АЗ или заряжающий: если все сломалось

Наверное, споры о том, что лучше: автоматическое или ручное заряжание, уже стали классикой жанра, как «что круче: АКМ или М-16». Однако это не снимает актуальности с вопроса, так как в мире продолжают выпускать танки как с автоматами заряжания, так и с ручными системами.
То, что в каждом из подходов есть свои плюсы и минусы, ясно и понятно. Пусть американские военные сколь угодно долго рассказывают о том, что тренированный заряжающий будет работать быстрее любого АЗ, этого никто не запрещает. Правда, автоматика на новых японских и южнокорейских танках позволяет перезаряжать орудие за безумные 3 секунды, а «тренированный заряжающий» после пары прилетов в башню станет кучей киселя с вероятностью 50 %, мы сейчас не об этом.
Достоинств у АЗ достаточно. Это и меньшие размеры башни, и то, что автомат не устает, не ошибается (выбирает тот тип снаряда, который назначили), ему проще заряжать орудие на ходу, особенно в сильно пересеченной местности. И он не зависит от сокращения экипажа в бою.
Но мы сейчас рассмотрим момент, о котором мы долго говорили с нашим экспертом Алексеем Кузнецовым. Говорили, обсуждали, делали наброски. И тема была такая: а если АЗ выйдет из строя? Что делать и как в этом случае воевать, особенно, если воевать надо? И насколько это будет сложно в сравнении с работой обычного заряжающего западного танка?
Действительно, что бы ни случилось, до своего окончательного выхода из строя заряжающий будет выполнять свою нехитрую роль – вынимать из укладки очередной снаряд и подавать его в камору. И заменить в случае чего заряжающего можно, хотя, конечно, не так просто, как взять первого попавшегося пехотинца и посадить в башню.
Мы даже не станем моделировать ситуацию, в которой АЗ/МЗ выйдет из строя. Он выйдет. Не станем зацикливаться на разнице между АЗ и МЗ, причин выхода, что у одного, что у другого – достаточно. Перебитые трубки и шланги гидросистемы, перебитые силовые провода, деформация карусели (актуально после подрыва на хорошем фугасе) и так далее. Главное – автоматика сдохла. А бой идет, и просто взять и выйти не получается. Бывает так.
Более того, может случиться вообще ситуация, когда все совпало с выстрелом. То есть лоток/кассета пустые.
Т-64
Начнем с Т-64 (для Т-80 это тоже актуально, там действия получаются практически одинаковые, потому что МЗ). Основная работа падает на командира танка, который должен осуществить следующие действия:
– снять ограждение пушки со своей стороны;
– открыть клин затвора;
– поднять алюминиевую крышку окна выдачи;
– переключить кран на золотниковой коробке под своим сиденьем из положения «А» в положение «Р»;
– снять со стопора командирскую башенку и развернуть ее влево;
– поставить пушку на гидромеханический стопор на угле заряжания;
– включить механизм блокировки ручного спуска из пушки;
– вернуть командирскую башенку в исходное положение;
– вынуть из кронштейна рукоятку ручного привода, вставить ее в отверстие привода механизма поворота конвейера, снять стопор конвейера и начать вращение, одновременно наблюдая за окном выдачи снаряда;
– по выходу снаряда застопорить конвейер.
(Необходимое отступление. Алекс ТВ пояснял две вещи: первая – башенкой можно не крутить, при определенных навыках ты запросто сможешь все сделать без поворота, вторая – во время всех этих манипуляций командир танка просто обязан следить за обстановкой, чтобы не получить еще раз. Это сложно, но можно, потому что он хотя бы находится на своем месте, рядом с приборами наблюдения. В принципе, опытный командир все эти манипуляции может осуществить практически вслепую, но это действительно опытный).
