Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек НАТО заявил, что Финляндия станет членом альянса до президентских выборов в Турции

15
Генсек НАТО заявил, что Финляндия станет членом альянса до президентских выборов в Турции

Финляндия станет членом военного блока НАТО до 14 мая - даты, на которую назначено проведение президентских выборов в Турции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.


По словам Столтенберга, он получил заверения, что венгерский парламент ратифицирует протокол, предусматривающий вступление в альянс Финляндии в ближайшее время. Также генсек НАТО уверен, что турецкие парламентарии сделают это до предстоящих президентских выборов в стране. Исходя из этого, Столтенберг ожидает, что Финляндия станет очередным членом блока НАТО до проведения в Турции выборов главы государства.

Что касается Швеции, вступление которой в НАТО, по мнению Столтенберга является приоритетным, генсек военного блока не смог назвать какие-либо конкретные сроки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что голосование в парламенте республики, на котором будет рассмотрен документ, предусматривающий ратификацию членства Финляндии в НАТО может состояться до даты проведения в стране президентских выборов, которые запланированы на 14 мая.

По словам турецкого президента, власти Финляндии предприняли ряд "искренних и конкретных шагов", направленных на устранение обеспокоенности турецких властей, касающихся сферы безопасности. По словам Эрдогана, Турция поддерживает заявленную руководством НАТО политику открытых дверей.

Таким образом, правительство Турции намерено до проведения президентских выборов одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:17
    -1
    Неужели фины хотят участи окраины?! Ничему не учит чужой опыт. Обязательно нужны собственные шишки
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:20
      -1
      По финам вот что думаю.Участь окраины их конечно не ждет.Да,они втянуты в это натовское дерьмо.Но это не значит,что они решат уничтожить часть своего населения,решившего ,что со страной происходит что то не то hi
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 18:29
        -1
        А во вторую мировую фины почему примкнули к Германии ? Тоже ведь не хотели уничтожения, просто как шакалы примкнули как им казалось к сильному и захотели поучаствовать в разделе СССР. Вот и сейчас здравого объяснения зачем это НАТО им нет, видимо хотят уже Россию уничтожить и прибрать что получится, та же Карелия им снится.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:41
          -1
          Вопрос то в чем?Читаем внимательно.."фины хотят участи окраины?!"..Что произошло на вна Вам наверняка известно.И к ситуации в чухонии это не имеет ни малейшего отношения.А фины не во время второй мировой примкнули,а во время Великой Отечественной..Ну,обиженные были за Выборг..И да,они быстро переобулись,в отличие от тех же венгров..
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:04
            -1
            Предлагаю расслабиться на 3 минутки:

            И ведь даже церкви в видео почти все наши и с православными крестами.
            Жили бы и жили в нормальном соседстве.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:04
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Но это не значит,что они решат уничтожить часть своего населения,решившего ,что со страной происходит что то не то

        Народ думает, что за них думает правительство, что на войну их за США не пошлют, что он как жили так и будут жить, да еще под крылом у "курицы матки". А вот о последствиях никто не думает, да еще когда им мозг промоют. Я по местным это вижу каждый день.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:24
      -1
      А у меня другой вопрос может цари на Руси были не глупее коммунистов раздавших свободу окраинным землям России: Польше и Финляндии ? Была единая территория Державы, все наши сегодняшние беды после того как страну поделили по национальному признаку, местные баи и феодалы захотели самостоятельности и уничтожили государство, теперь бывшие национальные окраины вымещают зло на России am
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:00
        -1
        Цитата: Silver99
        теперь бывшие национальные окраины вымещают зло на России

        Да вымещают зло, но не то зло которое он имели на СССР. После развала Союза, власть захватила вновь созданная туземная элита, завистливая жадная, которая ограбила все нажитое народом, а народ оказался в полной нищете. Но элита это видела и сделала все чтобы обвинить во всех бедах "большого брата" и за 30 лет она в этом преуспела. В то время связавшись с западом, все ископаемые, земли т.д. перешли в руки западных компаний. Сейчас многие из тех "семей" и кланов преспокойно живут за рубежом и санкций против них нет никаких, теперь новая элита строит свою новую жизнь.
        И итог всего этого таков, что народ остался "на бобах" и обозленный, но не на свою элиту, а на "старшего брата", брат рядом, а элита далеко на западе. И выхода из этой ситуации нет, во первых кормить их никто не будет, да и России они такие не нужны - голодные и злые ( вы сами видите какой настрой у гастеров работающих в России), да и местные "князьки" повязаны западом, по рукам и ногам. Революции и майданы приводят только к замене одной туземное и продажной элиты на другую. Пример Украины где за 30 лет 6 президентов и один другого "стоят", все как из инкубатора.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:34
      +2
      Цитата: Аргон
      Неужели фины хотят участи окраины?! Ничему не учит чужой опыт.

      Ну нравится это финнам. Такое уже было в 1941 году. Добрый был товарищ Сталин в 1944 году, очень добрый.
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:37
      +2
      Цитата: Аргон
      Неужели фины хотят участи окраины?! Ничему не учит чужой опыт. Обязательно нужны собственные шишки

      Участи Украины никто не хочет, но настанет тот день, когда обратной дороги у финов не будет.
    5. Canecat
      Canecat Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: Аргон
      Неужели фины хотят участи окраины?!

      Скорее вопрос в Эдике... похоже у Штатов есть пару козырей против, и они намерены их использовать. А это говорит о том, что Украину они уже списали...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:32
    +2
    Похоже, что Эрдоган решил дать добро Финляндии как раз из-за предстоящих выборов - хочет не злить Вашингтон в надежде, что тот не станет препятствовать его переизбранию.
  3. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 18:40
    0
    Финны как и вся остальная Европа и Скандинавия, сами увы ничего не решают. Поэтому, если "партнер" сказал в НАТО, то значит в НАТО. Конечно под видом непреодолимого желания туда, самих финнов belay Ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы финны свое мнение имели, вот это было бы необычно. А так.... все как всегда.
  4. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 19:12
    -1
    нам похрену если ядерный могильник увеличится на 3 процента.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:23
    0
    Да некто и не сомневается что финнов буквально впихнут в нато, ибо они с нами граничат. А вот всяких шведов могут и помурыжить, у них границы нет.