Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющий сотрудникам СБУ право осуществлять контроль за передвижением пассажиров в транспорте. Эти меры будут распространяться как для внутренних, так и для международных рейсов.Отныне так называемый антитеррористический центр, функционирующий при Службе безопасности Украины, сможет запрашивать от предприятий, оказывающих транспортные услуги, всю необходимую ему информацию касательно пассажиров и даже самого персонала. Что касается международных рейсов, то перевозчик также будет обязан предоставлять силовикам информацию о пассажирах.После получения спецслужбой всех необходимых ей сведений, они будут передаваться внешним партнёрам с тем, чтобы любые попытки перемещения лиц причастных к осуществлению террористической деятельности были пресечены.Как отметил небезызвестный нардеп Алексей Гончаренко, данный документ был разработан с целью выполнения положений европейской конвенции о предотвращении терроризма. Как террористический киевский режим может выполнять антитеррористические конвенции - вопрос открытый...Напомним, что недавно Государственное бюро Украины (ГБР) завершило расследование ранее возбуждённого уголовного дела в отношении бывшего главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина, которому предъявлено обвинения в госизмене. По версии следствия, ещё до начала спецоперации, он якобы знал о том, что вероятность «вторжения» России на Украину довольна высока, но вместо того чтобы предпринять соответствующие меры, занимался «саботажем». Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.