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Японский премьер в Киеве заявил, что у Японии, как и у Украины, есть свои территориальные претензии к России

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Японский премьер в Киеве заявил, что у Японии, как и у Украины, есть свои территориальные претензии к России

В западной прессе появляются некоторые подробности посещения Киевом премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Напомним, что он прибыл в столицу Украины накануне – на поезде из Польши (Перемышля), куда прилетел из Индии. Вылет назван «неожиданным и секретным».


Выясняется, что изначально Кисида не планировал посещение Киева в указанную дату, однако потом он провёл разговор с американскими «партнёрами», которые «посоветовали» ему «выразить решительную поддержку Киеву». Тогда же в западной прессе появились материалы, в которых указывалось на следующий факт:

Японский премьер оставался единственным из лидеров стран «Большой семёрки», который к настоящему моменту не посещал Украину.

Всё это в переводе на обычный язык может означать только одно: Кисиду буквально вынудили срочно лететь в Киев на фоне государственного визита Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.

Находясь в Киеве, Кисида заявил о том, что Япония намеревается выделить Украине 470 млн долларов «помощи на энергетические и иные нужды гуманитарного плана».

Кисида:

Мы будем стараться оказывать посильную помощь Украине без перерывов.

По словам японского премьера, через специальный фонд НАТО Токио выделяет Киеву ещё 30 млн долларов на снаряжение для украинских военных.

Самому Кисиде провели привычную по меркам современном киевского «гостеприимства» «экскурсию» с обязательным посещением Бучи, где батальоны украинской нацполиции осуществили расстрел собственных граждан, а после объявили, что это якобы дело рук российских военных.

Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли».

Перед отъездом в Токио японский премьер намерен провести переговоры в Польше с местным премьером.
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47 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:17
    +4
    ох как вас много жаждущих поделить земли русские
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:19
      +3
      смею предположить что этих желающих гораздо больше чем Вы себе представляете.
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 06:33
        +1
        —-Не преминул обозначить самурайские требования.

        —-Пригласил на встречу G7

        —-Приехал по своей воле из Премышля за участием в «восстановлении».
    2. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 06:30
      +4
      Этому то что еще нужно?!!! Россия прервала в одностороннем порядке тематику "северных территорий", однозначно указав соседям с"искревленным" взором, что Нас эта тема больше не колышет...все, амба!!! И не будет больше никакого Бонзая....
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:01
        +1
        Как не будет?Банзааайй ,и головой об асфальт и самурайские мозги наружу,могут с моста прыгать с криком банзай .Мы же ничего им не отдадим.Вроде у них позор смывается своей кровью и ни кого они при этом не трогают,помолятся и банзай к предкам. hi
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:20
      +1
      Цитата: Ryaruav
      ох как вас много жаждущих поделить земли русские

      Делилка у них не выросла. laughing
      А вот Хоккайдо в родную гавань вернуть совсем бы не помешало. Да и воевать с яппами гораздо проще: там родни нет, можно сразу хиросимить и нагасачить всех подряд.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:18
    +3
    Всё это в переводе на обычный язык может означать только одно: Кисиду буквально вынудили срочно лететь в Киев на фоне государственного визита Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.


    Перевожу: А ну метнулся со свистом Неньку посещать - нефик у себя в Джапании штаны полировать в кабинете и ныть про острова. laughing
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:20
    +4
    Действительно очень уж резко он оторвал свою пятую точку и как то суетливо , нём по восточному помчался в Киев
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:19
      0
      Цитата: kaufman
      очень уж резко он оторвал свою пятую точку и как то суетливо , нём по восточному помчался в Киев

      Ну так приказали утешить дитятю, денюжку пообещать, а вот самим стремно было сорваться. )))
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:21
    +2
    Вот и ещё один падальщик нарисовался ,желающий нам проигрыша на Украине. Чтобы было изменено словосочетание с хотело бы ,на хочет.
    Может выгнать его с Сахалинов 1 и 2.Есть японец - у нас есть проблема.Не зря Эн ракетами пуляется ,ох не зря.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:22
      +2
      Сербии всё равно, кто победит в вооружённом конфликте на Украине, для Белграда важно, чтобы поскорее установился мир. Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич ранее заявлял, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».


