Генерал Марк Милли о возможности успеха контрнаступления ВСУ: Если это будет не совсем невозможно, то чрезвычайно трудно

Если это будет не совсем невозможно, то чрезвычайно трудно. Если говорить о вероятности (успеха), то она, полагаю, не высока.

Пытается ли американский генералитет ввести ВС РФ в заблуждение относительно намерений и возможностей ВСУ или действительно констатирует складывающиеся для украинских войск реалии – вопрос открытый. Тем не менее, внимание обращает на себя новое заявление генерала Марка Милли.Глава объединённого комитета начальников штабов США сделал заявление по поводу намеченного украинскими войсками контрнаступления.По словам генерала Милли, «это будет крайне сложная задача».Марк Милли о вероятности успеха контрнаступления ВСУ:Генерал добавил, что многие считают конфликт, переходящим в стадию заморозки, но лично он так не думает.Напомним, что ранее украинские чиновники многократно анонсировали контрнаступление. В Киеве было заявлено, что начнётся оно весной – в апреле-мае. При этом основными направлениями считаются направление на Мелитополь, а также вариант с попыткой прорыва российских рубежей в направлении Бахмута.Нужно напомнить, что ранее Милли уже выражал скепсис по поводу успеха контрнаступления ВСУ. Однако при этом США настойчиво продолжают вооружать киевский режим, направляя всё новые и новые партии оружия . Теперь ожидается поставка танков «Абрамс». Сегодня в США заявили, что в отличие от Британии, поставлять снаряды с обеднённым ураном на Украину не станут.