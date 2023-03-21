Президент и министр обороны РФ отреагировали на готовность Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном

И таких ступенек остаётся всё меньше.

Россия будет вынуждена реагировать, если Запад начинает применять против нас оружие с ядерным компонентом.

Власти России прокомментировали заявление замминистра обороны Британии Аннабель Голди о том, что Украине Лондон поставит боеприпасы с обеднённым ураном. Напомним, что такого рода боеприпасы натовские войска уже использовали – в Ираке и Югославии.Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявление британской чиновницы, заявил о том, что это очередная ступень со стороны стран Запада по эскалации конфликта.Глава Минобороны России:Прокомментировал фактическую угрозу со стороны Британии и российский президент. По словам Владимира Путина, «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле».Владимир Путин после проведения переговоров с председателем КНР:О том, как именно будет реагировать, глава государства говорить не стал.Ранее было отмечено, что Россия расценит применение против российских войск снарядов с обеднённым ураном как применение «грязной бомбы». После применения снарядов с обеднённым ураном тяжёлый металл загрязняет окружающую среду, оказывая негативное влияние на здоровье человека. Особая опасность состоит во вдыхании пыли, образующейся после разрыва таких боеприпасов.