В западной прессе появляются некоторые подробности посещения Киевом премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Напомним, что он прибыл в столицу Украины накануне – на поезде из Польши (Перемышля), куда прилетел из Индии. Вылет назван «неожиданным и секретным».
Выясняется, что изначально Кисида не планировал посещение Киева в указанную дату, однако потом он провёл разговор с американскими «партнёрами», которые «посоветовали» ему «выразить решительную поддержку Киеву». Тогда же в западной прессе появились материалы, в которых указывалось на следующий факт:
Японский премьер оставался единственным из лидеров стран «Большой семёрки», который к настоящему моменту не посещал Украину.
Всё это в переводе на обычный язык может означать только одно: Кисиду буквально вынудили срочно лететь в Киев на фоне государственного визита Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.
Находясь в Киеве, Кисида заявил о том, что Япония намеревается выделить Украине 470 млн долларов «помощи на энергетические и иные нужды гуманитарного плана».
Кисида:
Мы будем стараться оказывать посильную помощь Украине без перерывов.
По словам японского премьера, через специальный фонд НАТО Токио выделяет Киеву ещё 30 млн долларов на снаряжение для украинских военных.
Самому Кисиде провели привычную по меркам современном киевского «гостеприимства» «экскурсию» с обязательным посещением Бучи, где батальоны украинской нацполиции осуществили расстрел собственных граждан, а после объявили, что это якобы дело рук российских военных.
Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли».
Перед отъездом в Токио японский премьер намерен провести переговоры в Польше с местным премьером.