Идем дальше. После выхода снаряда командир танка:
– вращает ручной привод подъёма лотка и поднимает лоток на линию досылания;
– достает деревянный досыльник и с его помощью досылает в канал ствола сначала снаряд, потом заряд, вынув его из пружинных зацепов заднего полулотка;
– закрывает затвор;
– убирает стрелянный поддон из улавливателя в лоток;
– опускает лоток назад в конвейер механизма заряжания;
– снимает пушку со стопора, выключает механизм блокировки ручного спуска пушки;
– дает команду наводчику на открытие огня.
В это время наводчик выполняет свои функции: приводит ствол пушки на угол заряжания (при необходимости), готовит данные для стрельбы (дальность до цели, тип снаряда и т. д.), наблюдает за обстановкой.
Процесс взят из книги «Техническое описание и инструкции по эксплуатации танка Т-64А. Книга первая», Москва, ЦНИИ Информации, 1973 год. Там же прописаны и нормативы: на заряжание вручную первого выстрела отводится 1 минута и 40 секунд. То есть – 100 секунд. Последующие выстрелы должны заряжаться за 60 секунд. Конечно, если сравнивать с автоматическим режимом, который должен зарядить пушку за 7–10 секунд – целая вечность.
Причем инструкция не учитывает дополнительные факторы, такие как контузия экипажа, отсутствие должной практики и так далее. Но эти факторы могут увеличить время заряжания вдвое, если не больше.
О приличной скорострельности речь не может идти, но танк при выходе из строя гидравлической или электрической систем способен стрелять. Здесь уместен вопрос: что делать, если командир танка не может выполнить обязанности заряжающего? Ответ исключительно в рамках подготовки и тренировки наводчика. Будет неудобно, но даже в такой ситуации произвести выстрел представляется возможным.
Т-72
Теперь та же ситуация в Т-72.
Если изучить нормативный документ «Танк «Урал». Техническое описание и инструкция по эксплуатации» (Москва, Военное издательство МО СССР, 1975), то в нем нет норматива по времени на ручную зарядку танковой пушки. Почему? Да потому что данного режима работы автомата заряжания просто не предусмотрено. Но бой – это такое состояние, что там на многие инструкции просто плевать, потому что надо вести огонь минимально для того, чтобы выжить.
Потому пушку в Т-72 зарядить можно. Но здесь «боевая Камасутра» несколько иная. Менее удобная, чем в Т-64/Т-80. И все опять ложится на плечи командира танка:
– сдвинуть вперед правое ограждение пушки;
– открыть клин затвора (наводчик в это время опускает ствол максимально вниз);
– повернуть командирскую башенку вправо (обязательно);
– затем командир должен сложиться пополам, наклонившись вперед, левой рукой включает механизм блокировки ручного спуска из пушки, а правой рукой поворачивает и удерживает рычаг стопора вращающегося транспортёра. Затем левой рукой «качает» рычаг ручного привода поворота транспортёра, тем самым проворачивает его на полшага, после чего отпускает стопор и проворачивает транспортер до его полной остановки;
– затем командир разворачивается на 180 градусов и ручным механизмом поднимает кассету на линию разгрузки.
(Отступление: если повезло, то в кассете будет нужный вам снаряд, если нет – процедуру придется повторить до того момента, пока не попадется необходимый тип снаряда. Контролировать, какой снаряд в транспортере на момент загрузки, командир танка не может, створки окна выдачи закрыты и открываются только при подъеме кассеты. Тут важно, как сделана укладка, чтобы снаряды чередовались).
– Далее командир танка ложится (ну практически ложится) на транспортер и извлекает сначала снаряд, потом заряд. Наводчик должен в это время нажать стопор снаряда, чтобы командир мог его извлечь;
– уложить заряд в немеханизированную укладку, чтобы не мешался;
– опустить кассету вниз;
– дослать снаряд, а потом заряд;
– опустить клин затвора;
– включить механизм ручной блокировки спуска;
– вернуть башенку в исходное положение и дать команду наводчику на открытие огня.
