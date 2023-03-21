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Президент и министр обороны РФ отреагировали на готовность Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном

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Президент и министр обороны РФ отреагировали на готовность Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном

Власти России прокомментировали заявление замминистра обороны Британии Аннабель Голди о том, что Украине Лондон поставит боеприпасы с обеднённым ураном. Напомним, что такого рода боеприпасы натовские войска уже использовали – в Ираке и Югославии.


Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявление британской чиновницы, заявил о том, что это очередная ступень со стороны стран Запада по эскалации конфликта.

Глава Минобороны России:

И таких ступенек остаётся всё меньше.

Прокомментировал фактическую угрозу со стороны Британии и российский президент. По словам Владимира Путина, «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле».

Владимир Путин после проведения переговоров с председателем КНР:

Россия будет вынуждена реагировать, если Запад начинает применять против нас оружие с ядерным компонентом.

О том, как именно будет реагировать, глава государства говорить не стал.

Ранее было отмечено, что Россия расценит применение против российских войск снарядов с обеднённым ураном как применение «грязной бомбы». После применения снарядов с обеднённым ураном тяжёлый металл загрязняет окружающую среду, оказывая негативное влияние на здоровье человека. Особая опасность состоит во вдыхании пыли, образующейся после разрыва таких боеприпасов.
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40 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:27
    +7
    Вот и дождались, ну вот и дорисовались, если не свистешь.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:42
      +14
      ну вот и дорисовались, если не свистешь

      Очередную красную линию нарисуют как было уже не раз? Ведь мы ещё не начинали.
      1. sak1969
        sak1969 Сегодня, 19:49
        -7
        Очередную красную линию нарисуют как было уже не раз? Ведь мы ещё не начинали.

        А теперь как начинать то !? В Гаагу то ой как не хочется.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 19:58
          +2
          А теперь как начинать то !? В Гаагу то ой как не хочется

          Главное чем начать? А про Гагу это всё туфта для поднятия боевого духа как-лов.
        2. Lako
          Lako Сегодня, 20:03
          -1
          Подтяни шаровары. Мозг как на ладони.
  2. Klaus8691
    Klaus8691 Сегодня, 19:28
    +15
    Красные линии уже закончились, перешли к ступенькам. От ступенек куда пойдем?!
    1. PN
      PN Сегодня, 19:43
      +8
      Перейдём на беличье колесо. В одну сторону покрутим, потом в другую.
  3. Гималайский
    Гималайский Сегодня, 19:28
    +14
    Ответим продлением Зерновой сделки !
  4. al3x
    al3x Сегодня, 19:29
    +8
    А вот надо было на пальцах объяснить, как будем действовать. Обывателю это тоже хочется знать, какой будет дан ответ. А то опять какие то непонятные разглагольствования про заканчивающиеся ступеньки. Линии кончились, теперь начались ступеньки? Что потом, коридор невозврата? Давайте уже конкретизировать хоть как то.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:45
      -1
      А вот надо было на пальцах объяснить, как будем действовать.

      100% согласен с вами. Нужно просто сказать что каклостан перестанет существовать , и ну его эти базары про братский народ.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:01
      +1
      А что Вы предлагаете? На усиленные бомбардировки Украины Западу будет абсолютно наплевать: его это не заденет. НАТО-США нигде не воюет, куда можно было бы подбросить оружия, чтоб им там веселее стало. Из всех ответов, который их хоть как-то затронет, остаётся удар по НАТО и Штатам. Но этого не хотим ни я, ни Вы, ни президент, ни один нормальный человек на планете.
      Что делать-то?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:01
      0
      Цитата: al3x
      Линии кончились, теперь начались ступеньки?

      Линии и ступеньки закончились, осталась линия фронта, идет война, война на выживание, кто победит, тот выживет.
    4. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 20:13
      0
      Хотели сказать, что факт поставки, означает исчезновение островов под именем мелкобритания, а сказали, что ... сказали.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:29
    +7
    Ладно.Расценим как применение"грязной бомбы"..Дальше что?Это все "отреагирование"на применение?Просто все эти разноцветные линии в последнее время ни к чему не приводили
    1. Луенков
      Луенков Сегодня, 20:16
      0
      Это применение ядерного оружия.. Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
  6. Эдик
    Эдик Сегодня, 19:30
    +1
    Я думаю это уже очень серьёзно и скоро мы начнём меряться у кого ракета длиннее!
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:31
    +4
    Хм... я бы понял если бы он заявил, что это последняя ступенька, а после этого срыв. Но видимо у нашего руководства в самом деле еще много ступенек.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 19:31
    +4
    И таких ступенек остаётся всё меньше.

    Но их ещё предостаточно как я понимаю.Чем больше наворованного и чем больше родни, жен,любовниц и недвиги в странах НАТО тем ступень все длиннее и длиннее.Так как Паркетный любит все самое роскошное то и лестница с этими ступенями до небес hi
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 19:34
      +5
      Как и ширины красных линий))) Выгнать всех к чертовой бабушке из правительства и думы у кого хоть иголка за кордоном имеется, а иначе нам удачи не видать.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 20:07
        0
        Цитата: Klaus8691
        Как и ширины красных линий))) Выгнать всех к чертовой бабушке из правительства и думы у кого хоть иголка за кордоном имеется, а иначе нам удачи не видать.

