Японский премьер оставался единственным из лидеров стран «Большой семёрки», который к настоящему моменту не посещал Украину.

Мы будем стараться оказывать посильную помощь Украине без перерывов.

В западной прессе появляются некоторые подробности посещения Киевом премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Напомним, что он прибыл в столицу Украины накануне – на поезде из Польши (Перемышля), куда прилетел из Индии. Вылет назван «неожиданным и секретным».Выясняется, что изначально Кисида не планировал посещение Киева в указанную дату, однако потом он провёл разговор с американскими «партнёрами», которые «посоветовали» ему «выразить решительную поддержку Киеву». Тогда же в западной прессе появились материалы, в которых указывалось на следующий факт:Всё это в переводе на обычный язык может означать только одно: Кисиду буквально вынудили срочно лететь в Киев на фоне государственного визита Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.Находясь в Киеве, Кисида заявил о том, что Япония намеревается выделить Украине 470 млн долларов «помощи на энергетические и иные нужды гуманитарного плана».Кисида:По словам японского премьера, через специальный фонд НАТО Токио выделяет Киеву ещё 30 млн долларов на снаряжение для украинских военных.Самому Кисиде провели привычную по меркам современном киевского «гостеприимства» «экскурсию» с обязательным посещением Бучи, где батальоны украинской нацполиции осуществили расстрел собственных граждан, а после объявили, что это якобы дело рук российских военных.Кисида заявил о том, что у Японии, как и у Украины, есть территориальные претензии к России, и она «тоже хотела бы вернуть свои земли».Перед отъездом в Токио японский премьер намерен провести переговоры в Польше с местным премьером.