В общем, для заряжания вручную пушки Т-72 приходится припахивать и наводчика, вопрос, кто следит за обстановкой, ответа не требует. Наводчик, пусть и отвлекается, потому что командир мало того, что занят, так еще у него и возможности нет смотреть. Командиру приходится реально покрутиться.
Выстрел. После него тоже есть некоторое количество проблем. В Т-72, если нет питания в бортовой сети, то достать стреляный поддон из улавливателя – задачка не для слабаков, потому что поднятие рамки, опускание ее, открывание люка для выброса поддонов – все делается приводами, работающими от электричества.
Кстати, у Т-62 имелся ручной привод для открытия лючка выброса и опускания рамки. И этот очень нехитрый механизм занимал не так уж много места, чтобы от него отказываться на Т-72. Но – отказались.
Конечно, рассматриваемый режим – он ни в коем случае не основной, это самый что ни на есть аварийный режим работы танка и его экипажа. Я в свое время, как новичок, задал наивный такой вопрос: а почему так? Почему в Т-64 был предусмотрен режим ручной загрузки, причем относительно комфортный, а в Т-72 – нет?
Конструкторы, представители Минобороны, представители заводов-производителей – все видели, и все молчали? Получается, что да. Но что теперь говорить о том, что было 50 с лишним лет назад в совсем другой стране? «Я его слепила из того, что было». Все – как в песенке поется.
Скажете (и я сказал то же в свое время), что в Т-80 и Т-90 многие проблемы устранили. Да, это так. Т-90 точно не обесточивается после первого же попадания бронебойным снарядом в башню. Но сколько у нас в армии Т-90 и сколько Т-72? Вот в чем вопрос…
Конечно, современный танк не может не быть набит электроникой, облегчающей жизнь экипажу. Но за это приходится платить. В том числе и надежностью, и прочностью. Не в плане поломок, а как раз в области внеплановых отказов аппаратуры из-за попаданий в танк. Это нормально, когда в танк что-то прилетает, на войне это действительно норма. Но когда вырубается вся электроэнергия – это не здорово, потому что на ней завязано слишком много.
Так что лучше?
Страсти по тому, что лучше: АЗ или МЗ, не утихают, наверное, с момента появления альтернативного АЗ на Т-72.
Механизм заряжания использует гидравлическую систему поворота карусели и рычаг для подачи снаряда и заряда, досылая их вместе. Автомат заряжания работает от электроприводов, но, в отличие от МЗ, снаряд и заряд подаются в ствол по отдельности.
Так что, в принципе, МЗ несколько шустрее, хотя хорошо раскрученный электромотор АЗ будет гонять карусель намного быстрее, и АЗ будет иметь преимущество при смене типа снаряда.
А есть у нас и гибрид, который стоит на Т-80, там привод карусели электрический, но компоновка карусели и гидравлический рычаг от МЗ. Как есть – взяли лучшее.
Если сравнивать Т-64/Т-72 с «Абрамсом» или «Леопардом» в данном аспекте, оказывается, все зависит от командира советского танка. Насколько оперативно он будет выполнять обязанности заражающего, настолько и будет эффективен танк без АЗ/МЗ.
То есть выход из строя командира танка автоматически ставит крест на дальнейшем применении танка, пусть и в ограниченном виде. Наводчик сможет работать по противнику без командира, если работает автоматика, но вот снарядить выстрел – увы. Наши пушки предусматривают ручное заряжание только с правой стороны, а наводчик сидит слева от пушки. Перемещаться туда-сюда – совершенно не вариант, тут действительно выход один – из боя.
Заряжающий… Это всего лишь человек. Со своими слабыми сторонами. Может перепутать и зарядить не тот снаряд. Может устать. Может выйти из строя по причине попадания в башню.
Кстати, оцените, насколько проще засадить «Абрамсу», чем Т-72. Но тут ничего не поделать, заряжающий действительно требует для своей работы много пространства. Но с ним проще. И работать проще, у заряжающего поломок меньше, и устраняются они заменой намного быстрее, чем выковыривается гаечный ключ, упорхнувший под транспортер АЗ.