        А также "иностранных" жен,детей,тещ и пр. родственников.Здорово "очистится" круги элиты,почти поголовно. wassat
  9. Amper
    Amper Сегодня, 19:32
    +12
    Красные линии кончились, карандаш сточился, начались ступеньки belay Ступеньки вверх по лестнице ведущей вниз. Все ответы предсказуемы, слышали не раз. recourse Уныло, безнадега какая-то с хенералитетом...
  10. СерАп
    СерАп Сегодня, 19:34
    -4
    Американцы отговорят британцев. Вот увидите.
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 19:41
      +5
      ы сами поставят к бредли такие же снаряды в тихушу. А лично для меня эти два игрока ниже плинтуса, особенно в погонах. Сказал, держи слово.
      1. Луенков
        Луенков Сегодня, 20:14
        0
        [quote][/quote]сами поставят к бредли такие же снаряды в тихушу.[quote] [quote][/quote]применят уран и будут молчать, и + обвинят Россию в фейке.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:35
    +2
    А всё равно - ступени, красные линии.... Бла-бла - у озобоченных.
    Нет бы сказать, поставка боеприпасов с ураном мы считаем как элемент ядерного оружия, поэтому мы ответим тем что у нас есть и пофиг на пропорции.
    1. СерАп
      СерАп Сегодня, 19:37
      0
      Говорили еще в январе, что их применение будет расцениваться как применение тактического ядерного оружия.
    2. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 19:37
      +4
      Ну а как же домик где то там или детишки опять же на чужбине?!
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:46
    -2
    Цитата: Klaus8691
    Как и ширины красных линий))) Выгнать всех к чертовой бабушке из правительства и думы у кого хоть иголка за кордоном имеется, а иначе нам удачи не видать.

    Красные линии не устали мусолить? Может у вас действенный рецепт имеется? Ну чтобы не как бабушки на скамейке от нехрен делать. 146-миллионная Россия противостоит миллиардному коллективному Западу. Поэтому приходится все шаги выверять.
    1. Луенков
      Луенков Сегодня, 20:11
      0
      .
      [/quote]146-миллионная Россия противостоит миллиардному коллективному Западу. Поэтому приходится все шаги выверять.[quote]
      Здесь важнее будет наличие территории. Скученность населения запада ободётся дорого.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:50
    -5
    Шойгу как и положено военному соблюдал субординацию,оставив Главнокомандуещему место для маневра.Путин ВВ как и положено Президенту ,сначала думает о народе России.Т,ретью мировую можно начать и после приземлении Си Цзиньпина в Пекине,это легко.А вот победить запад ,без применения СЯС,на одном его страхе это надо постараться.В Белом доме паника ,в се пинают, разведки США ,идиоты ,сколько рвзвёрнутых боеголовок всех стратегических типов ,у России ,КНР и КНДР.К чёрту эту Англию с Францией ,этих уже ровняли не один раз,они привыкшие.А в этот раз прилетит все к нам ,неужели с процентами придётся расплачиваться за все мировые войны .Блинкин не путайся пол ногами,вон хлабыстни и иди спать у "старика " на груди.Два текста будет готово завтра .Один идиотскопатриотический ,второй о нашей капитуляции.С бодуна не перепутай.
  14. Киберзавр
    Киберзавр Сегодня, 20:00
    +2
    Что если эти снаряды случайно взорвутся на этапе доставки на территории Великобритании или ЕС?
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 20:07
      0
      Не взорвутся
      _____________________
  15. Луенков
    Луенков Сегодня, 20:07
    +1
    Так это применение ядерного оружия на территории СССР. Чем ответим по острову?
    1. Комментарий был удален.
  16. igorra
    igorra Сегодня, 20:10
    0
    Красные линии закончились, начались ступеньки, потом что, количество лампочек на пути к свету в конце тоннеля? Вроде наш гарант из комитета, а там умели работать по всяким подлянкам нехорошим еврочеловекам, да и не только евро.
  17. Million
    Million Сегодня, 20:11
    +1
    О том, как именно будет реагировать, глава государства говорить не стал.

    Огорчится скорее всего.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:12
    0
    Россия будет вынуждена реагировать, если Запад начинает применять против нас оружие с ядерным компонентом.
    . Вопрос... а хорошо подумал, прежде чем такое заявлять/обещать? Если подсказал кто, гнать такого подсказчика надо, вон и побыстрее.
  19. фа2998
    фа2998 Сегодня, 20:13
    0
    Цитата: Tagan
    146-миллионная Россия противостоит миллиардному коллективному Западу. Поэтому приходится все шаги выверять.

    А когда начинали со 146 млн.войну против Украины со 45 млн.об этом не думали?Думали моментально,никто не среагируют?Тогда "наверху" плохие аналитики! no
  20. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 20:15
    0
    По словам Владимира Путина, «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле».

    Поразительно! Кто бы мог подумать после года СВО!
    Россия будет вынуждена реагировать, если Запад начинает применять против нас оружие с ядерным компонентом.

    Так глубоко Россия никогда не озабочивалась - абсолютный мировой рекорд глубины озабоченности.
  21. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 20:16
    0
    Наш солнцеликий, научился у Горбочева.. говорить ни о чем??
  22. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:17
    0
    Бомбить склады в мелкобритании! Ответ должен быть только таким.