Нанесён удар по аэродрому в Одессе, откуда взлетали беспилотники ВСУ для атаки российского Джанкоя

Сообщается о нанесении удара по одному из активно используемых противником военных объектов на юге Украины. Речь идёт об аэродроме «Школьный» в Одессе. Известно о том, что ВСУ стали использовать этот аэродром для применения разведывательных и ударных дронов. Чаще всего дроны с ВПП «Школьного» направляются в сторону Крыма.
Напомним, что сегодня противник осуществили атаку города Джанкой в Республике Крым. Именно оттуда, как выясняется, взлетали беспилотники, которые были направлены ВСУ на российский город на севере Крыма. Ранение, как уже сообщалось, в Джанкое получил местный житель.
Украинская сторона подтверждает информацию о прилётах в районе посёлка Таирова. Это к югу от Одессы. В непосредственной близости от него находится территория Одесского международного аэропорта, в последнее время использующаяся в интересах ВСУ.
По одним данным, по аэродрому нанесены ракетные удары, по другим – использовались ударные беспилотники. Местные жители сообщают о поднимающихся над аэродромом клубах дыма. Это может косвенно свидетельствовать о том, что объекты на аэродроме поражены.
Ожидается официальная информация по поводу поражённых целей в Одессе.
Фото момента взрыва: