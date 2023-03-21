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Генерал Марк Милли о возможности успеха контрнаступления ВСУ: Если это будет не совсем невозможно, то чрезвычайно трудно

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Генерал Марк Милли о возможности успеха контрнаступления ВСУ: Если это будет не совсем невозможно, то чрезвычайно трудно

Пытается ли американский генералитет ввести ВС РФ в заблуждение относительно намерений и возможностей ВСУ или действительно констатирует складывающиеся для украинских войск реалии – вопрос открытый. Тем не менее, внимание обращает на себя новое заявление генерала Марка Милли.


Глава объединённого комитета начальников штабов США сделал заявление по поводу намеченного украинскими войсками контрнаступления.
По словам генерала Милли, «это будет крайне сложная задача».

Марк Милли о вероятности успеха контрнаступления ВСУ:

Если это будет не совсем невозможно, то чрезвычайно трудно. Если говорить о вероятности (успеха), то она, полагаю, не высока.

Генерал добавил, что многие считают конфликт, переходящим в стадию заморозки, но лично он так не думает.

Напомним, что ранее украинские чиновники многократно анонсировали контрнаступление. В Киеве было заявлено, что начнётся оно весной – в апреле-мае. При этом основными направлениями считаются направление на Мелитополь, а также вариант с попыткой прорыва российских рубежей в направлении Бахмута.

Нужно напомнить, что ранее Милли уже выражал скепсис по поводу успеха контрнаступления ВСУ. Однако при этом США настойчиво продолжают вооружать киевский режим, направляя всё новые и новые партии оружия. Теперь ожидается поставка танков «Абрамс». Сегодня в США заявили, что в отличие от Британии, поставлять снаряды с обеднённым ураном на Украину не станут.
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5 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 22:02
    +1
    США понимают, что перемоги над Россией Украине не видать.
    По плану США Украина должна отыграть свою роль тарана против России до конца - напоследок убить побольше русских, прежде чем окончательно развалиться и исчезнуть.
  2. Multicam
    Multicam Сегодня, 22:11
    0
    Пытается таким образом создать скептическое отношение к контрнаступлению в Генштабе РФ??
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:15
    -1
    Ну генерал не может прямо сказать что это невозможно, поэтому вот так пытается политкорректно выразится.
  4. Бледар
    Бледар Сегодня, 22:22
    0
    Нам лучше перебздеть, чем недобздеть
  5. Эдик
    Эдик Сегодня, 22:22
    0
    Генерал добавил, что многие считают конфликт, переходящим в стадию заморозки, но лично он так не думает.

    Генерал понимает что мир меняется на наших глазах и не о какой заморозке конфликта речь не может идти.Всё только начинается.