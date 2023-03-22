Китайцы на улицах города в интервью американским репортёрам: Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России

Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России.

Как отметил председатель КНР, Китай и Россия следуют принципам добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что что в новых исторических обстоятельствах обе стороны будут рассматривать и регулировать китайско-российские отношения с широким видением и долгосрочную перспективу, чтобы внести больший вклад в прогресс всего человечества.

Американские журналисты взяли интервью у ряда жителей Китая на фоне совершения государственного визита председателем КНР в Москву. Речь идёт о репортаже CNN с пекинских улиц. Американских репортёров интересовало отношение китайцев к украинскому вооружённому конфликту и также вопрос о том, кто виноват в его начале.Подавляющее число опрошенных китайцев высказали мнение о том, что в развязывании конфликта на Украине виновна сама Украина и её спонсоры из НАТО.Один из опрошенных назвал президента России Владимира Путина «настоящим мужчиной» и добавил, что Россия обязательно добьётся успеха в боевых действиях.Из интервью:Одна из опрошенных китаянок выразила уверенность в том, что Си Цзиньпин со своей стороны приложит максимум усилий к тому, чтобы конфликт на Украине был погашен.Многие отметили схожесть Украины с Тайванем. Жители Китая говорят о том, что Украина откололась от России, несмотря на то, что в своё время большинство и русских, и украинцев были против этого.Тем временем китайское агентство Xinhua, рассказывая о визите председателя КНР в России, указывает на то, что российско-китайское партнёрство носит стратегический характер и что у лидеров двух стран сложились по-настоящему дружеские и доверительные отношения.Xinhua:Покидая Кремль, Си пожелал Владимир Путину «держаться», отметив, что сейчас мир испытывает такие перемены, которых не было 100 лет.