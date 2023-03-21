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Представитель Белого дома Кирби: Власти США прорабатывают несколько вариантов ускорения поставок танков Abrams Киеву

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Представитель Белого дома Кирби: Власти США прорабатывают несколько вариантов ускорения поставок танков Abrams Киеву

Украина может получить американские танки Abrams быстрее, чем было объявлено раньше. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


В Вашингтоне прорабатывают несколько вариантов, при которых поставка танков на Украину произойдет раньше названных до этого сроков. Что намерены предпринять в Белом доме, Кирби не пояснил, но подчеркнул, что некоторые изменения в процесс уже готовятся. Ранее сообщалось, что отправка состоится не ранее конца этого года.

Мы работаем над этим (...) Есть некоторые изменения, которые мы можем внести в процесс, чтобы ускорить его

- ответил Кирби на вопрос очередного журналиста, заданный в отношении поставки танков на Украину.

О том, что в Пентагоне еще не принято окончательное решение о сроках передачи танков Киеву, сообщало еще в феврале этого года издание Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепа. По его словам, США до сих пор не решили, какие танки отправлять на Украину - новые, которые еще необходимо будет произвести, или старые, находящиеся на хранении. Изначальный вариант предусматривал производство 31 танка M1A2 Abrams в рамках нового контракта и после освобождения производственных мощностей. Но это означает большую задержку. Вариант с передачей старых танков более быстрый, хотя их тоже будет необходимо подремонтировать.

По имеющимся данным, Пентагон рассматривает вариант комбинированной поставки, в которой половина танков будет новой, а другая - "не очень". Такой шаг потенциально ускорит поставку танков Киеву.

Между тем обучение украинских танкистов на американских танках Abrams идет во всю, в Киеве надеются, что техника поступит в течение лета, но никак не до конца года. Зеленский ранее заявил, что в августе "уже будет поздно".
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:24
    -4
    Им надо упростить конструкцию,ввести изменения в технологию производства броневой стали.Эти танки же не предназначаются для использования лицами с бесценной англосаксонской кровью..Ну,или частично представителями BLM...
  2. B44
    B44 Сегодня, 18:24
    +1
    Вы видите, как работает их дезинформация, сначала они объявляют, что есть трудности, что это невозможно сделать, что, может быть, в следующем году, что всего несколько штук. Гирикин пишет, что на Украине уже сотня Леопардов и перед наступлением прибудут Абрамсы. Все по заранее намеченному плану, а наши власти ничего не видят, потому что у них глаза с мылом.
  3. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 18:25
    0
    у них украина в чикаго есть, а Kief в северной дакоте и с логистикой так проще и на москву можно отправить, в айдахо
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 18:46
      0
      Зато какой классный логотип для Киева древние украинцы выдумали!
      Описаться можно!
      Только не думайте неприлично.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:35
    -2
    "Зеленский ранее заявил, что в августе "уже будет поздно".

    Фюрер что-то знает? Чего это вдруг после августа танки не понадобятся? what
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:44
    0
    НАТО готовит новое танковое сражение под Прохоровкой на Курской дуге?
    Снова сойдутся танки с крестами с той стороны и танки со звёздами с нашей?
    Ущипните меня - это deja vu!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:54
    -1
    Ну давайте так, "Северные потоки" "Неизвестно кто взорвал", корабли с танками " Неизвестно кто утопил".
    Да - интернет это зло, вот нашёлся бы неизвестно кто, кто бы кабели почикал, пока спутникового нет
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:13
      -1
      Всё американский бобик сдох ,сейчас такая истерия на западе начнётся. wassat У нас КНР полное взаимопонимание и доверие.Путин мужчина классно ответил англии,о поставках противотанковых снарядов с ураном.Обращение не к Англии ,а к всему НАТО.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:01
    +1
    Запад на Украине решил дать нам решающую битву ,чтобы не перейти единственую красную линию- прямое боестолкновение стран НАТО и России,с выносом. в пепел не городов, а государств.У них единственная возможность предотвратить это ,победить на Украине.Размечтались!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:06
    0
    Украина может получить американские танки Abrams быстрее, чем было объявлено раньше. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
    . Дровишки в костёр они подбрасывают не перестают...
  9. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:21
    0
    Чтобы заменить пакеты с урановой бронёй на обычную нужно время, так что скорее всего поставят третьи страны, а США потом им компенсирует поставки новыми танками.