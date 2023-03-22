Комплекс радиоэлектронной борьбы и подавления БПЛА «Серп-ВС5»

Комплекс "Серп-ВС5" в рабочем положении
В настоящее время российская промышленность разрабатывает разнообразные средства борьбы с беспилотной авиацией, в т.ч. стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы. Очередным отечественным образцом такого рода стал комплекс «Серп-ВС5», входящий в одноименную линейку. От предшественников он выгодно отличается повышенными рабочими характеристиками.
Линейка комплексов
Разработкой специализированных компактных комплексов РЭБ серии «Серп» для борьбы с беспилотниками занимается НИИ «Вектор» (г. Санкт-Петербург), входящий в состав холдинга «Росэлектроника» («Ростех»). Предприятие имеет большой опыт в деле разработки различных радиоэлектронных систем и средств борьбы, и его использовали при разработке нескольких новых проектов.
На форуме «Армия-2018» НИИ «Вектор» впервые показал т.н. радиоэлектронную пушку «Серп». Это был переносной комплекс РЭБ, предназначенный для подавления радиоканалов управления и навигации коммерческих БПЛА. При использовании с соответствующими средствами разведки и обнаружения «Серп» позволял бороться с целями на удалении до 20 км.
В дальнейшем базовый комплекс «Серп» прошел модернизацию. Его обновленный вариант «Серп-ВС» отличается повышенными характеристиками, работает в нескольких диапазонах и имеет иные преимущества. Серийное производство таких комплексов началось в прошлом году, и первые партии были отгружены заказчикам. Как сообщалось, средства РЭБ приобретают предприятия топливно-энергетического комплекса.
К настоящему времени «Росэлектроника» разработала еще одну модификацию комплекса под названием «Серп-ВС5». 9 марта НИИ «Вектор» сообщил, что накануне состоялись демонстрационные испытания этого изделия в условиях полигона. Мероприятие провели на одной из площадок Омской области. На него пригласили представителей местных силовых структур и промышленных предприятий – они получили возможность ознакомиться с новейшей отечественной разработкой и сделать выводы.
Антенные устройства крупным планом
В ходе испытаний комплекс «Серп-ВС5» продемонстрировал возможность кругового обзора воздушного пространства и поиска беспилотных целей с последующим их подавлением. Из-за помех БПЛА теряли возможность решения своих задач.
16 марта пресс-служба «Росэлектроники» раскрыла новые подробности проекта. Сообщается, что его разработка уже завершена. Также были названы основные тактико-технические характеристики и возможности комплекса. Наконец, приводится высокая оценка готового изделия и его перспектив.
Технические особенности
Изделия семейства «Серп» от НИИ «Вектор» представляют собой стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы, оптимизированные для борьбы с легкими БПЛА коммерческих моделей. Кроме того, сообщается о возможности подавления специальной техники. Все комплексы линейки выполнены в переносном / возимом виде. Средства комплекса могут доставляться на позицию силами расчета или на любом транспорте. После быстрого развертывания комплекс готов к работе.
Комплекс «Серп-ВС5» включает антенный модуль (или несколько модулей) на телескопической мачте и операторский пульт. Они могут развертываться на некотором расстоянии друг от друга и соединяются при помощи кабелей Ethernet.
Главным элементом комплекса является антенный модуль. Это устройство имеет четыре наклонные боковые панели, на которых помещены отдельные антенны. В центре конструкции, между панелями, находится необходимая электроника.
Во время дежурства «Серп-ВС5» ищет радиосигналы, изучаемые воздушными целями. Обеспечен круговой обзор; цели засекаются на расстояниях в несколько километров. По поступающим радиосигналам определяется направление на цель. Обнаруженная цель подавляется помехой. Заявлена возможность подавления радиоканалов связи, управления и обмена данными, а также нарушение работы навигационных систем.
"Серп-ВС5" на переднем плане и "Серп-ВС"
Комплекс имеет четыре отдельных блока антенн, каждый из которых работает в своем секторе. Антенны могут работать самостоятельно или все вместе. При этом воздействие на каждый сектор может настраиваться отдельно. За счет этого «Серп-ВС5» может одновременно подавлять разные каналы на нескольких направлениях. Кроме того, он может контролировать только заданное пространство, не мешая работе своих аппаратов в других секторах.
Постановка помех осуществляется в пяти диапазонах на частотах от 300 МГц до 5,8 ГГц. Сигнал забивает типовые частоты систем управления и передачи данных, систем навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Под воздействием «Серпа-ВС5» беспилотник теряет связь с оператором и/или ориентацию в пространстве. В обоих случаях дальнейшее выполнение задач исключается.
Комплекс РЭБ «Серп-ВС5» может использоваться самостоятельно или вместе с другими средствами обнаружения и подавления. Он предназначен для долговременной работы на позиции и для защиты стационарных объектов разного рода. В частности, комплекс может прикрывать промышленные предприятия или объекты инфраструктуры.
Современное средство
Потенциал беспилотных авиационных комплексов, в т.ч. простейших коммерческих моделей, давно не вызывает вопросов. Кроме того, очевидна необходимость средств борьбы с такими угрозами – и промышленность, отечественная и зарубежная, принимает соответствующие меры. Регулярно сообщается о разработке тех или иных специализированных средств борьбы с БПЛА.
Российский НИИ «Вектор» занялся этим вопросом достаточно давно, и еще несколько лет назад представил первый комплекс РЭБ «Серп». В дальнейшем разработали еще два изделия такого рода, имевшие те или иные преимущества перед предшественниками. Речь шла о повышении основных тактико-технических характеристик.
Последний в своей линейке комплекс «Серп-ВС5», представленный всего несколько дней назад, в очередной раз показывает прирост основных параметров и появление дополнительных возможностей. Он выгодно отличается увеличенной дальностью обнаружения и подавления, а также имеет другие полезные функции и возможности.
Комплекс предыдущей модели "Серп-ВС"
Судя по заявленным характеристикам и проведенным испытаниям, изделие «Серп-ВС5» способно эффективно решать свои задачи и защищать от беспилотной авиации наземные объекты и территорий. В зависимости от типа БПЛА, применяемого противником, объект прикрывается от наблюдения и разведки либо от атаки. При этом радиус подавления может превышать дальность действия беспилотника-цели.
Большое значение имеет возможность применения «Серпа-ВС5» в составе многокомпонентных систем, в т.ч. вместе с техникой и аппаратурой других типов. Это серьезно повышает потенциал комплекса и позволяет организовывать более сложную и эффективную защиту объектов и территорий.
Новый комплекс РЭБ от НИИ «Вектор» и «Росэлектроники» представляет интерес для потенциальных заказчиков. Организации-разработчики понимают это, и уже начали демонстрировать готовое изделие представителям предприятий, нуждающихся в защите от нового рода угроз. Вероятно, некоторые из них заинтересовались новой разработкой. При этом нужно помнить, что отечественные предприятия предлагают и другие комплексы по типу «Серпа-ВС5», и ему придется столкнуться с конкуренцией.
Перспективное направление
Таким образом, российская оборонная промышленность освоила перспективное направление специализированных средств борьбы с БПЛА и теперь активно развивает его. Специфика текущей Спецоперации становится дополнительным стимулом для создания новых образцов и систем.
Очередным результатом этого процесса стал новый комплекс «Серп-ВС5», разработанный в НИИ «Вектор». Теперь он проходит испытания, а в обозримом будущем может начаться серийное производство. Насколько успешной будет эта разработка в коммерческом отношении, покажет время.