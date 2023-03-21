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Переговоры глав России и Китая оказались продуктивными, подписано большое количество соглашений

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Переговоры глав России и Китая оказались продуктивными, подписано большое количество соглашений

Официальная часть переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином сегодня завершилась в Москве. Как следует из заявлений обоих лидеров, а также из опубликованного на официальном сайте Кремля списка подписанных соглашений, она выдалась очень продуктивной.


Си Цзиньпин, комментируя встречу, рассказал о десятилетних контактах с российским президентом по всем важным вопросам. Также он отметил, что рассчитывает на дальнейшее продолжение контактов с главой российского государства. Председатель КНР также подчеркнул верность Пекина принципам мирного урегулирования конфликта на Украине.

Китай и Россия вместе выступили с критикой навязываемого Западом «порядка, основанного на правилах» и подчеркнули приверженность принципам международного права. Также Россия и Китай выступили в защиту государственного суверенитета Сирии и Ливии и признали Арктику территорией мира.

По итогам встречи были подписаны соглашение между РФ и КНР о сотрудничестве в сфере телевидения, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, инвестиций в сфере лесных ресурсов, соевой промышленности, сотрудничеству в развитии инфраструктуры Дальнего Востока. защите прав потребителей

Также было подписано соглашение об укреплении китайско-российского сотрудничества в сфере научных исследований. Отдельно было уделено внимание и сотрудничеству в области управления государственными предприятиями.

Очень большое значение будет иметь подписанная комплексная программа сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Ее подписали госкорпорация «Росатом» и китайское Агентство по атомной энергии.

Как было заявлено на переговорах, товарооборот между Россией и Китаем за последние десять лет вырос на 116%. Торгово-экономические связи между странами продолжают развиваться, а введенные Западом санкции против России лишь способствуют дальнейшему укреплению партнерских отношений с Китаем.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:46
    +4
    Наверняка были соглашения, которые не озвучиваются. В тч в военно-технической сфере.
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:12
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Наверняка были соглашения, которые не озвучиваются.

      Ну да, так все выложили в открытой печати и в СМИ. Запад должен знать, то что ему озвучили.
    3. стар
      стар Сегодня, 20:14
      0
      1. Китай не должен поставлять вооружения России — это будет поддержкой "необоснованной агрессии" и только затянет конфликт (с) генсек НАТО Столтенберг

      2. НАТО будет поставлять вооружения и поддерживать Украину столько, сколько потребуется (с) генсек НАТО Столтенберг

      Вот так выглядит "миропорядок основанный на правилах". Американских правилах.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:46
    +1
    Председатель КНР также подчеркнул верность Пекина принципам мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Ну это из серии "мы вам предлагали, а вы не захотели" . Себя, главное, показали миротворцем.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:47
    +6
    Нужно одно соглашение, о создании военного союза.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 19:52
      0
      Зачем это китаю?))))))))))))))))
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 20:05
        +1
        Вопрос не верный.Зачем это России.А вот экономический довольно интересный,особенно почасти условий
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 20:11
          -1
          Цитата: Михаил Маслов
          Вопрос не верный.Зачем это России.

          Абсолютно верный вопрос. Зачем РФ союз абсолютно понятно. Нужны срочные поставки авиации, бронетехники, боеприпасов. Нужен Китайский «лендлиз». Вот только Китаю это не выгодно, он и так получит все что хочет.
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:13
        +1
        Цитата: Умник
        Зачем это китаю?))))))))))))))))

        США и ЕС вводят санкции против России, выходят из договоров о ПРО и ракетах средней и меньшей дальности, Китай тоже начали уже притеснять санкциями, запретили поставлять современные микросхемы и литографическое оборудование.
        Вопрос времени когда США не присоединят к НАТО Южную Корею и Японию под предлогом защиты от Северной Кореи. Уже сейчас происходит накачка вооружением Австралии, самолёты, атомные подлодки и даже собираются штаты свои бомбардировщики там разместить.
        Военный союз нужен для того чтобы был пункт о коллективной безопасности, как в НАТО, то есть в случае нападения на Россию Китай вступает в войну и наоборот.
        Да и военными базами можно обменятся, у России будет военная база в Китае, а у Китая на границе со странами НАТО. Пусть чисто символический контингент, но политически это будет очень сильный шаг.
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:50
    +1
    Ничего такого пока лично я не увидел, нового ничего нет, в основном продажа ресурсов. Единственное что бы обрадовало бы это военно политический союз между странами. Но китайцы не верят в победу РФ, они сами себе на уме.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 19:58
      +1
      Но китайцы не верят в победу РФ,

