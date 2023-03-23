Заповеди украинского национализма



Источник: politnavigator.net

Хороший и плохой национализм

«Все люди – твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи – это враги нашего народа, пока они господствуют над нами и обирают нас. Украина – для украинцев! Итак, выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей. Не бери жены из чужеземцев, потому что дети твои будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, потому что ты придаешь им силы и отваги, не накладывай вместе с угнетателями нашими, потому что предателем будешь».

«Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской родней».



Источник: zhenziyou.livejournal.com

«Без колебаний соверши самое страшное преступление», если этого потребует благо Дела… Ненавистью и коварством будешь принимать врагов твоей нации… Будешь бороться за расширение силы, славы, богатства и пространства Украинской державы даже путем порабощения чужаков».

Мнимое «украинство»

«Мы не фашисты – у нас президент еврей».