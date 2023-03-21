Представитель Белого дома Кирби: Власти США прорабатывают несколько вариантов ускорения поставок танков Abrams Киеву

Украина может получить американские танки Abrams быстрее, чем было объявлено раньше. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Вашингтоне прорабатывают несколько вариантов, при которых поставка танков на Украину произойдет раньше названных до этого сроков. Что намерены предпринять в Белом доме, Кирби не пояснил, но подчеркнул, что некоторые изменения в процесс уже готовятся. Ранее сообщалось, что отправка состоится не ранее конца этого года.
Мы работаем над этим (...) Есть некоторые изменения, которые мы можем внести в процесс, чтобы ускорить его
- ответил Кирби на вопрос очередного журналиста, заданный в отношении поставки танков на Украину.
О том, что в Пентагоне еще не принято окончательное решение о сроках передачи танков Киеву, сообщало еще в феврале этого года издание Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепа. По его словам, США до сих пор не решили, какие танки отправлять на Украину - новые, которые еще необходимо будет произвести, или старые, находящиеся на хранении. Изначальный вариант предусматривал производство 31 танка M1A2 Abrams в рамках нового контракта и после освобождения производственных мощностей. Но это означает большую задержку. Вариант с передачей старых танков более быстрый, хотя их тоже будет необходимо подремонтировать.
По имеющимся данным, Пентагон рассматривает вариант комбинированной поставки, в которой половина танков будет новой, а другая - "не очень". Такой шаг потенциально ускорит поставку танков Киеву.
Между тем обучение украинских танкистов на американских танках Abrams идет во всю, в Киеве надеются, что техника поступит в течение лета, но никак не до конца года. Зеленский ранее заявил, что в августе "уже будет поздно".