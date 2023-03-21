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Парламент Украины принял закон, предоставляющий сотрудникам СБУ право осуществлять контроль за передвижением пассажиров в транспорте

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Парламент Украины принял закон, предоставляющий сотрудникам СБУ право осуществлять контроль за передвижением пассажиров в транспорте

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющий сотрудникам СБУ право осуществлять контроль за передвижением пассажиров в транспорте. Эти меры будут распространяться как для внутренних, так и для международных рейсов.


Отныне так называемый антитеррористический центр, функционирующий при Службе безопасности Украины, сможет запрашивать от предприятий, оказывающих транспортные услуги, всю необходимую ему информацию касательно пассажиров и даже самого персонала. Что касается международных рейсов, то перевозчик также будет обязан предоставлять силовикам информацию о пассажирах.

После получения спецслужбой всех необходимых ей сведений, они будут передаваться внешним партнёрам с тем, чтобы любые попытки перемещения лиц причастных к осуществлению террористической деятельности были пресечены.

Как отметил небезызвестный нардеп Алексей Гончаренко, данный документ был разработан с целью выполнения положений европейской конвенции о предотвращении терроризма. Как террористический киевский режим может выполнять антитеррористические конвенции - вопрос открытый...

Напомним, что недавно Государственное бюро Украины (ГБР) завершило расследование ранее возбуждённого уголовного дела в отношении бывшего главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина, которому предъявлено обвинения в госизмене. По версии следствия, ещё до начала спецоперации, он якобы знал о том, что вероятность «вторжения» России на Украину довольна высока, но вместо того чтобы предпринять соответствующие меры, занимался «саботажем». Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
Автор:
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4 комментария
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 21:26
    +1
    Ааааа... Совсем уклонистов зажали. Теперь до границы по шпалам пешком шлёпать.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:37
    0
    Контролёры с погонами?
    Кто проезд не оплатил, того наказать?
    Как в прошлом, в центре Европы?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: Fangaro
      Кто проез не оплатил, того наказать?

      Зачем сразу наказать? Каска, автомат, окоп.... laughing
  3. seamen2
    seamen2 Сегодня, 22:32
    0
    интересно декоммунизация происходит. создают нквд. предлагают создать фильтрационные лагеря. и при этом Сталина проклинают.
    *вы не понимаете. это другое*