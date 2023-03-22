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Китайцы на улицах города в интервью американским репортёрам: Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России

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Китайцы на улицах города в интервью американским репортёрам: Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России

Американские журналисты взяли интервью у ряда жителей Китая на фоне совершения государственного визита председателем КНР в Москву. Речь идёт о репортаже CNN с пекинских улиц. Американских репортёров интересовало отношение китайцев к украинскому вооружённому конфликту и также вопрос о том, кто виноват в его начале.


Подавляющее число опрошенных китайцев высказали мнение о том, что в развязывании конфликта на Украине виновна сама Украина и её спонсоры из НАТО.

Один из опрошенных назвал президента России Владимира Путина «настоящим мужчиной» и добавил, что Россия обязательно добьётся успеха в боевых действиях.

Из интервью:

Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России.

Одна из опрошенных китаянок выразила уверенность в том, что Си Цзиньпин со своей стороны приложит максимум усилий к тому, чтобы конфликт на Украине был погашен.

Многие отметили схожесть Украины с Тайванем. Жители Китая говорят о том, что Украина откололась от России, несмотря на то, что в своё время большинство и русских, и украинцев были против этого.

Тем временем китайское агентство Xinhua, рассказывая о визите председателя КНР в России, указывает на то, что российско-китайское партнёрство носит стратегический характер и что у лидеров двух стран сложились по-настоящему дружеские и доверительные отношения.

Xinhua:

Как отметил председатель КНР, Китай и Россия следуют принципам добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что что в новых исторических обстоятельствах обе стороны будут рассматривать и регулировать китайско-российские отношения с широким видением и долгосрочную перспективу, чтобы внести больший вклад в прогресс всего человечества.

Покидая Кремль, Си пожелал Владимир Путину «держаться», отметив, что сейчас мир испытывает такие перемены, которых не было 100 лет.
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:00
    +1
    Интересно, ну вот чисто теоретические вопросы. Если победим - Китай у нас попросит Моторсич или нет? Они ж за него платили и немало (нет понятно что не нам). Или сглотнут насухую?
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:05
      +3
      Судя по тому что он фунциклирует и поставляет что то туркам, об этом договорились ранее
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:07
        +2
        То есть вы думаете что уже "все поделили" заранее. Понятно. Спасибо за мнение.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 07:58
        0
        Предприятия Моторсич, где, теоретически, могли собирать двигатели, их все разбомбили в 0?

        Запорожский моторостроительный завод
        Запорожский машиностроительный завод имени В. И. Омельченко
        Волочисский машиностроительный завод
        Киевский агрегатный завод
        Винницкий авиационный завод
        Лубенский станкостроительный завод
        Оршанский авиаремонтный завод (Республика Беларусь)[30]
        Вертолёты Мотор Сич
        Гуляйпольский машиностроительный завод
        Гуляйпольский механический завод
        Лебединский моторостроительный завод
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: Nexcom
      Интересно, ну вот чисто теоретические вопросы. Если победим - Китай у нас попросит Моторсич или нет? Они ж за него платили и немало (нет понятно что не нам). Или сглотнут насухую?

      recourse А что от него останется? Им нужны были документация и технологии, а что будет в наличие? request
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:49
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Nexcom
        Интересно, ну вот чисто теоретические вопросы. Если победим - Китай у нас попросит Моторсич или нет? Они ж за него платили и немало (нет понятно что не нам). Или сглотнут насухую?

        recourse А что от него останется? Им нужны были документация и технологии, а что будет в наличие? request

        Останется фундамент. Больше ничего.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:03
    0
    Китай и Россия следуют принципам добрососедства, дружбы

    Что там, скоро уже Китай признает Крым российским? Или для публики в дёсны целоваться это одно, а боязнь санкций это другое?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:05
      +6
      Или для публики в дёсны целоваться это одно, а боязнь санкций это другое?


      Именно так. Хуавей у нас в институте своих будущих спецов готовит (уже которая партия снова приехала), а взамен - шиш. Никакой продукции - ни роутеров, ни серверов, ни станций связи, ни ноутбуков, ни смартфонов. Даже сервисные центры закрыли.

      Получается негласно выполняют санкции на поставку высокотехнологичного оборудования.

      зы Но студенты приезжают с очень неплохим уровнем русского языка. Это удивило.
    2. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 07:10
      +1
      Вряд ли так это подорвет собственную позицию Китая по Тайваню.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:21
      +1
      Они не санкций боятся , а войны. Пинды давно хотят войны с Китаем ,чтоб официально списать долг. Китай не решительный,как всегда. Если бы мистер Си решился бы и показал бы Ху из Ху, пинды сломались бы точно. Они только делают вид, что им все равно. На самом деле пиндам каюк если Китай и Россия встанут против пиндов. НАТО моментально развалится. А если Индию ещё в этот союз.... Африку и южную Америку..... То все. Конец фильма. Мы бы увидели бы, как американцы умеют плакать и ползать на коленях ибо деньги это их все! Ни чести ни морали
    4. kenig1
      kenig1 Сегодня, 07:21
      +1
      Про Тайвань слышали? Если Китай признает Крым нашим, то у Китая возникнут проблемы с непризнанием Тайваня независимым другими колеблющимися под давлением странами.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:05
    +4
    То что китайцы на нашей стороне это радует... китайцы понимают что они следующие на очереди после России для США. smile
    Если в Кремле не будут валять дурака, то мы однозначно победим укронацисткий режим.
  4. stas-21127
    stas-21127 Сегодня, 07:06
    +1
    Восток, дело тонкое… Сегодня «Корефана», завтра в штыки…..
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:06
    +3
    Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России.
    Спасибо, мы тоже так считаем.
    Жители Китая говорят о том, что Украина откололась от России, несмотря на то, что в своё время большинство и русских, и украинцев были против этого.
    recourse Китайцы понимают, а свои..... Может ЕГЭ сказывается? fool
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 07:55
      0
      И люди были против и сделано всё было не по закону. Незаконные решения можно и отметить. Тогда мы будем не окупантами чужой территории для мирового сообщества,а теми кто наводит порядок на своей территории.
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:08
    +4
    Успех в противостоянии на Украине обязательно будет на стороне России.

    При условии, если Россия выйдет на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении и вернет себе мать городов русских Киев и город-герой Одессу, все северное побережье Чёрного моря.
    Если будет заключено временное перемирие по текущей ЛБС - это будет однозначно поражение РФ.
    1. alekc75
      alekc75 Сегодня, 07:37
      -1
      а белорусам надо отдать луцкую и ровенскую области-не будь жадным!
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 07:40
        0
        Белорусам нужны бандеровцы?
        Я думаю они даже полякам не очень нужны.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 07:54
          0
          Цитата: War_Lord
          Белорусам нужны бандеровцы?
          Я думаю они даже полякам не очень нужны.

          В Белоруссии смертную казнь не отменяли: всех бандеровцев - к Бандере. am
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:52
        0
        Цитата: alekc75
        а белорусам надо отдать луцкую и ровенскую области-не будь жадным!

        Чего мелочиться то? Белорусам - Галицию, Черновцы и Закарпатье. Батька спросит с бандеровцев за Хатынь, и отправит их к Бандере. am
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:28
    +2
    Вот что значит только правдивая информация в КНР,может нам взять с них пример?Действительно ,на что американцы рассчитывали,что хотели услышать?
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:29
    0
    А, вот в это, я не верю. Говорить можно все, что угодно(там, где можно). Пока никто из "доброжелателей" особо нам не помог. Хотя, если считать помощью то, что не воюют на "той" стороне, тогда -да.