от 2,5 до 3 млн (текущий учет - 3 млн, оценка Кабмина - 3,5 млн, отрицательное сальдо беженцев - весной 2022 года оставалось порядка 2 млн); Львов, Одесса, Днепр, Харьков - по 1 млн (Львов - приток внутренне перемещенных, Харьков - отток беженцев, Днепр и Одесса - в рамках заданной точности околонулевой баланс). Порядка или чуть более 0,5 млн - Винница (приток), Запорожье (отток), Кривой Рог, Николаев (баланс). Донецк - ближе к 0,5 млн, чем к миллиону.

      https://sevabashirov.livejournal.com/564131.html
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:39
    -1
    Обидно то,что старое поколение (выросшее в СССР) теперь скривили харю и поют под дутку молодёжи с криками слава шухевичу и бандере! Эти старые предатели вскоре оценят всю иронию своего участия
    am
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:40
    +1
    У нас в Тюмени есть и Киевская и Харьковская улицы. Никому не мешают. tongue
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 17:47
      +1
      Вы на Москву посмотрите! Да что там говорить, это уже агония режима, хотя они ещё много чего могут успеть натворить.
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 17:41
    0
    Ну, дык к своим исконным границам они когда возвращаться собираются? Подарки Хрущева, Сталина, Ленина возвращать? Не для того им землю давали, чтоб там фашисты плодились. Так что вертайте все назад по справедливости.
  6. Станислав_Шишкин
    Станислав_Шишкин Сегодня, 17:43
    0
    Нюхач поручил Шмыгалю разнюхать возможность переименовать Россию в «Московию».
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: Станислав_Шишкин
      Нюхач поручил Шмыгалю разнюхать возможность переименовать Россию в «Московию».


      На то он и Нюхач.Малыш ещё не подрос для зрелого взгляда на мир.
  7. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 17:44
    0
    Интересно, а с Бахмутом они как поступят, ведь именно под этим названием при Иване Грозном была основана крепость впоследствии ставшая городом?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:52
      0
      Так они же и переименовали Артёмовск в Бахмут.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:51
    0
    Борются со всем русским!
    А у нас на сайте разве не тоже самое? 90% комментаторов откровенно издеваются над русским языком! Кажется, что все безграмотные собрались здесь и соревнуются в том, кто гаже напишет, кто больше ошибок сделает! И ведь патриотами себя считают!
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:52
    0
    Смотрите, чо нашёл!!!!!! bully

    И комментарий у меня совсем не короткий, а емкий! И краткость- сестра таланта!
  10. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 17:52
    0
    Нет, хлопцы. Это не просто "нацисты-бандеровцы заставили". Это значит сам народ такой. Не дай Бог снова оказаться с ними в одной стране!
  11. танк66
    танк66 Сегодня, 17:59
    0
    Вообще-то , в таком случАе, им самим себя запрещать надоть winked Ведь ,всем понятно ,что краешек,край,окраина - это граница чего-то большого,основного с прочим пространством...модель - блин -вот тело блина- вот поджаристый хрустящий краешек-а там уже воздух /или сковородка yes Так что украина-это кусочек России прилепленный сбоку. И ежели оне собираются рвать усе пуповины-то,пусть обзовутся ,хрен знает recourse Беконией,Верхней Европией ,Перемогией .нконец laughing