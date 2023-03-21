Военное обозрение
Войти Регистрация

Евразийский союз участников перевозок опроверг заявления о якобы блокировке Турцией транзита санкционных товаров в Россию

7
Евразийский союз участников перевозок опроверг заявления о якобы блокировке Турцией транзита санкционных товаров в Россию

Евразийский союз компаний-участников перевозок грузов по железной дороге комментирует заявления о том, что Турция «запретила транзит ряда товаров в Россию через свою территорию». Напомним, что заявления о запрете транзита товаров, которые оказались в санкционных списках, стали распространяться через различные медиа. Это вызвало бурный восторг в украинском сегменте социальных сетей.

В упомянутой в самом начале материала организации опровергли публикации о том, что Анкара запретила «санкционный транзит» в Российскую Федерацию. Указано на то, что в системе обработки данных о железнодорожных грузоперевозках произошёл сбой на фоне обновления самой системы. Сообщается, что никаких ограничений турецкая сторона в отношении транзитных грузов не вводила. Когда сбой был устранён, всё вернулось к обычному формату обслуживания.

В связи с этим можно вспомнить заявления секретаря российского Совбеза о том, что противники России готовятся к проведению масштабных кампаний по дезинформации, распространению заведомо ложных сведений, кибератак – с целью так или иначе повлиять на информационный фон внутри России, вызвав нервозность, панику. К сожалению, есть и те, кто готов безоговорочно поверить вбросам иностранных СМИ – так, как излишне доверчивые люди верят звонкам от «службы безопасности банка» с предложением «перевести средства на безопасный счёт».

Западные спецслужбы явно недовольны тем фактом, что уровень торгово-экономического партнёрства между Россией и Турцией в последние годы значительно возрос как и товарооборот между странами. Ещё большее раздражение у них вызывает то, что Анкара не поддерживает антироссийские санкционные меры.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:09
    -1
    Евразийский союз участников перевозок опроверг заявления о якобы блокировке Турцией транзита санкционных товаров в Россию
    . Торговля это "святое"... всем нужны бабки, а как и за что, это дело вторичное.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:13
      -1
      Ну да. Особенно меня интересуют налоги в РФ. Налог на транспорт самый адекватный налог.... laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:02
        -1
        Вы назовите хоть одну страну, где население признает НАЛОГИ АДЕКВАТНЫМИ???
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:15
    +1
    Турки блокируют транзит из США и Канады в Россию.Но это опять же из сообщений СМИ.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:23
      0
      Есть два путя в этом вопросе ,ввести строжайшую цензуру в этом вопросе ,сразу закрытие сми, руководителям СМИ пожизненно запрет на приближение к СМИ НА 100 метров.,или штрафовую систему ,перепечатал враньё штраф 1 миллион рублей .На сколько помню все радиоприёмники во время Великой Отечественной Войны были конфискованы..
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 19:42
        0
        Бред не несите, а тогда как слушать сводки?
        Вот немцы, теперь да, конфисковыаали что бы информацию не получали.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:41
    0
    Так наши СМИ это и распространяют, не пора ли журнашлюшек почикать?