Военное обозрение
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Нанесён удар по аэродрому в Одессе, откуда взлетали беспилотники ВСУ для атаки российского Джанкоя

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Нанесён удар по аэродрому в Одессе, откуда взлетали беспилотники ВСУ для атаки российского Джанкоя

Сообщается о нанесении удара по одному из активно используемых противником военных объектов на юге Украины. Речь идёт об аэродроме «Школьный» в Одессе. Известно о том, что ВСУ стали использовать этот аэродром для применения разведывательных и ударных дронов. Чаще всего дроны с ВПП «Школьного» направляются в сторону Крыма.


Напомним, что сегодня противник осуществили атаку города Джанкой в Республике Крым. Именно оттуда, как выясняется, взлетали беспилотники, которые были направлены ВСУ на российский город на севере Крыма. Ранение, как уже сообщалось, в Джанкое получил местный житель.

Украинская сторона подтверждает информацию о прилётах в районе посёлка Таирова. Это к югу от Одессы. В непосредственной близости от него находится территория Одесского международного аэропорта, в последнее время использующаяся в интересах ВСУ.

По одним данным, по аэродрому нанесены ракетные удары, по другим – использовались ударные беспилотники. Местные жители сообщают о поднимающихся над аэродромом клубах дыма. Это может косвенно свидетельствовать о том, что объекты на аэродроме поражены.

Ожидается официальная информация по поводу поражённых целей в Одессе.

Фото момента взрыва:

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21 комментарий
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 21:42
    +5
    Хорошо конечно, удручает лишь то, что постоянно выступаем как догоняющие.
    Нужно бить на опережение!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:44
      +5
      Тоже думаю об этом. Почему мы бьём "после", а не "до"?
      Вечно догоняющие с лозунгом " лучше поздно , чем никогда"! Или "хотя бы так"
    2. nin
      nin Сегодня, 22:09
      +2
      удручает лишь то, что постоянно выступаем как догоняющие

      часто это лишь риторика такая...
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 21:43
    +2
    Местные жители сообщают о поднимающихся над аэродромом клубах дыма.

    Они еще с дорог не взлетают? Скоро начнут...
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 21:46
      +1
      Не нужно шапками кидаться. В первый день СВО били по аэродромам. Надолго этого хватило?
      1. C-Real
        C-Real Сегодня, 21:54
        +3
        Было уничтожено несколько десятков истребителей, вертолетов и транспортников. Если через полгода начали клянчить летаки, значит хватило.
        1. nin
          nin Сегодня, 22:11
          +1
          Было уничтожено несколько десятков истребителей, вертолетов и транспортников

          били в том числе и по Школьному, когда были события на острове Змеиный
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 22:12
        -1
        Цитата: Bulrumeb
        В первый день СВО били по аэродромам. Надолго этого хватило?

        А долго инфраструктуру востановить? И будут продолжать бить... дадут чуть расслабиться и опять накроют. Рано или поздно они придут к подобным мерам, потому что вычислить будет много труднее, об этом речь.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:50
      +1
      Беспилотник не Боинг, взлетит и с дороги. А мы потом будем по тем дорогам бить, в отместку.
  3. ugos
    ugos Сегодня, 21:50
    +3
    Вот интересно если бы оттуда не взлетали беспилотники, то и не бомбили. Мы их воспитываем что ли, как детей не послушных.
  4. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 21:52
    +3
    Почему что-то всегда делается ответ на что-то? Это что за шуточная война такая? Шуточная она только для тех, кто наверху, конечно
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 21:55
    +2
    У свидомых бандеровцев уже выработался условный рефлекс . Если ударили по Крыму , или другому месту в России , значит нужно прятать всё , что можно .. Так , что считаю удар припозднился , особого урона Всукам не нанёс . . Принцип бей первым , в драке
    и на войне не отменяли .
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 21:57
    0
    Пока русские танки не войдут в город - герой Одессу - вражеские БПЛА будут бомбить оттуда Крым.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:57
    +2
    А до Джанкоя про Школьный не знали?
    Или согласно политике твёрдых красных линий этот аэродром был неприкасаемым?
    1. nin
      nin Сегодня, 22:06
      +1
      А до Джанкоя про Школьный не знали?

      уже бомбили этот Школьный и не раз
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:03
    -1
    Молодцы, Одессу надо сильнее бомбить
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 22:24
      -1
      Луцк надо бомбить. И прочие западные регионы
  9. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 22:07
    0
    То есть знали куда бить? Тогда вопрос, почему не было сделано "ДО"?
    1. Roman-pilot
      Roman-pilot Сегодня, 22:22
      +1
      Этот,так называемый аэродром,обычное грунтовое поле для малой авиации,имеющий всего несколько ангаров для хранения и ремота.Бить ракетами по нему бесполезное занятие,там нет полосы с твердым покрытием.Удар был нанесен явно после получения развед данных.
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 22:22
    0
    Фото было прошлогоднее, как со Школьного взлетают украинские Миги на фоне ракетного удара по аэродрому.
    Навряд ли и БПЛА там, это для россиян, типа удар возмездия. Все довольны
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:23
    0
    Давайте,рас
    хреначте этот аэродром ,это места стоянок.БПЛА там вообще спрятать легко.И сколько Герардов его прикрывают.Но не спасло это фашистов.