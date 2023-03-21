Бригадный генерал ВСУ Голубцов: Чем быстрее Запад поставит современные истребители, тем быстрее Украина одержит победу

Сейчас мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики. Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики как, скажем, у F-16

(...) наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16. и есть хорошие новости : срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев

Украине срочно нужны новые многоцелевые истребители, способные выполнять широкий спектр задач. Об этом заявил начальник ВВС Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.Чем быстрее Украина получит современные многоцелевые истребители, тем быстрее она одержит победу над Россией в этом конфликте. По словам Голубцова, речь не идет о каких-то конкретных моделях, лишь бы характеристики этих самолетов были близки к американским F-16. Как подчеркнул бригадный генерал, в настоящее время Запад поставил Украине большое количество средств ПВО, поэтому новые истребители могут базироваться на украинских аэродромах, вне досягаемости российских самолетов и ракет.- заявил Голубцов.Генерал уверен, что украинские пилоты, якобы сумевшие на устаревших советских самолетах "на равных бороться" с современными российскими истребителями, на западных самолетах вообще будут "творить чудеса", осталось только эти самые самолеты получить и чем быстрее, тем лучше. Говоря о подготовке украинских пилотов, Голубцов подчеркнул, что переобучение займет не больше полугода, это показало тестирование двух летчиков ВВС ВСУ на американских тренажерах в США.- добавил он.