Евразийский союз участников перевозок опроверг заявления о якобы блокировке Турцией транзита санкционных товаров в Россию

Евразийский союз компаний-участников перевозок грузов по железной дороге комментирует заявления о том, что Турция «запретила транзит ряда товаров в Россию через свою территорию». Напомним, что заявления о запрете транзита товаров, которые оказались в санкционных списках, стали распространяться через различные медиа. Это вызвало бурный восторг в украинском сегменте социальных сетей.В упомянутой в самом начале материала организации опровергли публикации о том, что Анкара запретила «санкционный транзит» в Российскую Федерацию. Указано на то, что в системе обработки данных о железнодорожных грузоперевозках произошёл сбой на фоне обновления самой системы. Сообщается, что никаких ограничений турецкая сторона в отношении транзитных грузов не вводила. Когда сбой был устранён, всё вернулось к обычному формату обслуживания.В связи с этим можно вспомнить заявления секретаря российского Совбеза о том, что противники России готовятся к проведению масштабных кампаний по дезинформации, распространению заведомо ложных сведений, кибератак – с целью так или иначе повлиять на информационный фон внутри России, вызвав нервозность, панику. К сожалению, есть и те, кто готов безоговорочно поверить вбросам иностранных СМИ – так, как излишне доверчивые люди верят звонкам от «службы безопасности банка» с предложением «перевести средства на безопасный счёт».Западные спецслужбы явно недовольны тем фактом, что уровень торгово-экономического партнёрства между Россией и Турцией в последние годы значительно возрос как и товарооборот между странами. Ещё большее раздражение у них вызывает то, что Анкара не поддерживает антироссийские санкционные меры.