      Настолько не верят что Товарищ Председатель свой первый зарубежный визит начал с России. Делегации из Китая обрывают телефон с островов чтобы узнать что там Китай с Россией перетёрли, а некий японец как ошпаренный мчится в Киев, дабы смазать картинку встречи руководителей России и Китая.
      --
      Нет. Ваше "китайцы не верят" вообще никак не пролезает в существующую реальность smile
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 20:01
        +5
        Настолько не верят что Товарищ Председатель свой первый зарубежный визит начал с России.


        Первые бегут скупить на корню все, пока конкуренты не пришли.
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:57
    +2
    Очень большое значение будет иметь подписанная комплексная программа сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Ее подписали госкорпорация «Росатом» и китайское Агентство по атомной энергии.

    А зачем это-то? Как утверждают источники, Россия является мировым лидером в области продвижения данной технологии. Да вон БН-800 уже энергию на Белоярской АЭС даёт. Освоить уж данную технологию до конца в одиночку, закрепить за собой все права и оказаться в монопольном положении, пока кто-нибудь не придумает аналог с нуля.
  6. far diu
    far diu Сегодня, 19:58
    +2
    Вообщем Китай по максимуму получил то, что хотел.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:07
      0
      Вообщем Китай по максимуму получил то, что хотел.

      И очень хорошо. Значит, нам есть на что меняться, а продолжая вашу мысль надо закончить что и Россия получила что хотела.
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 20:11
        +1
        Вопрос в цене для каждой из сторон, Россия сейчас в положении когда нет маневра для торга.
      2. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 20:12
        +1
        Цитата: Gnefredov
        Россия получила что хотела.

        Что же?
  7. spirit
    spirit Сегодня, 20:01
    +5
    в сфере телевидения, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, инвестиций в сфере лесных ресурсов, соевой промышленности, сотрудничеству в развитии инфраструктуры Дальнего Востока.

    Да все тут понятно, никакого оружия не будет.Товарищь СИ предложил своему "другу" видя в каком он положение, предложить сделку от которой тот не сможет отказаться: нарастить ему поставки сырья в том числе леса а так же технологий в сфере атома, + освоения дальнего востока на выгодных Китаю условиях.В замен СИ будет поддерживать нам штаны в виде продажи электроники.Сотовая-мобильная-телевизионная инфраструктура и так почти вся на китайской базе,теперь зависимость видимо будет ещё больше.В общем ощущение у меня что обдерут нас до нитки "дорогие товарищи".Но по ТВ это выдадут за великую победу.
  8. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 20:06
    -1
    Самое главное - чтобы КНР за закрытыми дверями согласилась на поставки оружия и боеприпасов в РФ для проведения СВО на Украине.

    Самое опасное в мирном плане КНР - это упоминание о "территориальной целостности" Украины.
    Чтобы наступил прочный мир - такого государства как Украина вообще не должно быть на исконно русских землях.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:07
    0
    А стоит ли додумывать за то, о чем мы не можем знать, по факту, никто не будет докладывать...
    Обо всем можно судить по делам, так оно вернее будет.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:14
    +1
    Самое главное ,это соблюдать устав ООН ,без двойных стандартов .В этом слабость запада ,у них правила.Был референдум в Крыму,Донецкой,Луганской ,Херсонской, Запорожской областях ? Да был,результаты знаете ? Все свободны
    .Удивляюсь жителям прифронтовых городов ,находящихся под окупацией нацистов.Ведь не едут в тыл,нацисты с семьями уже убежали- целыми домами .А эти люди остались.
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 20:15
    0
    инвестиций в сфере лесных ресурсов, соевой промышленности, сотрудничеству в развитии инфраструктуры Дальнего Востока.
    Самые главные соглашения подписаны.Что взамен?