Заповеди украинского национализма

Источник: politnavigator.net
Хороший и плохой национализм
Откровенно говоря, ничего плохого в здоровом национализме нет. Это очень важный фактор самосознания нации, формирования мировоззрения и идентичности. Нация без национализма невозможна в принципе. Иначе из нее получится аморфная консистенция, объединенная в лучшем случае алчными интересами.
Всегда требуется тонко чувствовать грань и не скатываться в пропасть. Немцы и итальянцы не смогли и закончили очень скверно. Итальянцев как нацию еще можно условно рассматривать, но вот немецкий народ превратился в типичный интернационал. Как и французы, которых в свое время записали в победителей немецкого нацизма. Не получается балансировать и украинской государственности. Больше сотни лет местные «патриоты» строят свою идеологию вокруг ненависти к окружающим. И это не пустые слова, подобранные в кухонных разговорах.
Десять заповедей Украинской народной партии (УПН), датированные 1903 годом, содержат, в частности, такое:
«Все люди – твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи – это враги нашего народа, пока они господствуют над нами и обирают нас. Украина – для украинцев! Итак, выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей. Не бери жены из чужеземцев, потому что дети твои будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, потому что ты придаешь им силы и отваги, не накладывай вместе с угнетателями нашими, потому что предателем будешь».
Придумал эту ересь харьковский адвокат Михновский, мечтавший, что некое третье поколение украинцев будет жить свободными. Первое, соответственно, поработили поляки, второе – русские.
Заметим, радикальный национализм появился на Украине гораздо раньше итальянского фашизма и немецкого нацизма. Кажется, что западные соседи как с кальки списали кодекс Михновского – здесь и призывы к расовой гигиене, и антисемитизм, и лозунги о депортации.
Кто-то скажет, что нельзя сравнивать ранний украинский национализм с поздним западноевропейским. Дело в том, что и немцы не сразу загнали славян и евреев в концентрационные лагеря и гетто. Сначала были сравнительно мягкие попытки выдворить иудеев подальше из Германии, к примеру, на Мадагаскар.
Что бы случилось, если дать «украинству» зацвести в полную силу еще в начале прошлого века?
Риторический вопрос, на который, тем не менее, отвечает старая газета «Украинська хата» 1912 года. В июньском номере, выпущенном в Киеве, можно прочитать:
«Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской родней».
За каких-то четыре года националисты выросли от отрицания чужих наций к призывам убивать. Естественно, уничтожать следовало русских. Простого украинца, накрепко связанного родственными связями с Россией, призывали предать семью.
Источник: zhenziyou.livejournal.com
Стоит зафиксироваться на одном факте – подавляющее большинство старых националистов Украины родились, жили и работали в Галиции, Буковине или Закарпатье. Это бывшие австро-венгерские провинции с традиционно крепкой русофобией. В дальнейшем именно с запада расползутся миазы «украинства» по всей стране.
Идем дальше – к 1926 году. На Украине из печати выходит «Национализм» под авторством Дмитрия Донцова. Его в современной России справедливо считают основателем украинского фашизма и запрещают к распространению его произведения. В своих воззваниях Донцов дошел до уничтожения московских «бешеных волков».
Дальше все, как по Mein Kampf – нация должна утверждаться за счет экспансии и подавления других, а жизнь возможна только в извечной борьбе наций. Он, кстати, постоянно путался в понятиях – где раса, а где нация. На основе идей Донцова некто Степан Ленкавский, член запрещенной в России ОУН, разработал новые заповеди или «Декалог украинского националиста». В одной из редакций можно прочесть следующее:
«Без колебаний соверши самое страшное преступление», если этого потребует благо Дела… Ненавистью и коварством будешь принимать врагов твоей нации… Будешь бороться за расширение силы, славы, богатства и пространства Украинской державы даже путем порабощения чужаков».
Донцову на родине в Мелитополе даже памятную доску соорудили. В мае прошлого года её заменили на мемориальную табличку в честь генерал-лейтенанта МВД СССР Павла Судоплатова.
Мнимое «украинство»
Но это же все маргиналы, скажет внимательный читатель. Официальная наука и культура на Украине всегда отрицала националистические мотивы. Совсем не так. Например, профессор Львовского университета Михаил Грушевский, мягко и нежно объяснял с исторической точки зрения, что Киевская Русь была первой самостоятельной державой. А преемницей была не Владимиро-Суздальская земля, а Галицко-Волынская.
Кстати, по Грушевскому, украинцы, в отличие от русских, произошли от древних антов. О какой государственной идеологии можно говорить, если такие как Грушевский избирались в действительные члены Академии наук СССР. Его, конечно, прижали в 1931 году, но вскоре отпустили. Показался не опасным. Именно Грушевского считает своим идеологическим фюрером большая часть националистов. Конечно, после запрещенного в России Бандеры.
Второй раз украинский национализм в самом скверном смысле слова поднял голову в 1991 году, когда Кравчук принялся переписывать историю свежеиспеченного государства. Никто никогда не был против сплочения народа вокруг национальной идеи. Например, израильтяне осознают себя едиными во многом за счет страданий холокоста. А на Украине придумали свой геноцид – это десятилетия советского периода. Только противопоставлением себя России и русским украинцы тридцатилетней давности могли видеть себя едиными.
Кравчук отлично понимал, на что он шел и какую бомбу он подкладывает под свою страну. Именно из-за него и Леонида Кучмы, прославившегося книгой «Украина – не Россия», появились такие миазмы, как партия «Свобода» под предводительством нациста Тягнибока. Он провозгласил украинцев титульной нацией, призвал выйти изо всех пророссийских организаций, восстановить «Галичину», реабилитировать запрещенные в РФ ОУН/УПА и отождествить этих предателей с ветеранами Великой Отечественной. И это было далеко до Майдана – в 2004 году.
Еще раньше – в 1999 году при Кучме родился «Тризуб имени Степана Бандеры» под авторством Яроша. Он напрямую копировал десять заповедей Украинской народной партии образца 1903 года. Русские «либо должны пройти процедуру «украинизации», т. е. отказаться от родного языка и «имперского», «шовинистского» наследия, либо покинуть Украину.
Помните о балансировании националистов на краю? Так вот, где-то на рубеже веков баланс был окончательно утерян. Националисты стали окончательными маргиналами. По-другому и быть не могло – таковы законы социума и природы. Если человека долго накачивать ядом, он в конце концов станет ядовитым.
В итоге мы видим так называемое ультранационалистическое государство образца 2014 года, которое теперь не только дистанцировалось от России, но и стало откровенно враждебным. Фашистские вывески сменились – теперь главный враг не еврей, но русский. Это позволяет националистам успешно маскироваться под знаменитым:
«Мы не фашисты – у нас президент еврей».
Да, и привел его к власти еврей Коломойский. Но нацистская символика не пропала, а наоборот, стала распространяться по силовым структурам Украины. Примеры запрещенного в России «Азова» и «Эдельвейса» тому явное подтверждение.
Все вышесказанное иллюстрирует один тезис – национализм стал движущей силой Украины. Десятилетия поощрений и потаканий заставили простого украинца умирать не за свой дом и семью, а за право быть частью Запада вопреки России. Это, безусловно, сильная сторона нашего противника, с которой нельзя не считаться.