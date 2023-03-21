Российский пограничник сбил украинский БПЛА «Валькирия» из автомата

Беспилотники разного класса стали неотъемлемой частью современных конфликтов, что уже не единожды было доказано в ходе российской СВО на Украине.
Дроны используются для разведки, наведения артиллерии и непосредственно ударов по целям противника. Например, ВС РФ регулярно поражают объекты ВСУ и украинскую энергетическую инфраструктуру беспилотниками-камикадзе «Герань-2».
Что характерно, украинские военные и тероборона часто пытаются сбить вышеупомянутые дроны из стрелкового оружия. Насколько результативны подобные действия у ВСУ – сказать сложно.
В то же время, российскому пограничнику в Брянской области удалось сбить украинский БПЛА «Валькирия» из автомата, о чем пишет ТГ-канал «Военкоры Русской Весны».
В материале говорится, что военному удалось повредить винт дрона, который летел на расстоянии примерно в 600 метров. После меткого попадания беспилотник упал на землю. Сообщается, что БПЛА был без боекомплекта.
Напомним, что дрон «Валькирия» украинского производства способен подниматься на высоту до 2 км и развивать скорость до 108 км/ч (60 км/ч крейсерская). Радиус действия беспилотника составляет около 35 км, а время непрерывного полета – 120 минут.
Стоит добавить, что БПЛА «Валькирия» производится на Украине с 2015 года. При этом со слов разработчика, сбить данный дрон можно только зенитной ракетой.