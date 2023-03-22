Выполненное и планы: новые подлодки для ВМФ России

РПКСН "Генералиссимус Суворов" во время вывода из эллинга, декабрь 2021 г.
Российская судостроительная промышленность, несмотря на все сложности и ограничения, успешно продолжает реализацию крупной программы строительства подводных лодок. Ежегодно заказчику в лице военно-морского флота передают несколько кораблей разных типов и классов, и в этом году ожидается сдача еще ряда вымпелов. Подлодки новой постройки пополнят стратегическую и обычную составляющую флота.
Прошлогодние результаты
В настоящее время на отечественных предприятиях ведется серийное строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок четырех типов. Также строятся подводные корабли специального назначения. Промышленность регулярно проводит закладку новых заказов, спускает готовые подлодки на воду и после испытаний передает их заказчику. Так, несколько событий такого рода состоялись в прошлом году.
29 декабря ВМФ принял подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-553 «Генералиссимус Суворов» – уже шестой корабль пр. 955 «Борей» (третий в серии «955А»). В ближайшее время эта подлодка совершит межфлотский переход к месту постоянного базирования на Тихом океане. В тот же день вывели из эллинга и спустили на воду следующий «Борей» под именем «Император Александр III».
Программа строительства многоцелевых атомных подлодок пр. 885М «Ясень» столкнулась с некоторыми трудностями. В конце прошлого года ожидалась сдача четвертого «Ясеня» (третьего в серии «885М»), получившего номер К-571 и имя «Красноярск». Однако испытания корабля затянулись. Его сдачу перенесли на первую половину 2023 г.
Церемония вывода очередного "Борея" - "Император Александр III", декабрь 2022 г.
В соответствии с графиком идет строительство дизель-электрических лодок пр. 636.3 «Варшавянка». 16 ноября заказчику передачи очередной корабль этого типа, Б-588 «Уфа». Это уже четвертая ДЭПЛ новой серии, предназначенной для КТОФ. Как и планировалось, ежегодно достраивается и передается флоту по одной подлодке этого типа.
Одновременно с этим с трудностями по-прежнему сталкивается строительство ДЭПЛ пр. 677 «Лада». В прошлом году планировалось принять в состав флота первую серийную лодку этого типа, Б-586 «Кронштадт». Из-за выявленных недочетов испытания и доработки продолжаются, и сдача корабля перенесена. В то же время, есть поводы для оптимизма. Так, в конце декабря спустили на воду следующий вымпел серии, Б-587 «Великие Луки». Кроме того, в июне состоялась закладка двух следующих заказов – «Вологда» и «Ярославль».
Таким образом, в прошлом году ВМФ в соответствии с планами получил две новые подлодки и теперь готовит их к полноценной эксплуатации и боевому дежурству. Передачу еще двух кораблей, к сожалению, пришлось сдвинуть на несколько месяцев вправо. Эти вымпелы теперь войдут в статистику 2023 г.
Строительство продолжается
Уже известны основные планы судостроительной промышленности и флота на 2023 г. В ближайшие месяцы будут завершены перенесенные с прошлого года заказы, а кроме того, ожидается передача следующих кораблей новой постройки. Как и в прошлые годы, речь идет сразу о нескольких подлодках разных типов.
Многоцелевая АПЛ "Красноярск", июль 2021 г.
По известным данным, РПКСН «Император Александр III», спущенный на воду в декабре, сейчас проходит швартовные испытания. В ближайшие месяцы он выйдет в море для заводских и государственных испытаний, а также выполнит тестовые пуски штатного вооружения. По итогам этих мероприятий, не позднее декабря подлодка будет принята флотом.
Строительство дизель-электрических «Варшавянок» продолжается в полном соответствии с графиком. Весной этого года из эллинга выведут пятый вымпел такого типа для КТОФ. Новая лодка Б-608 «Можайск» до конца года будет достроена и испытана, после чего ее примет заказчик.