У АЗ/МЗ слабых мест в теории больше. Гидравлика МЗ перестанет работать в случае утечки жидкости, это понятно. АЗ категорически не любит, когда под днищем взрываются фугасы и мины, даже небольшая деформация днища машины может привести к неработоспособности АЗ, вплоть до капитального ремонта.
И все-таки автоматика лучше.
Ее преимущества очевиднее, и главное из них – более стабильная работа на ходу. Конечно, когда американцы стреляют из своих «Абрамсов», стоящих на ровной поверхности, они демонстрируют чудеса на виражах и очень быструю перезарядку. Однако мы были уверены на 110 % в том, что через 30 минут сражения, проходящего на полях той же Луганщины, с буераками и перепадами, когда танк будет активно маневрировать в условиях пересеченной местности – было бы интересно посмотреть на тот боевой «гоголь-моголь», который будет обеспечивать перезарядку пушки за 8 секунд. Хотя бы за 8.
И главное – у заряжающего тоже есть предел. Основная проблема АЗ/МЗ – это конечная длина снаряда, которую в плане модернизации очень непросто увеличить, сковывают размеры транспортировочного оборудования.
Но и заряжающий ограничен. Весом снаряда. То, что калибры танковых пушек будут расти, ясно как белый день. Первый шаг уже сделан немцами в перспективной Panther KF51.
«Пантера», которая при определенных условиях сменит «Леопард 2», будет вооружена 130-мм пушкой с автоматом заряжания.
130-мм орудие Next Generation (NG) 130 на выставке. Унитарный выстрел нового орудия на витрине – слева, выстрел орудия танков «Леопард 2» – справа.
Масса выстрела 130-мм пушки достигает 40 кг. Очень сомнительна долгая и быстрая работа заряжающего, даже учитывая, что в укладке будет 20 снарядов и еще 10 в немеханизированной укладке.
Еще раньше французы разместили АЗ на своем «Леклерке». А дальше эстафету подхватили южнокорейцы и японцы.
Южнокорейский танк оснащен АЗ, очень похожим на французский. Позволяет стрелять до 15 раз в минуту, то есть скорость перезарядки около 4 секунд. В механизированной укладке 16 снарядов и еще 24 в двух укладках.
Японский новейший танк «Тип 10» тоже с АЗ. Причем, именно этому танку принадлежит рекорд скорости перезарядки – около 3 секунд.
Нельзя не упомянуть «Меркаву». Этот прекрасный танк оборудован барабанным механизмом подачи на 10 снарядов заряжающему, а остальные 36 снарядов находятся в кормовой части корпуса. Что-то такое усредненное.
Так что американцы с «Абрамсом», британцы с «Челленджером 2» и немцы с «Леопардом 2» являются просто отстающими в этом плане господами. Хотя немцы исправляются. Что касается американцев и британцев – ну не были их танки изначально рассчитаны на применение АЗ, потому там он никогда не появится. Проще реально разработать новый танк, но если «Абрамс» в США устраивает всех, то еще послужит.
Итог
Автомат/механизм заряжания сможет выйти из строя, но танк как боевая машина будет работать в руках экипажа танка Т-64/Т-72 и их производных, точнее – его командира в условиях отказа автоматики. Более того, танк частично потеряет боеспособность в случае работоспособности АЗ/МЗ, но выхода из строя командира танка. Вести огонь сможет наводчик, используя свой комплект прицельного оборудования. То есть танк, снабженный автоматикой, может перенести сокращение экипажа до двух человек и даже до одного, но тогда стрелять можно будет только с места.
Танк с заряжающим таких вольностей не позволяет. Сокращение экипажа до двух человек (а в отдельных случаях и потеря только заряжающего) практически выводит танк из сражения.
Все-таки будущее за автоматикой, а не за «Джоном».