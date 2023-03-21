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Российский пограничник сбил украинский БПЛА «Валькирия» из автомата

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Российский пограничник сбил украинский БПЛА «Валькирия» из автомата

Беспилотники разного класса стали неотъемлемой частью современных конфликтов, что уже не единожды было доказано в ходе российской СВО на Украине.


Дроны используются для разведки, наведения артиллерии и непосредственно ударов по целям противника. Например, ВС РФ регулярно поражают объекты ВСУ и украинскую энергетическую инфраструктуру беспилотниками-камикадзе «Герань-2».

Что характерно, украинские военные и тероборона часто пытаются сбить вышеупомянутые дроны из стрелкового оружия. Насколько результативны подобные действия у ВСУ – сказать сложно.

В то же время, российскому пограничнику в Брянской области удалось сбить украинский БПЛА «Валькирия» из автомата, о чем пишет ТГ-канал «Военкоры Русской Весны».

В материале говорится, что военному удалось повредить винт дрона, который летел на расстоянии примерно в 600 метров. После меткого попадания беспилотник упал на землю. Сообщается, что БПЛА был без боекомплекта.

Напомним, что дрон «Валькирия» украинского производства способен подниматься на высоту до 2 км и развивать скорость до 108 км/ч (60 км/ч крейсерская). Радиус действия беспилотника составляет около 35 км, а время непрерывного полета – 120 минут.

Стоит добавить, что БПЛА «Валькирия» производится на Украине с 2015 года. При этом со слов разработчика, сбить данный дрон можно только зенитной ракетой.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:41
    +1
    В то же время, российскому пограничнику в Брянской области удалось сбить украинский БПЛА «Валькирия» из автомата

    Благодарность бойцу и значок "Ворошиловский стрелок". good
    А, кстати, есть сейчас аналогичные значки в ВС РФ?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:47
      -1
      Цитата: Теренин
      В то же время, российскому пограничнику в Брянской области удалось сбить украинский БПЛА «Валькирия» из автомата

      Благодарность бойцу и значок "Ворошиловский стрелок". good
      А, кстати, есть сейчас аналогичные значки в ВС РФ?

      пуля-дура...свезло служивому.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 17:58
        0
        Цитата: Аэродромный
        ...свезло служивому.

        Что в интернете хорошо, так это что тут за базар никто никогда не отвечает.
        Сказал "умное" по теме, в которой ни бум-бум и дальше пошел, а вы читайте.
        ___
        Да может этот боец белку в глаз с километра бьет, вы то "Аэродромный" откуда знаете?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:42
    +1
    Ай, красава! Молодец.
    -----------------
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:42
    -2
    При этом со слов разработчика, сбить данный дрон можно только зенитной ракетой.
    Красиво не соврать, дрон не продать. request
    В то же время, российскому пограничнику в Брянской области удалось сбить украинский БПЛА «Валькирия» из автомата,
    Погранц - молодец, но ему должно быть стыдно, ибо
    После меткого попадания беспилотник упал на землю. Сообщается, что БПЛА был без боекомплекта.
    Можно сказать мирную птичку подбил, почти голубя мира. Впрочем, она могла возвращаться за новой порцией бомб. angry Короче, классность подтвердил, орел, а зрение - коршуна. hi да и рука....
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:43
    +1
    Как он его заметил то с 600 метров? Далековато.
  5. sedoj
    sedoj Сегодня, 17:44
    0
    При этом со слов разработчика, сбить данный дрон можно только зенитной ракетой.

    Это были зенитные пули. Если направление движения "земля - воздух", значит зенитные. И не спорьте. laughing
  6. tTшка
    tTшка Сегодня, 17:45
    -1
    Тюю... а есть бабка, которая банкой с томатами владеет лучше, чем наш автоматом laughing

    пЫсЫ: красавчик, пусть и "пальцем в небо", но все-таки good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:55
      0
      На 600 метров и банкой с огурцами? Без катапульты - никак.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:58
      0
      Тюю... а есть бабка, которая банкой с томатами владеет лучше, чем наш автоматом


      Вас не верно информировали.ВСУ скорее всего вывели на испытания Киборга второго поколения на основе разработок первого поколения киборгов,теперь с функцией уничтожения БПЛА при помощи метания подручных средств,а легенда про бабку с банкой помидоров для прикрытия испытаний новейшей разработки.
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:58
    0
    Во время Великой Отечественной тактика пехоты при авианалетах заключалась не только в том чтобы рассредоточиться и лечь, а еще и в том, чтобы лежа вести огонь из винтовок и пулеметов - это могло привести к сбитию фашиста, и уж точно мешало ему бомбить и стрелять.
    Сбить нынешний беспилотник из автомата или РПК - тоже самый дешевый способ его ликвидировать, если огонь ведет отделение, то на расстоянии 600м могут завалить с приличной вероятности. Дело тут, конечно не в меткости, а в суммарной плотности огня и везении.
    Так что, погранец молодец однозначно, потому как вел огонь по цели, ну, а там кому повезет, у того и петух снесет.