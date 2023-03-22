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Президент Мексики напомнил Вашингтону о расследовании американского журналиста, указавшего на вину США в подрыве газопроводов «Северного потока»

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Президент Мексики напомнил Вашингтону о расследовании американского журналиста, указавшего на вину США в подрыве газопроводов «Северного потока»

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор публично прокомментировал диверсии на газопроводах «Северного потока». Он обратился к расследованию, которое провёл титулованный американский журналист Сеймур Херш.


Напомним, что в расследовании этого человека прямо указывается на вину США в осуществлении подрывов обеих ниток газопровода «Северный поток» и одной нитки «Северного потока-2». Херш, лауреат престижной на Западе Пулитцеровской премии, указал и на взаимодействие США с военными Норвегии при осуществлении теракта государственного масштаба.

Во время пресс-конференции президент Мексики, как пишет крупная мексиканская газета El Universal, фактически указал на прямую вину США в подрыве газопроводов «Северного потока».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «все обвинения в подрыве газопроводов в адрес США являются ложными». А в ходе пресс-конференции, состоявшейся несколько часов назад, Жан-Пьер заявила о «насилии в Мексики, которое нужно прекратить», и добавила, что Мехико прилагает «недостаточные усилия для борьбы с наркоторговлей». Эти заявления и прокомментировал Обрадор:

Они говорят о насилии и проблемах в Мексике… Но тогда как же так вышло, что уважаемый и отмеченный американскими премиями журналист (Сеймур Херш) убеждён в причастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток»?

По словам мексиканского президента, Мехико не скрывает своих проблем, но советует другим странам обращать внимание прежде всего на собственные проблемы.

Ранее в Госдепе США был опубликован документ, где мексиканского президента обвинили в «публичной дискредитации журналистов». Примечательно, что обвинение это было озвучено в то время, когда в Белом доме журналист из Африки обвинил Белый дом в том, что ему с начала его работы в США (уже 7 месяцев) не дают слова, не позволяют задать вопрос.

Мануэль Обрадор, комментируя обвинения в свой адрес, напомнил США о ситуации с Джулианом Ассанджем:

Если США говорят о свободе слова, свободной журналистике, то почему Джулиан Ассандж всё ещё в тюрьме?
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:47
    +3
    США главный потребитель продукта ,производимого мексиканскими картелями.Картелям дана команда из США ,начинать бузить по полной.А наркокартелям обещана послобуха в США. Один из вариантов.Кто этих мигрантов и живущих на улицах считает.Четко прослеживается принцип США делайте что говорят и мы вас не накажем.Попадался видос ,бездомные на улице в США.Это что то новое,стоят на ногах в отключке,это явно не спиртное.
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 06:52
    +2
    Надо Мексике оказать поддержку и провести правильную полит подготовку ну и начать поставлять вооружение, т.к. у них есть территориальные претензии к США и их действиям в мире.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:58
      -3
      Ну Техас то кабальерам все-равно обратно не получить...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:27
        +1
        Цитата: Nexcom
        Ну Техас то кабальерам все-равно обратно не получить...

        Почему? Техас и сам может пожелать отсоединиться от США. Возможно, во время кризиса так и будет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:37
          0
          Техас действительно может отсоединится от США - там есть много адептов такого отсоединения.. Но вряд ли они захотят войти в состав Мексики....
          Техасцы считают что кормят все США, а взамен им шиш. Поэтому выходить из состава США чтобы присоединиться к Мексике наверно им не очень интересно. Их независимость интересует.
  3. Митяша
    Митяша Сегодня, 06:55
    0
    Вперед, надо побольше претензий к сша выдвигать из всех стран, которые пострадали от действий янки за последние века. Чем больше претензий-тем меньше сил у загнивающего запада. А претензии есть кому предъявлять на всех континентах. Европа катится в бездну, осталось дело за их союзниками на других континентах.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:56
    +1
    Ой зря кабальеро полез в это дело.... От рака помрет - американцы такого не прощают. Нет он конечно молодец что высказался по-существу, не побоялся.
    Большинство латиноамериканских президентов пытавшихся проводить свою политику чудесным образом помирали кто от рака, кто от странных инфекций, кто от еще какой болезни....
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:03
      +2
      А этот раз американцы не заморачиваются. Они уже рассматривают закон, который бы позволил им бороться с наркокортелями на территории Мексики без разрешения самой Мексики. А всё завертелось у них и обострилось после того, как президент Мексики решил национализировать добычу и переработку лития.

      Об этом гудели все интернеты неделю - две назад.

      Так что да, поставка оружия независимой Мексике необходима
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 07:06
      +1
      Иногда болезнь называлась "цветная революция"
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
    +1
    президент Мексики, как пишет крупная мексиканская газета El Universal, фактически указал на прямую вину США в подрыве газопроводов «Северного потока».

    Похоже в Мексике стало мало демократии...ЦРУ займется продвижением американских ценностей...ждите цветную революцию в Мексике с борцами за свободу из Майами.
  6. stas-21127
    stas-21127 Сегодня, 07:03
    +2
    Вода камень точит, но это не в случае с США, там какие-то непробиваемые их тупые реалии….
  7. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 07:04
    +3
    Этого африканца уже изгнали из госдеповского пула журналистов,так что он и не сможет задавать вопросы..Свобода слова по американски...
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 07:04
    +2
    Штаты будут планировать АТО в Мексике. Правда все беженцы ломануться в Штаты.
  9. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 07:05
    +1
    too much societal problems in the USA with very high rates of depression is why there is high demand for drugs like fentanyl so the supply from cartels in Mexico is there to satisfy the never ending demand from Americans
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:34
    +1
    Очень хорошо, что в мире поднимается волна отстаивания собственного суверенитета. До людей начинает доходить, за чей (чужой) счёт так славно развивается отдельно взятая капиталистическая страна.
    Плохо одно, экономики практически всех стран мира привязаны к доллару и при буржуях иного быть не может...