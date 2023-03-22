Президент Мексики напомнил Вашингтону о расследовании американского журналиста, указавшего на вину США в подрыве газопроводов «Северного потока»

Они говорят о насилии и проблемах в Мексике… Но тогда как же так вышло, что уважаемый и отмеченный американскими премиями журналист (Сеймур Херш) убеждён в причастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток»?

Если США говорят о свободе слова, свободной журналистике, то почему Джулиан Ассандж всё ещё в тюрьме?

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор публично прокомментировал диверсии на газопроводах «Северного потока». Он обратился к расследованию, которое провёл титулованный американский журналист Сеймур Херш.Напомним, что в расследовании этого человека прямо указывается на вину США в осуществлении подрывов обеих ниток газопровода «Северный поток» и одной нитки «Северного потока-2». Херш, лауреат престижной на Западе Пулитцеровской премии, указал и на взаимодействие США с военными Норвегии при осуществлении теракта государственного масштаба.Во время пресс-конференции президент Мексики, как пишет крупная мексиканская газета El Universal, фактически указал на прямую вину США в подрыве газопроводов «Северного потока».Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «все обвинения в подрыве газопроводов в адрес США являются ложными». А в ходе пресс-конференции, состоявшейся несколько часов назад, Жан-Пьер заявила о «насилии в Мексики, которое нужно прекратить», и добавила, что Мехико прилагает «недостаточные усилия для борьбы с наркоторговлей». Эти заявления и прокомментировал Обрадор:По словам мексиканского президента, Мехико не скрывает своих проблем, но советует другим странам обращать внимание прежде всего на собственные проблемы.Ранее в Госдепе США был опубликован документ, где мексиканского президента обвинили в «публичной дискредитации журналистов». Примечательно, что обвинение это было озвучено в то время, когда в Белом доме журналист из Африки обвинил Белый дом в том, что ему с начала его работы в США (уже 7 месяцев) не дают слова, не позволяют задать вопрос.Мануэль Обрадор, комментируя обвинения в свой адрес, напомнил США о ситуации с Джулианом Ассанджем: