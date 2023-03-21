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Бригадный генерал ВСУ Голубцов: Чем быстрее Запад поставит современные истребители, тем быстрее Украина одержит победу

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Бригадный генерал ВСУ Голубцов: Чем быстрее Запад поставит современные истребители, тем быстрее Украина одержит победу

Украине срочно нужны новые многоцелевые истребители, способные выполнять широкий спектр задач. Об этом заявил начальник ВВС Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.


Чем быстрее Украина получит современные многоцелевые истребители, тем быстрее она одержит победу над Россией в этом конфликте. По словам Голубцова, речь не идет о каких-то конкретных моделях, лишь бы характеристики этих самолетов были близки к американским F-16. Как подчеркнул бригадный генерал, в настоящее время Запад поставил Украине большое количество средств ПВО, поэтому новые истребители могут базироваться на украинских аэродромах, вне досягаемости российских самолетов и ракет.

Сейчас мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики. Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики как, скажем, у F-16

- заявил Голубцов.

Генерал уверен, что украинские пилоты, якобы сумевшие на устаревших советских самолетах "на равных бороться" с современными российскими истребителями, на западных самолетах вообще будут "творить чудеса", осталось только эти самые самолеты получить и чем быстрее, тем лучше. Говоря о подготовке украинских пилотов, Голубцов подчеркнул, что переобучение займет не больше полугода, это показало тестирование двух летчиков ВВС ВСУ на американских тренажерах в США.

(...) наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16. и есть хорошие новости: срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев

- добавил он.
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22 комментария
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  1. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:36
    0
    Бригадный генерал ВСУ Голубцов: Чем быстрее Запад поставит современные истребители, тем быстрее Украина их спишет в категорию " утилизирован" ! Чем быстрее учат ,тем быстрей хоронят....................
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:10
      +1
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Бригадный генерал ВСУ Голубцов

      Чистокровный истинный украинец,.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:38
    +3
    Всё они надеятся на чудо - вундервафлю ищут.
    А надо всего лишь поднять лапки кверху и уповать на самый гуманный суд в мире.
  3. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 19:38
    +5
    Бригадный генерал ВСУ Голубцов - вот ещё один русский, ставший анти-русским за корзину печенья и бочку варенья. Мечтает, чтобы над его Родиной была "одержана победа".
    На таких иуд нужно показывать пальцем детям и говорить, смотри, он продал свою душу за комфорт, так делать нельзя !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:45
      +1
      Он не стал,а им был.По недоразумению папаши..Дальше развивать эту тему не хочу
    2. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 20:09
      0
      Этот генерал Голубчик, а не Голубцов.
      Сменил бы свою непатриотичную агрессорскую фамилию на рогульский лад.
      На Украине про него даже в Дизель шоу номер сняли:
  4. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 19:43
    +2
    Если вся сво затянется, то и западные истребители будут... Ничего хорошего в этом нет - химарсы, танки, артиллерия - про все сначала стебались на всех каналах, а сейчас нашим бойцам с этим всем стало жёстче...
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:49
    +1
    Чем быстрее Украина получит современные многоцелевые истребители, тем быстрее она одержит победу над Россией
    Немного не так. Тем дольше Украина будет находиться в состоянии агонии.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 19:50
    +1
    Фишка в том, что после истребителей Голубцовы не успокоятся, а начнут просить спутниковую группировку и подводные лодки. Не поможет!
  7. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:53
    0
    Про джавелины также говорили... ...
  8. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 19:54
    +1
    Ну и что? Россия имеет авиацию, а летать опасно... Хахлостан пусть не надеется на очередную сказку
  9. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 19:57
    0
    Аппетит приходит во время еды.

    Украинцы просят все больше и больше. Устал уже ждать, когда они попросят весь годовой бюджет США?
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:57
    0
    Бывают голубцы с капустой. Что то подобное это листва винограда у грузин. Мне интересно в чем голубцов упакован.
  11. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 19:58
    0
    "Бригадный генерал ВСУ Голубцов". В этом конкретном случае фамилия почему-то читается как "ЛГБТцов". Оптический обман, не иначе...
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:02
    0
    Интересно получается: советская техника устаревшая, а Ф-16 70-х годов прошлого века оказывается "современными боевыми самолетами".
  13. Клон
    Клон Сегодня, 20:07
    +1
    Что-то не так на Украине с этими псевдо-генералами...то один, под фамилией Драпатый, "на голубом глазу" и без тени сомнения заявляет, что "украинская армия имеет стратегическое преимущество и готовится переломить ход войны" , то нынешний летучий "голубец" из фантомной кабины американской "гуманитарки" узрел быструю победу над Россией... Похоже на конкурс нелепостей, предъявляемых аттестационной комиссии при рассмотрении кандидатов на выдвижение и присвоение "настоящих" генеральских званий. Чем глупее и воинственней речевки, тем больше шансов на получение заветных "звездочек"? Кто же станет третьим? lol
    1. Валерий_В
      Валерий_В Сегодня, 20:12
      0
      фокус в том что украинцы его слушают и поголовно верят что они завтра победят РФ только надо еще танков, самолетов, мяса , пушек подать на фронт и немного напрячься
      1. Валерий_В
        Валерий_В Сегодня, 20:13
        0
        прикольно робот при публикации заменил слово xoxoл на слово украинец)))
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:08
    0
    Цитата: Sasha1979
    "Бригадный генерал ВСУ Голубцов". В этом конкретном случае фамилия почему-то читается как "ЛГБТцов". Оптический обман, не иначе...

    А мне он напомнил Лёню Голубкова из рекламы МММ. Был такой полудурок с простодушным видом.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:10
    0
    Украине срочно нужны новые многоцелевые истребители, способные выполнять широкий спектр задач.
    . А что не могли выполнять те самолёты, которые у них были, относительно тех, о которых они мечтают???
    Это рассуждения того, что сам ничего делать не может и мечтает о... манне небесной, наверное.
  16. Валерий_В
    Валерий_В Сегодня, 20:10
    0
    На театре военных действий насыщенным ПВО истребители долго не проживут и от них не будет толку.
  17. Валерий_В
    Валерий_В Сегодня, 20:15
    0
    Бригадный генерал Пидорцов ......) это так читается