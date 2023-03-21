Генсек НАТО заявил, что Финляндия станет членом альянса до президентских выборов в Турции

Финляндия станет членом военного блока НАТО до 14 мая - даты, на которую назначено проведение президентских выборов в Турции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, он получил заверения, что венгерский парламент ратифицирует протокол, предусматривающий вступление в альянс Финляндии в ближайшее время. Также генсек НАТО уверен, что турецкие парламентарии сделают это до предстоящих президентских выборов в стране. Исходя из этого, Столтенберг ожидает, что Финляндия станет очередным членом блока НАТО до проведения в Турции выборов главы государства.Что касается Швеции, вступление которой в НАТО, по мнению Столтенберга является приоритетным, генсек военного блока не смог назвать какие-либо конкретные сроки.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что голосование в парламенте республики, на котором будет рассмотрен документ, предусматривающий ратификацию членства Финляндии в НАТО может состояться до даты проведения в стране президентских выборов, которые запланированы на 14 мая.По словам турецкого президента, власти Финляндии предприняли ряд "искренних и конкретных шагов", направленных на устранение обеспокоенности турецких властей, касающихся сферы безопасности. По словам Эрдогана, Турция поддерживает заявленную руководством НАТО политику открытых дверей.Таким образом, правительство Турции намерено до проведения президентских выборов одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.