      Вот и еще один нас сдал. Прорезался очередной "братушечка". Пофигу ему если нас шароварные на ремни начнут резать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:28
        +1
        Вучич включил американский режим " идот" .Не судите его строго,был бы у него выход к морю,он бы другое говорил.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:32
          +4
          Может Вы и правы. Но почему-то мы всегда должны "понимать" этих скользских "братушечек" - болгар, словаков-чехов и т.д. Типа у них у всех были причины так поступить.....
          На этом фоне удивительно долго держатся венгры, не подмахивая Гегемону, что вызывает чувство уважения к их позиции. Своей позиции, а не поддакиванию всем западникам.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 07:04
            +2
            Nexcom hi, вот ПРАВИЛЬНО ВЫ ПИШИТЕ, и не надо про ИХ тяжёлые положения и проча.
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 07:04
            +1
            Вместо глупых заявлений, Вучич бы с президентом БиГ Додиком поговорил,которого англосаксы достали.
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:05
          +3
          tralflot1832 hi, ага прям понять и простить, а когда Белград начнет оружие в Киев гнать, сделать вид что не видим?! Хватит входить в положение этих "страдальцев" задрало это.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:19
            +2
            Хватит входить в положение этих "страдальцев" задрало это.


            Ропот 55, hi
            100500 ЗА !
    2. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 07:22
      0
      Интересно ещё вот что - шольцу дадут команду ныть об потери территорий (Калининград) ? Прям клуб стран под оккупацией США и с территориальными претензиями к России получится
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 06:25
    +2
    Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли».
    Помниться Япония уже участвовала в строительстве одной антирусской "оси", тогда для неё это очень плохо закончилось...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:09
      +1
      svp67 hi, кстати на поржать, то есть вернуть как считают японцы "свои" земли, которые к слову признаны мировым сообществом частью Р. Ф. Токио имеет право, а Москва вернуть свои земли по той же схеме нет, смешно, смешно.
    2. стар
      стар Сегодня, 07:12
      +1
      В этот раз все может закончиться еще хуже. Как сказал наш главком РВСН: «Япония - это всего лишь остров».
  6. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 06:26
    +3
    "Независимые" клоуны ездят к кровавому клоуну в гости...Сюрреализм 21го века request
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:27
    +3
    Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли».

    Старый анекдот
    Японский премьер возвращается в Токио после переговоров в Москве о возврате Курильских островов и докладывает парламенту:
    - Москва согласилась компенсировать острова российским аналогом вассаби!
    - что это еще за аналог?
    - Они сказали: "Хрен вы от нас получите" wassat
  8. _просто
    _просто Сегодня, 06:29
    +1
    Свои претензии пусть засунут себе в анус...
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:30
    +2
    . Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли».


    Если это говорит местечковый самурай с отбитыми нунчаками мозгами - это одно. Понять, простить, подлечить. Если таблетки не помогают - усыпить. Если такое говорит премьер -министр… прежде чем такое говорить, премьеру стоит включить мозг и немного подумать. Не включается, значит вместо головы задница. Тут уже умных людей нужно поспрашивать. Они помогут. Там на островах умные советники премьер-министров существуют?
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:38
    +2
    А может надо уже заняться, чтобы США заявили ,что мы заметили ТТХ северокорейских ракет резко изменились в лучшую сторону,они начали маневрировать на конечном участке.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:42
      +2
      дааа, надо бы подмогнуть генералиссимусу Ыну. Тихонько. Чтобы очередная ракета рраз и долетела до побережья Флориды..... Я в смысле чтобы американцы поняли что они стали досягаемы для чучхейских "подарков".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:07
        +2
        Просто пригласить североеорейских ракетостроителей на симпозиум по " компьютерной безопасности". bully
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:11
        +1
        Nexcom, так вроде и КНДР и США уже признали что ракеты Сев. Кореи добьют до территории США.
      3. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:18
        0
        Отдать списанные тополя?..................
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:09
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А может надо уже заняться, чтобы США заявили ,что мы заметили ТТХ северокорейских ракет резко изменились