В целом, с учетом прошлогодних «долгов», текущий 2023 г. будет одним из самых успешных в современной истории с точки зрения пополнения подводных сил. ВМФ получит один стратегический ракетоносец «Борей», одну многоцелевую АПЛ «Ясень-М», «Варшавянку» и, вероятно, сразу две «Лады». Судя по особенностям текущего строительства и прочих работ, значительные переносы в этом году ожидать не стоит.
Планы на будущее
Одновременно со сдачей готовых кораблей продолжается строительство следующих заказов, планируемых к передаче флоту в обозримом будущем. Кроме того, закладываются следующие корабли, которые будут достроены и переданы заказчику лишь через несколько лет. Текущий 2023 г. не будет исключением – строительство и закладка АПЛ и ДЭПЛ разных типов продолжится.
ДЭПЛ "Уфа", ноябрь 2022 г.
Так, в конце 2021 г. стало известно, что в 2023 г. состоится закладка двух очередных РПКСН «Борей-А». Это будут уже 11-я и 12-я подлодки серии. Точная дата старта строительства и имена кораблей пока не назывались. Учитывая сложившиеся темпы строительства подлодок пр. 955А, можно предполагать, что два заказа завершат уже в начале следующего десятилетия.
В ближайшие годы должна измениться ситуация с многоцелевыми «Ясенями». Пока их сдают нерегулярно и с интервалом в несколько лет. Однако после 2024-25 гг. сдача таких АПЛ должна стать ритмичной и ежегодной. Такие изменения, по всей видимости, начнутся со следующих «Архангельска» и «Перми», уже заложенных и строящихся.
Строительство неатомных «Варшавянок» будет продолжаться. Сейчас в цеху находится лодка «Якутск», последняя в серии для КТОФ. Имеется следующий контракт на четыре ДЭПЛ для Балтийского и Северного флотов. По разным данным, первые две из них, уже получившие имена «Петрозаводск» и «Мурманск», могут быть заложены в 2023 г. Их строительство займет не более 2-3 лет.
Успехи и трудности
Таким образом, подводное кораблестроение продолжает решать поставленные задачи и регулярно передает военно-морскому флоту новые корабли разных типов. За счет такого строительства осуществляется запланированное обновление подводных сил всех основных оперативно-стратегических объединений ВМФ, направленное на сохранение и повышение боеспособности.
"Великие Луки" проекта "Лада", декабрь 2022 г.
Программа модернизации подводных сил сталкивается с объективными ограничениями организационного, технологического, финансового и иного рода. Кроме того, в последние годы в связи с ухудшением международной обстановки возникли новые трудности и потенциальные угрозы, причем в 2022 г. ситуация дополнительно ухудшилась. Возможно, эти процессы тоже могли повлиять на процесс строительства подлодок.
Тем не менее, несмотря на все трудности, в прошлом году заказчику были переданы построенные подлодки. При этом одной из них был ракетный крейсер стратегического назначения, призванный усилить особо важную составляющую ВМФ и вооруженных сил в целом. Сдачу нескольких других кораблей пришлось перенести, но речь идет только о нескольких лишних месяцах, и на этих подлодках вскоре будет поднят флаг.
При всем этом, строительство не останавливается. Закладываются, строятся, спускаются на воду и испытываются новые вымпелы всех основных проектов. Флот сможет получить очередные подлодки уже в этом году, и в следующем 2024-м эти события повторятся, но уже с другими заказами.
Следует отметить, что строительство подлодок, несмотря на все внешние факторы и т.д., достаточно давно стало постоянным и ритмичным процессом. Так, РПКСН пр. 955(А) регулярно закладываются и передаются флоту, хотя строительство и занимает несколько лет. Аналогичным образом выглядит строительство ДЭПЛ пр. 636.3, но такие лодки строятся быстрее. Теперь промышленности необходимо наладить производство АПЛ пр. 885М и неатомных «677», чтобы флот получал их так же регулярно.
Судя по новостям последних лет, все поставленные задачи успешно решаются, хотя достижение желаемых результатов требует немало усилий и времени. Тем не менее, общие тенденции располагают к оптимизму и позволяют уверенно говорить об успешной модернизации и развитии подводных сил.