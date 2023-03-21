Переговоры глав России и Китая оказались продуктивными, подписано большое количество соглашений

Официальная часть переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином сегодня завершилась в Москве. Как следует из заявлений обоих лидеров, а также из опубликованного на официальном сайте Кремля списка подписанных соглашений, она выдалась очень продуктивной.Си Цзиньпин, комментируя встречу, рассказал о десятилетних контактах с российским президентом по всем важным вопросам. Также он отметил, что рассчитывает на дальнейшее продолжение контактов с главой российского государства. Председатель КНР также подчеркнул верность Пекина принципам мирного урегулирования конфликта на Украине.Китай и Россия вместе выступили с критикой навязываемого Западом «порядка, основанного на правилах» и подчеркнули приверженность принципам международного права. Также Россия и Китай выступили в защиту государственного суверенитета Сирии и Ливии и признали Арктику территорией мира.По итогам встречи были подписаны соглашение между РФ и КНР о сотрудничестве в сфере телевидения, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, инвестиций в сфере лесных ресурсов, соевой промышленности, сотрудничеству в развитии инфраструктуры Дальнего Востока. защите прав потребителейТакже было подписано соглашение об укреплении китайско-российского сотрудничества в сфере научных исследований. Отдельно было уделено внимание и сотрудничеству в области управления государственными предприятиями.Очень большое значение будет иметь подписанная комплексная программа сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Ее подписали госкорпорация «Росатом» и китайское Агентство по атомной энергии.Как было заявлено на переговорах, товарооборот между Россией и Китаем за последние десять лет вырос на 116%. Торгово-экономические связи между странами продолжают развиваться, а введенные Западом санкции против России лишь способствуют дальнейшему укреплению партнерских отношений с Китаем.