      А они и так очень уж широко шагнули года четыре назад... не как Китай, но не свойственно для них. )
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:40
    +4
    Япония может получит Курильские острова только в одном случае...когда Япония войдет в состав России.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:09
      +1
      Войдёт по Хокайдо или по Окинаву,позвольте полюбопытствовать? hi
  12. Митяша
    Митяша Сегодня, 06:49
    +2
    Сейчас живот надорву от смеха- у Украины территориальные претензии к России. Япы, дольше дружите с зелей, может и вам обломиться. Вы уже определились с дальнейшей дорогой. С вами уже никто даже не обсуждает эти темы... laughing
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:50
    +2
    Японский премьер в Киеве заявил, что у Японии, как и у Украины, есть свои территориальные претензии к России
    Два драных кота на крыше устроили концерт. request
  14. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:59
    +3
    Похоже стервятники начинают слетаться на тушу не убитого русского медведя. Совсем забыли разгром Квантунской армии.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:12
      +2
      Glock-17 hi, ничего они не забыли, им нужен реванш.
  15. stas-21127
    stas-21127 Сегодня, 07:08
    +1
    Бомбили их америкосы, бомбили, а те всё им лижут….
  16. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:12
    +1
    Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли

    Обе страны поддерживают нацизм в прошлом и сейчас.
    Для России лучше, если обе они исчезнут навсегда, причём Японию смоет в океан.
  17. Nemorum
    Nemorum Сегодня, 07:13
    +1
    Японцы забыли, как у них оказался Хоккайдо? Можем и вернуть.
  18. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 07:16
    0
    Собрался кружок по интересам сопли на кулак наматывать
  19. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:21
    0
    Просто они совершенно уверенны в том, что Россия никуда не денеться- как поставляла, так и будет поставлять все, что им необходимо(так или иначе). Что Россия, при первой возможности "протянет руку дружбы" и все простит. Что Россия не будет припоминать зло причиненное ей. А, почему? Почему такая уверенность? Значит есть веские основания так считать. Не могут, все лидеры Запада, за редчайшим исключением, быть столь неполноценным! Что, или кто дает такую уверенность?
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:26
    0
    Японский премьер в Киеве заявил, что у Японии, как и у Украины, есть свои территориальные претензии к России

    Вы, узкоплёночные, ещё не ответили за сожженного в паровозной топке Сергея Лазо...
    Про энцефалитных клещей и прочую нечисть, про ваши опыты на людьми в отряде 731 вообще отдельный спрос...
  21. alexandr_vd
    alexandr_vd Сегодня, 07:33
    0
    Кисида - ч(М)удак.
    Нам надо выступить с заявлением, что т.н. "территориальный" вопрос Японией закрыт навсегда!
    А что мы теряем? Энергоресурсы все равно покупать будут, подержанные авто тоже будут поставлять и задешево!
    А рыбки около Курил нам самим не хватает! Пусть все будет НАШЕ!
    Еще надо грамотно национализировать эту рыбодобывающую/море-продуктовую отрасль...
  22. uralex
    uralex Сегодня, 07:36
    0
    Коллективный Запад и его союзники готовы "последние штаны" снять со своих стран и поставить на поражение России, чтобы потом куш сорвать... Вот только в казино под названием "Украина" светит им большой кукиш!
  23. ugos
    ugos Сегодня, 07:43
    0
    США нервничают, то звонят невпопад, то свою шавку гонят срочно в гости, это хорошо.
  24. Sith
    Sith Сегодня, 07:47
    0
    Впрочем, какая раса в галактике не имела к другой претензий? (с) С.Лукьяненко "Линия Грез"
    Территориальные претензии наверное есть у всех к соседям , высказанные официально или бурлящие внутри политиков и общества