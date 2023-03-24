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В Китае не могут определиться, сворачивать ли угольную энергетику или пока идти по пути её развития

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В Китае не могут определиться, сворачивать ли угольную энергетику или пока идти по пути её развития

В последние годы Китай предпринимает планомерные шаги по увеличению передовой добычи угля, чтобы обеспечить достаточное электроснабжение в часы пик и экстремальные погодные условия, стремясь к тому, чтобы уголь играл более важную роль в качестве аварийного резервного источника питания, поскольку страна находится на пути к пику выбросов углерода. Об этом заявил Линь Боцян, глава Китайского института исследований энергетической политики Сямэньского университета. При этом в Китае считают, что всё же от теплоэнергетики на угольной основе нужно отказываться.


Поскольку многие малые угольные электростанции страны, построенные в прошлом веке, устарели и стали очень энергоемкими, необходимо заменить их агрегатами с более высоким уровнем безопасности и эффективности. Однако процесс вывода также должен быть приоритетным. Если местное тепло- и электроснабжение какое-то время не может удовлетворить спрос, то его следует на некоторое время отложить.

— сказал Линь.

Правительство заявило, что продолжит укреплять основную вспомогательную роль угля и предпримет шаги для увеличения передовой добычи угля, одновременно работая над ускорением разработки новых энергетических систем для поддержки перехода страны к «зеленому» производству.

То есть, в Китае пока сами не могут определиться: начинать ли сворачивать угольную энергетику или всё же развивать её, делая электроэнергию доступной.

В 2023 году увеличение мощностей на угольных электростанциях не будет самым большим увеличением мощности в Китае, поскольку в этом году также будет наблюдаться значительный рост мощностей солнечной и ветровой энергии.

- сказал Луо Цзуосянь, глава отдела разведки и исследований в Исследовательском институте экономики и развития Sinopec.

В последнем отчете о работе правительства, обнародованном в ходе двух сессий, подчеркивается, что уголь в прошлом году продолжал играть свою роль в качестве основного источника энергии в Китае.

В сообщении говорится, что для дальнейшей поддержки предприятий электроэнергетики и теплоснабжения в целях обеспечения надежного энергоснабжения были введены передовые угольные мощности.
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2 комментария
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 09:35
    +1
    Китайцам по любому надо завязывать с угольно энергетикой. Грязновато все-же. Так что если будет много дешевого газа, то уголь и не нужен.
    Кроме того, если посмотреть на программу развития атомной энергетики, то к 2050 году у Китая будет море электричества, можно уголь и прикрыть безболезненно.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:41
    0
    Консервация карман не тянет, если что - можно быстро развернуть